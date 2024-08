Trumps hjælpere tilføjer bevidst fejl til præsidents tweets for at ramme hans ‘stil’

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det er ikke ligefrem nogen hemmelighed, at Donald Trumps Twitter-konto er en af de mest berygtede steder på nettet. Den er et sammenrend af ufattelige stavefejl, katastrofal grammatik og bizar brug af udråbstegn. Ikke alene bruger præsidenten den til at kaste mudder efter andre verdensledere – han gør det også med samme sproglige egenskaber som en uregerlig otte-årig.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

Men selvom Trump engang har påstået, at han bruger Twitter for at kunne være fuldkommen “ærlig og ufiltreret,” så viser det sig, at han måske får hjælp til at lyde så tosset. Ifølge Boston Globe har hjælpere i Det Hvide Hus hjulpet med at forfatte nogle af Trumps tweets, så de rammer hans helt særlige, primitive stil.



To kilder, der “kender til processen,” fortalte avisen, at de ansatte imiterer Trumps stemme ved at tilføje grammatiske fejl og rodet syntaks. De præsenterer derefter “tre eller fire udkast” for Trump og lader ham vælge. De skulle eftersigende være af den overbevisning, at dårlige sætninger ræsonnerer bedst med hans støtters ønske om autencitet.

Det endelige resultat kan komme til at ligne det tweet, der blev sprøjtet ud af præsidentens Twitter i weekenden omkring Muellers kulegravning af den mulige russiske indblanding i valget. Ifølge Twitter-botten @TrumpOrNotBot, der analyserer, hvordan tweets er opstået, er der kun 49 procents chance for, at det rent faktisk er noget Trump har skrevet.

The Witch Hunt finds no Collusion with Russia – so now they’re looking at the rest of the World. Oh’ great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2018

Men hvis @realDonaldTrump-stemmen så nemt kan imiteres, bliver vi nødt til at overveje, hvor mange af hans tweets, der har været legitime, spontane udbrud, og hvor mange, der har været omhyggeligt konstruerede beskeder forfattet af hans undersåtter. Hvad med dengang han skrev “amoung” (i stedet for “among”)? Eller dengang han anklagede Kina for at udføre en “unpresidented act” (uhørt staves “unprecedented” og har ikke noget med ordet “president” at gøre)? Eller den gang han var “honered” (og ikke “honored”) over at blive den 45. præsident? Og hvad fanden skete der for “covfefe“?

I sidste ende er det ret deprimerende at tænke på, at der sidder embedsmænd i Det Hvide Hus og bruger tid på, hvordan præsidenten kan sige noget forkert, men de er trods alt ikke den afdeling under Trump, som kun består af bros, der går rundt og bunder Smirnoff Ice.