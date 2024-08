Trump-tilhængere satte for 6.500 kroner Trump-klistermærker på Hollywoods Walk of Fame

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE USA



Adskillige anti-Trump-aktivister har gået til ekstremerne for at vandalisere den amerikanske præsidents stjerne på Hollywoods ikoniske Walk of Fame og har derved risikeret langvarige fængselsdomme bare for den korte fornøjelse ved at smadrer hans stjerne. Men nu ser det ud til, at Trump-fans har fundet på deres egen protestaktion for at beskytte præsidentens stjerne ved at købe Trump-klistermærker for 1000 dollar (over 6.500 danske kroner), som de har klistret på det famøse fortov.

Ifølge Hollywood Reporter var de modige guerillaaktivister ude at smække omkring 30 klistermærker op natten til torsdag. Forklædt som bygningsarbejdere påbegyndte aktivisterne arbejdet med at lægge klistermærkerne ud på de blanke sten omkring stjerner tilhørende kendte Trump-kritikere som for eksempel Jimmy Kimmel og Ron Reiner. De har dokumenteret aktionen i en video, som bruger Upchurchs vamle sang ”Donald Trump” som soundtrack – et nummer, der åbner med linjen: “I’m ’bout to snatch you pussies up like I’m Donald Trump”.

https://twitter.com/TheFaction1776/status/1027648263220936704

Aktivisterne bag aktionen – en selverklæret ”anti-PC”-gruppe ved navn The Faction, som består af ”vandaler, der sætter fokus på den ubehagelige sandhed” overfor ”the Libs” – har brugt omkring 6.500 kroner på de falske stjerner, som en ”ung og anonym forretningsmand” har betalt for, rapporterer THC. Men eftersom klistermærker af vinyl i sagens natur kan fjernes ret let, så var alle 30 forsvundet igen allerede torsdag eftermiddag. Kommunens folk samt lokale forretningsejere, som ikke ville have fortovet ødelagt igen, fjernede klistermærkerne, inden folk nåede at se dem.

https://twitter.com/TheFaction1776/status/1027637797471973377

Trumps rigtige stjerne forbliver intakt – for en stund i hvert fald. West Hollywoods kommunalbestyrelse har lige vedtaget en resolution om at tilskynde byens handelskammer, som har ansvar for Walk of Fame, til at fjerne Trumps stjerne på grund af hans ”foruroligende opførsel overfor kvinder”. Men fordi kommunen i sidste ende ikke har myndighed på området, kan det ende med at stjernen får lov til at blive på fortovet, indtil nogen smadrer den igen.