Tjenere fortæller historier om folk, der skrider fra regningen

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES Holland i 2015.

Kunder, der løber fra regningen, er de værste skiderikker. Selvom det kan være svært tilfredstillende at løbe efter dem, som var man en eller anden agent-type – når man fanger dem og tvinger dem til at betale deres regning – er de stadig alle restauranters værste mareridt.

Videos by VICE

Forskning fra den belgiske sammenslutning af restauratører, NSZ, viser, at antallet af mennesker, der smutter uden at betale regningen, er steget med 24 procent i løbet af det seneste år. Flere og flere nasserøve går ind på en restaurant, fylder mavesækken med mad og drikkevarer, hvorefter de sniger sig ud uden at betale. Restauranter og barer forsøger at bekæmpe den slags ved at bede kunderne om at betale med det samme eller ved at installere overvågningskameraer. Men det er stadig ikke let at fange sådanne tyve, fordi de bliver både smartere og snedigere.

Jeg har ret til at kalde dem for tyve. Pengene, de undlader at betale, forsvinder nemlig fra andres lommer. Som oftest fra restaurantens kasseapparat, men det hænder også, at den ansvarlige tjener bliver trukket i løn. Det er der nok ikke mange af de kriminelle, der ved, eller også er de simpelthen bare ligeglade.

NSZ opfordrer nu restauranter i Belgien til at kontakte politiet, hver eneste gang de oplever, at folk løber fra regningen, men det er der faktisk kun 18 procent af virksomhederne, der gør. Måske er det for besværligt, eller også tænker restauratørerne bare, at det alligevel ikke vil gøre den store forskel. Den tredje mulighed: Restauranterne har deres egne kreative måder at håndtere nasserøve.

Jeg brugte en dag på at cykle rundt i Amsterdam for at spørge ansatte på mere end 20 forskellige restauranter om, hvordan de håndterer kunder, der ikke betaler. Svarene variererede fra “Det sker sjældent” til “Det sker hele tiden” og “Jeg ville ønske, at den slags lortemennesker røg lukt i helvede.” Men i alle tilfældene viste det sig, at en opringning til politiet var noget af det sidste, restauratørerne ville gøre. De foretrak selv at klare problemet.

‘Jeg bad om hans sko og kastede dem i kanalen.’

Hvor: Bo Cinq, Prinsengracht

Hvem: Fred, tidligere bestyrer

Regningen: 135 euro

Fangede kunden: Ja

Hvad der skete: Det var anden gang, at lige præcis den her fyr spiste på restauranten. Han placerede sin idiotiske røv ved det samme bord som sidste gang. Jeg genkendte ham, men kunne ikke med det samme huske hvorfra. Det var ikke før en af tjenerne kommenterede på personen ved bord 10’s upåklagelige manerer, at det gik op for mig, hvem han var. Det ynkelige eksemplar – en tilsyneladende normal middelklassefyr – havde tidligere spist hos os, hvorefter han var skredet fra regningen. Hans rutine var indstuderet. Han kom, gjorde sig gode venner med de ansatte og bestilte en flaske vin og to glas. Han bestilte også mad til to, angiveligt fordi han ventede på en ven. Denne gang ville jeg tage ham på fersk gerning og bad derfor tjenerne om at holde øje med ham. Vi havde alle walkie-talkies, så da fyren rejste sig og bevægede sig mod udgangen, blev jeg advaret og sørgede derfor for at blokere vejen for ham. “Dette er anden gang, hr,” sagde jeg, mens jeg havde regningen i hånden. “Det er nu, du skal betale.” Øjeblikkets intensitet blev kun forhøjet af, at det tordnede udenfor. Kunden fortalte, at han ingen penge havde på sig, men at jeg var mere end velkommen til at følge ham hen til sin bil. Jeg gik med kun iført min t-shirt, der var gennemblødt efter få sekunder. På vej hen til bilen stoppede vi ved en bar, hvor en af hans venner havde penge til ham. Baren havde to udgange, og før jeg vidste af det, forsøgte han at flygte. Jeg begyndte at råbe af ham og spurgte, om han overhovedet havde haft intention om at betale. Han undskyldte et par gange, men det var ikke nok for mig. Jeg bad ham om hans sko og kastede dem i kanalen, mens han stod der og så på. Røvhul.

The typical server’s response to a dine-and-dasher.

‘Jeg stolede ikke et sekund på dem.’

Hvor: Café Schiller, Rembrandtplein

Hvem: Mees, tidligere bestyrer

Regningen: Mere end 100 euro

Fangede kunderne: Ja

Hvad der skete: Café Schiller er lidt af et hjem udenfor hjemmet for mange forfattere. På en travlt tirsdag aften for cirka tre år siden sad en gruppe forfattere på terrassen udenfor med bordet fyldt med øl, østers og oste. Lidt efter lidt svandt gruppen ind. Da der kun var et par stykker tilbage, bragte jeg regningen ned til bordet. Kunderne insisterede på, at deres redaktør, som på det tidspunkt befandt sig et andet sted på restauranten, ville betale regningen. Han nægtede. “De drak gratis ved boglanceringen,” sagde redaktøren. “Den her del af aftenen er ikke mit ansvar”. Da forfatterne fortalte mine kolleger, at de ikke havde kontanter på dem, og at de ville gå hen til en nærliggende hæveautomat, stolede jeg ikke et sekund på dem. Og min intuition viste sig at være rigtig. Da jeg gik udenfor for at se efter dem, kunne jeg se dem slæbe deres sløve, berusede kroppe tværs over pladsen med halvtomme ølglas i hænderne. Jeg løb efter dem og blev prikket på skulderen af dørmanden fra coffeeshoppen Smokey, der lå ved siden af. “Jeg skal nok fange dem,” forsikrede han mig. Han var en kæmpe mand, og på hvad der synes som få store skridt, fik han fat i kunderne og slæb dem med sig over til hæveautomaten. Ingen sagde et ord. Jeg tog pengene og gik tilbage til baren. Vi takkede dørmanden ved at give ham et fad med snacks fra baren. Det var ikke sidste gang, jeg så netop de forfattere på Schiller, men fra den dag af insisterede jeg på at de betalte med det samme. Jeg havde ikke lyst til at hævne mig på dem, og forsøgte bare at ignorere hændelsen på en professionel måde.

‘Han stirrede bare på mig, stiv og skæv som han var, og der gik et stykke tid, før det gik op for ham, hvorfor jeg var så vred.’

Hvor: Café Flamingo, de Pijp

Hvem: Daan, bartender

Regningen: 24 euro

Fangede kunden: Ja

Hvad der skete: For nyligt satte en amerikansk backpacker sig i baren for at smage på nogle lokale øl. Vi talte om NFL, og en gang i mellem gik han udenfor for at ryge fed. I mellemtiden kom der flere og flere kunder. Jeg befandt mig ikke konstant bag baren og mistede ham af syne flere gange. Da jeg ikke kunne se ham på barstolen, efter han havde drukket seks dyre lokale øl, tænkte jeg, at han nok bare var gået udenfor for at ryge på sin joint. Jeg gik ud på terrassen men kunne ikke se ham. Det øjeblik, det går op for én, at en kunde er gået uden at betale, er meget ubehageligt. Jeg gik hurtigt rundt om hjørnet for at se, om han stadig var i nærheden, og ja: Han var langsomt på vej mod den nærliggende Gerard Douplein-plads. Jeg tog fat i hans trøje og præsenterede ham vredt for regningen. Han stirrede bare på mig, stiv og skæv som han var, og der gik et stykke tid, før det gik op for ham, hvorfor jeg var så vred. Efter et par “Sorry, bro’s” gav han mig 40 euro med et forlegent blik i øjnene, så jeg endte faktisk med at få mange drikkepenge. Jeg tror ikke, han havde onde hensigter, og jeg besluttede mig for, at det ikke var værd at være sur over.

‘Bordet lignede en krigszone.’

Hvor: Rose’s Cantina, Reguliersdwarsstraat

Hvem: Morgan, bartender

Regningen: 170 euro

Fangede kunderne: Nej

Hvad der skete: Jeg havde betjent den her familie hele aftenen. Jeg forklarede halvdelen af menuen for dem, fortalte vittigheder og gav børnene nogle klistermærker. Da jeg på et tidspunkt vendte tilbage fra køkkenet, var de væk. Frakker, tasker, børn – væk. Bordet lignede en krigszone. Jeg brugte de efterfølgende to minutter på at løbe rundt som en vanvittig, tjekke toiletterne, vores have, ovenpå, i baren og spørge alle mine kolleger, om de havde modtaget betaling fra familien. Det havde de selvfølgelig ikke. Jeg fangede aldrig de svin.

‘Det er som at få stjålet sin pung af en, man stoler på.’

Hvor: Café Huyschkaemer, Utrechtsestraat

Hvem Adnan Beuqi, owner

Regningen: Omkring 40 euro

Fangede kunderne: Ja

Hvad der skete: Det sker mindst en eller to gange om måneden, at en kunde går uden at have betalt regningen. Det er altid personen, man mindst venter sådan noget af. Den eftermiddag satte en ældre kvinde sig ned og bestilte kaffe og tærte. Efter hun havde spist og drukket, forsvandt hun. Nogle gange glemmer folk det bare, men det sker som regel sent om aftenen, når folk har fået lidt alkohol.

En gang kom et par ind på caféen, og de fik bord ovenpå. De var tydeligvis meget forelskede. Når de ikke havde travlt med at snave, bestilte de adskillige omgange øl og rødvin. Jeg tjekkede op på dem regelmæssigt, fyldte deres glas og hentede nachos med ekstra ost og jalapeños, som de bestilte. En gang i mellem gik de udenfor og røg en cigaret. Da jeg gjorde opmærksom på, at det var sidste omgang, sad de ikke længere ved deres bord og var heller ikke at se udenfor. Man føler sig virkelig røvrendt, når sådan noget sker, særligt fordi man har gjort sit bedste for at give dem en god oplevelse. Det er som at få stjålet sin pung af en, man stoler på.

Den efterfølgende sommer var jeg til en festival sammen med en kollega. Det var parret fra caféen også, og de genkendte os. De var i højt humør og fortalte, at deres første date havde været på vores bar, og at de havde planer om at vende tilbage hvert eneste år når de skulle fejre årsdag. Min kollega og jeg så måbende på hinanden. “Jeg kan godt huske jer,” sagde jeg. “I betalte ikke jeres regning.” De havde åbenbart været så optaget af hinanden og deres hormoner, at de havde glemt at betale. De fik så dårlig samvittighed, at de gav øl og sandwich resten af dagen. De kommer stadig på baren, og de betaler altid regningen med det samme.