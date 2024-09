Jagten på tudsen med hallucinogener i kroppen

VICE Mexico var en tur i Sonoraørkenen for at lede efter Bufo alvarius – bedre kendt som Colorado River-tudsen eller Sonoraørken-tudsen. Det er en helt særlig art, som indeholder et meget højt niveau af hallucinogenet 5-MEO-DMT i sin krop.

Med sig havde de Octavio Rettig, som har forsket i tudsen i mere end otte år. Han var deres guide på turen til Punta Chueca, hvor de hang ud med den indfødte befolkning, som har taget 5-MEO-DMT siden før Columbus “opdagede” Amerika. De mødte Bedstefar Pancho – en af byens ældre – og rejste med ham til det hellige sted, Isla Tiburón, hvor de afholdt en lille ceremoni og prøvede stoffet for første gang.