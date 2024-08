Turist ringer til politiet, efter han fik en regning på 186 kroner for en is

Artiklen er oprindeligt udgivet af Munchies USA

Nogle gange kan de bedste ting i livet også blive for dyrekøbt. Ifølge The Times blev en taiwansk turist for nyligt afkrævet et helt absurd beløb for en vaffelis, mens han var på besøg i den italienske by Firenze. Avisen oplyser ikke navnet på det pågældende gelateria, men rapporterer til gengæld, at turisten blev afkrævet 25 euro (godt 186 kroner) for sin dessert.

Manden – som heller ikke nævnes ved navn – spurgte angiveligt indehaveren om, hvorfor isen var så dyr og fik svaret: ”Fordi den smager så godt.” Turisten havde ikke andet valg end at finde pungen frem (det er selvfølgelig også svært at returnere en vaffelis). Efter turisten havde forladt gelateriaet, fortalte han sin guide om oplevelsen, og politiet blev tilkaldt.

Efter en kort efterforskning, der sikkert bare bestod i, at betjenten spurgte synderen, “Krævede du, at ham fyren skulle betale 25 euro for din is?”, fik ejeren en bøde på 2.000 euro (godt 15.000 kroner) for at fuske med priserne.

”Når butikker gemmer deres prisskilte, giver det os et dårligt ry i hele verden, da det hovedsageligt er turister, der rammes,” udtaler en talsmand fra politiet til La Republica.

Og talsmanden ved, hvad han taler om. Gelatteriaer, der skjuler deres prislister bag disken eller slet ikke har noget, er langt fra sjældne ved Ponte Vecchio eller andre turistfælder. Ifølge TripAdvisor kan man finde en dessert eller en snack ved 236 forskellige etablissementer i Firenze, og de steder, som har fået de værste anmeldelser, er dem, hvor man har fusket med priserne. Turister er tilsyneladende blevet narret til at betale alt mellem 10 euro (75 kroner) og 16 euro (120 kroner) for små portioner, og i anmeldelserne lægges der ikke fingre i mellem, når de rasende kunder kalder indehaverne for ”de største fuskere, jeg har mødt” og ”røvere og tyve”. En kunde skriver, at oplevelsen var som ”røveri ved højlys dag”.

Det er heller ikke kun Firenze, der har problemer med fupmagere. I november 2017 fik tre turister en regning på 3.990 kroner for en frokost på en restaurant i nærheden af Markuspladsen i Venedig. En af turisterne, Luke Tang, skrev efterfølgende til byens borgmester, Luigi Brugnaro, og opfordrede ham til at gå i rette med de storsnydende restauranter, der ”ødelægger Venedigs gode ry og omdømme” ved at udnytte turister, der ikke taler italiensk. (Brugnaro svarede, at Tang og hans forældre bare var ”nærrige”).

Bum, bum. Så holder man sig bare til en pindis. Eller får sig et job i Køge.