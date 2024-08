Travis Scott får kritik for at klippe trans-ikon ud af sit ‘ASTROWORLD’-artwork

ASTROWORLD SZN er lige rundt om hjørnet, hvilket betyder, at Travis Scott-hypemaskinen er gået i overgear. Der er diverse teasers, kæmpemæssige kunstinstallationer og merch-pakker overalt. Tidligere på ugen løftede Scott sløret for sit ASTROWORLD-artwork, der er skudt af David LaChapelle og viser et kæmpemæssigt, gyldent Travis Scott-hoved i en eller anden kogt forlystelsespark, omgivet af diverse modeller og rekvisitter. Men der gik ikke længe, før fans bed mærke i en stor forskel på det artwork, Scott postede, og det, der blev delt af LaChapelle. I LaChapelles opslag kunne LaChapelles muse gennem længere tid, trans-ikonet Amanda Lepore, ses, men i Scotts artwork, var hun blevet redigeret ud.

The mysterious case of the disappearing Amanda…. hmmm @trvisXX 🙄 pic.twitter.com/COflbfoHVH — Aquaria 🤌🏼 (@aquariaofficial) August 1, 2018

Hi transphobia! I just saw transphobia gurl! — Aquaria 🤌🏼 (@aquariaofficial) August 1, 2018

Der gik ikke længe, før internettet opdagede forskellen på de to opslag og anklagede Scott for transfobi. Sæson 10-vinderen af RuPaul’s Drag Race, Aquaria, postede de forskellige versioner på Twitter med teksten “Hi transphobia! I just saw transphobia gurl!” Scott har endnu ikke kommenteret på kritikken, mens Lepore udtalte følgende til LGBTQ-mediet them.: “A girl can’t help it! I’m too distracting for the eyes. I upstaged everyone in the photograph! Oh well…I love David LaChapelle and Travis Scott. Love and kisses.”

Se begge versioner af Travis Scotts ASTROWORLD-artwork herunder. Det er endnu uvist, hvilken version, der vil blive brugt til den officielle udgivelse.