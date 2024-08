Tre og en halv anbefalinger til spil, der handler om meget mere end at dræbe og køre bil

Egentlig vil Anne Sofie Bennetsen helst ikke have, at jeg bruger ordet om hende. Hun synes, det er lidt “cringe.” På den anden side har jeg svært ved at finde en mere rammende beskrivelse af den 29-årige kvinde, der, når adspurgt om hun vil snakke om sit yndlingsspil, svarer: ”Så skal jeg bare vælge ét? Det bliver umenneskelig svært.”

Det er “gamer”, jeg gerne vil kalde Anne Sofie. Hun er cand.mag. i litteraturvidenskab, men skrev speciale om gaming som en læsefærdighed og computerspils læringspotentiale. Hun mener selv at kunne påvise en direkte sammenhæng mellem udgivelsen af Fallout 4 og sine faldende karakterer i vintersemesteret 2015.

”Jeg kunne slet ikke koncentrere mig om, hvad end vi har haft af frygtelig kedelig litteratur fra 1800-tallet. Fallout var meget mere tillokkende. Jeg har måske sammenlagt lagt 1000 timer i det.”

Foto: Amalie Langballe, redigeret af Sine Fuglsang

Når jeg tænker på videospil, tænker jeg først og fremmest på spil, hvor man skal slå ihjel. Spil som Counter Strike, Call of Duty og Medal of Honor. For Anne Sofie Bennetsen handler gaming om alt andet en det.

”Nogle spil har selvfølgelig det ene formål at få pumpet mest muligt adrenalin rundt i kroppen på dig som spiller, men det synes jeg egentlig er usofistikeret. Spil kan også være velfortalte historier og visuelt smukke oplevelser.”

Vi endte for øvrigt med tre og en halv anbefalinger i stedet for den ene. De kommer her:

Første anbefaling: Fallout 4

Fallout-serien er som antydet Anne Sofies yndlingsspil. Det var på grund af Fallout, at hun i sin tid anskaffede sig sin playstation. Nyere spil kræver ofte en computer med mere RAM end de fleste bærbare computere har, så for at komme udenom den stereotype teenagedrengsinstallation i form af en stationær computer, en kontorstol med nakkestøtte og en ergonomisk mus investerede Anne Sofie i en Playstation 4.

”Anders kan stadig godt lide at fortælle, at han aldrig har set mig så glad som den dag, vi købte min Playstation,” uddyber hun. Anders er Anne Sofie Bennetsens kæreste og far til hendes kommende barn.

Fallout-spillene foregår i en post-apokalyptisk verden, hvor hovedkarakteren, Sole Survivor m/k, vågner af en kryonisk-nedfrosset søvn efter 200 år og skal klare sig blandt mutanter. De er opstået efter en atomkrig mellem et fiktionaliseret USA, Canada, Kina og Europa. Det kan måske lyde… trættende. Det forsikrer Anne Sofie imidlertid, at det ikke er.

”Normalt er jeg hverken til sci-fi eller fantasy, så var selv overrasket over at forelske mig i Fallout. Altså, jeg gad ikke engang læse Harry Potter – kun den del, hvor han blev mishandlet af sin plejefamilie. Da der kom en ugle med et brev, var jeg færdig.”

Man spiller i et såkaldt open world-univers, hvilket vil sige, at man færdes frit i sine 50’er-inspirerede wasteland-omgivelser. De fleste kender nok open world-konceptet fra Grand Theft Auto-spillene, hvor man heller ikke er bundet til en mission, men kan påtage sig en, hvis man har lyst (og hvis man ikke har, kan man stjæle hurtige biler).

Spillets andet særkende er, at det er et roleplay-game. Det betyder, at ens egne handlinger påvirker spillets forløb. Man kan sammenligne det med interaktive bøger til børn, hvor man skal gå til en forskellig side afhængig af, hvad man vil – eller den nye Netflix-film Bandersnatch – og i sidste ende er der som regel forskellige slutninger. Den form for medbestemmelse, mener Anne Sofie Bennetsen, er spillets store appel.

”Der er dig som protagonist, så er der spiludviklerne, og så er der alle de veje, du kan gå. Det er et unikt samarbejde, man ikke kan finde tilsvarende i andre medier. Hverken film, tv eller bøger.”

Anden anbefaling: Heavy Rain og Detroit: Become Human

Quantic Dream er en fransk spiludvikler, der specialiserer sig såkaldte interaktive dramaer, hvor fokus er på historiefortælling frem for adrenalinkick. I lighed med Fallout-spillene er slutningen altså ikke givet på forhånd, og man er som spiller med til at forme fortællingen. Anne Sofie fremhæver især spillene Heavy Rain og Detroit: Become Human.

”De giver dig som spiller muligheden for at fejle, hvilket er ret fantastisk. I mange spil er man tvunget til at spille en bane, indtil den er gennemført. På den måde påvirker du i virkeligheden ikke noget. I Heavy Rain for eksempel kan du virkelig fucke up, ødelægge alt, og alle børnene kan dø.”

Heavy Rain er bygget op som en kriminalgåde om ”Origimai-morderen”. En række mord på unge drenge skal opklares, og man spiller i Heavy Rain både en efterforsker, en journalist og en far til en kidnappet dreng. Fordi spillet er dynamisk, kan alle eller ingen af de tre karakterer ende med at opklare mordene.

Detroit: Become Human tager et lidt andet emne under behandling. Her drejer det sig nemlig om kunstig intelligens og kunstig bevidsthed. En række husholdningsrobotter er begyndt at vågne, og man spiller karakterer på begge sider af det forestående robot-oprør.

”Du skal finde ud af, hvordan du kan lave fred mellem menneskene og robotterne, som altså er ret sure. Det er et spændende og dilemmafyldt emne at udforske,” fortæller Anne Sofie Bennetsen.

Tredje anbefaling: The Witcher

The Witcher er inspireret af bogserien af samme navn af polske Andrzej Saprowski – en serie bøger, der for øvrigt er ved at blive filmatiseret af Netflix.

Spillene foregår fem år efter, at den sidste bog slutter, så de kan ses som efterfølgere. Det er et open world-spil, der foregår i et middelalderligt univers. Man spiller monsterjægeren Geralt fra Rivia, der med Anne Sofies ord ligner ”en australsk surfer i hekseklæder.”

https://www.youtube.com/watch?v=N4ony2r0QFs

Geralts udseende er ikke helt ligegyldigt, for der er en del eksplicitte sexscener. ”Og de er altså svære at springe over,” tilføjer Anne Sofie Bennetsen.

Ligesom i de foregående anbefalinger er der tale om et spil, hvor ens opførsel påvirker handlingen, og også her spiller sex en rolle, for Triss ved godt, hvis man har været sammen med Heather og så videre.

Efter jeg har tjekket alle spillene ud på Youtube, må jeg give Anne Sofie Bennetsen ret: Det er flot at kigge på. Så hvis et af dine mål for 2019 er lidt mere hverdagseskapisme, er tippet hermed givet videre.