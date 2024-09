Tredive sætninger jeg først sagde efter jeg blev 30

Det, man lærer tidligt i tyverne, er ikke at spilde tid på folk, man ikke kan lide. Jeg ses næsten ikke med nogen mennesker længere. Jeg burde nok bruge mere tid sammen med folk på min egen alder. Jeg tror, jeg ser for mange tegneserier. Det er lidt mærkeligt, hvor mange døde mennesker jeg kender.

Det larmer for meget på natklubber med DJs. De stille steder er fyldt med yuppier. De gode barer er alle sammen fyldt med børn. Kan du huske, da du var i den alder og drak, som om du prøvede at vinde en konkurrence, og sammenlignede med dine venner for at se, hvis promille var højest, hvilket omfattede at kigge på et skema på NetDoktor.dk og sige ting som “jeg oplever døsighed og sløret tale,” og “vi burde være døde”?

Hvis jeg drikker mere end to i aften, vågner jeg med tømmermænd i morgen. Jeg er nødt til at stå tidligt op, ellers kommer jeg til at sidde fast i trafikken. Jeg har et tidligt møde. Jeg skal tidligt op, vi tager væk i weekenden.

Sommetider ville jeg ønske, jeg kunne drikke mere.

Alle billeder via Flickr-brugeren Ian D. Keating

Jeg kan godt lide mit job. Jeg troede, at jeg ville være mere glad for mit arbejde, end jeg er. Jeg troede, jeg ville vågne hver morgen til en perfekt, velorganiseret lille oase, jeg selv havde indrettet, men min lejlighed ligner stadig et sted der bor unge mennesker. Jeg troede ikke, jeg ville mindes de gode, gamle dage så meget, som jeg gør. Jeg troede, jeg ville føle mig mere voksen. Jeg troede i det mindste, jeg ville være et rarere menneske.

På en måde savner jeg indie rock. Kan du huske dengang, man downloadede en ny plade og hørte den de der første tre eller fire gange, og virkelig lod sig rive med, gik rundt i byen med den i høretelefonerne, og når omkvædet kom, ramte det en som et skud morfin og gav en følelsen af, at man ejede verden? Jeg ville ønske, jeg hørte mere ny musik.

Jeg havde aldrig troet, jeg stadig ville bo her. Jeg havde aldrig forestillet mig, at mit parforhold ville være forbi. Jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg ville gå rundt på et naturhistorisk museum og ende med gå en helt anden vej for at kunne følge efter en mand og hans fire-årige datter, bare for at se og høre ham svare på hendes spørgsmål om planeterne og big bang, mens jeg inde i hovedet skiftevis tænker, hvad sker der, han har bare været heldig at vinde børnelotteriet og få et virkeligt klogt barn ham der, og nej, alle børn er egentlig ret oppe at køre over universet på den måde, og at være forældre er egentlig den retning, mit liv er på vej i.



Hvis jeg havde pengene til det, ville jeg måske allerede have et barn nu. At være voksen betyder i bund og grund bare, at man har nok penge til at lave voksenting.

Jeg har det fint med at fylde 40. Tror jeg.

