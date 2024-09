Turen til Mars i de østrigske alper

Denne fotoserie blev oprindeligt udgivet af VICE Holland

Sidste gang en astronaut landede på et himmellegeme, var der stadig en masse mennesker, som ikke kunne fejre begivenheden med en kold øl; simpelthen fordi de på det tidspunkt ikke engang havde køleskab endnu. Med andre ord er det virkelig lang tid siden. Nu er vi dog ved at kunne ane muligheden for en rejse til Mars, så vi kan vel ligeså godt begynde at øve os, ikke?

Den hollandske fotograf Jurriaan Brobbel simulerede en mission til Mars på en gletsjer i de Østrigske Alper med støtte af Austrian Space Forum. I simulationen vrimlede det med rumdragter og Mars-køretøjer, og de bestræbte sig i det hele taget på at få det til at ligne en rigtig marsmission så meget som muligt. Dertil gik de østrigske alpekøer dog lidt i vejen.

