Turist, der brokkede sig over frokost til 4000 kroner i Venedig, bliver kaldt nærrigrøv

Det er ingen hemmelighed, at restauranter i og omkring turistattraktioner ofte er kendt for deres skuffende forretter og oppustede priser. At finde billig mad nær Markuspladsen i Venedig er lige så nemt som at finde en flad overflade, der ikke deles af syv duer og en turist med en selfie stick. Men der er alligevel forskel på om man spenderer 100 kroner på en kop kaffe fra Caffe Florian eller bliver narret til at betale næsten 4000 kroner for frokost.

Luke Tang siger, at sidstnævnte skete for med ham under et besøg i den italienske by. Tang og hans forældre besøgte restaurant Trattoria Casanova til frokost, før de skulle flyve hjem til Storbritannien, og deres måltid kostede vel lige så meget som deres flybillet hjem. Ifølge Tang bestilte de fisk og skaldyr til frokost, men fik straks serveret en tallerken østers, som de ikke havde bestilt. Tang sagde, at da han påpegede denne fejl til tjeneren, blev hans bekymringer ignoreret. Da selskabet fik deres hovedretter, kom der også en stor tallerken hummer, rejer og havbars, som de ikke havde bestilt.

Så kom regningen, og det er forbløffende, at gæsterne ikke bare kastede op udover dugen. Måltidet, inklusive de uønskede retter, kostede €526 (cirka 3900 kroner). Tang fortalte The Independent, at hvis de ikke havde skulle nå et fly, ville han nok være gået til politiet. I stedet skrev han et surt brev til borgmesteren i Venedig, som han opfordrede til at gøre noget ved restauranter, der snyder turister, som ikke taler italiensk. “Jeg forventer ikke at få pengene tilbage,” skrev Tang. “Men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på en slags adfærd, der risikerer at ødelægge Venedigs omdømme.”

Restauranten svarede hurtigt igen og afviste anklagerne ved at sige, at Tang og de andre gæster bare skulle have sendt den ekstra mad tilbage. “Vi gav dem, hvad de bestilte. Prisen på fisken – pr. 100 gram – vises tydeligt på menuen,” sagde Trattoria Casanovas restaurantchef ifølge The Telegraph. “De sendte ikke noget tilbage. Hvis der havde været retter, som de ikke havde bestilt, kunne de have nægtet at spise dem, og så ville de ikke have været opkrævet.”

Venedigs borgmester, Luigi Brugnaro, lagde ikke fingre imellem, da han blev interviewet af The Telegraph. "De er nogle nærriggrøve," sagde han om gæsterne. "Nogle spiser og drikker i en restaurant, og så påstår de, at de ikke kan forstå sproget?" Brugnaro sagde, at Tangs selskab burde have vidst, at det er dyrt at spise i Venedig – og de burde have givet drikkepenge.



Det virker dog som om, at Trattoria Casanova har lavet tricket før. Ifølge anmeldelser på TripAdvisor og Yelp får gæster ofte serveret ting, de ikke har bestilt, opkrævet for retter, der skulle have været inkluderet i deres menu, og de bliver chokeret over, at prisen for frisk fisk er pr. 100 gram, og ikke for hele tallerkenen. Nåja, og så tilføjer restauranten 12% i drikkepenge, uanset om gæsten selv lægger drikkepenge.

En italiensktalende anmelder siger, at han hørte en tjener blive bedt om at levere mad, han ikke havde bestilt. Gæsten sendte maden tilbage og blev truet med politiet, hvis han ikke betalte for det hele. (Det gjorde han ikke). En anden skrev, at han blev opkrævet for en spritz, der skulle være gratis, og endte med en uønsket rødspætte til € 168 (1250 kroner). Klagerne er uendelige og næsten identiske: Der var en anden frokost til 1700 kroner, en der fik fisk for 1500, og en fisketallerken til den nette sum af 5800 kroner. (Jeg ville nok bare have kastet mig i en kanal).

Så ja, måske skal du undgå Trattoria Casanova indtil for evigt.