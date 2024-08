Trouble og Drakes musikvideo til “Bring It Back” er næsten en hel spillefilm

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



Atlanta-rapperen Troubles længe ventede Edgewood-mixtape, der er produceret af Mike Will Made-It, blev endelig udgivet i fredags. Et af udgivelsens stærkeste tracks er et bragende samarbejde mellem Trouble og Drake med titlen “Bring It Back”, der nu også har fået en video. Den syv minutter lange video, der egentlig føles mest som en rigtig film, skifter mellem Trouble, der hænger ud med Mike Will og venner, og scener fra en stripklub. Herefter bliver der klippet til Drake, der spiller videospil på et hotelværelse, før han mødes med Trouble for at arbejde på nummeret, og det udvikler sig selvfølgelig til en mini-fest på deres værelse og videre til en køretur rundt i byen. Se videoen herover.