Poppers kan åbenbart bruges til andet end analsex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US

I årevis har det været tydeligt for de fleste, at poppers ikke ligefrem er det smarteste kemikalie at suge i sig i store mængder. Der dukker konstant nye artikler og undersøgelser op, som fremhæver de potentielle bivirkninger, om det så er øjenskade, øget risiko for HIV eller endda pludselige dødsfald.

Men mange af os homoseksuelle mænd er villige til at skøjte let hen over de farer, der følger med de små flasker, hvis vi til gengæld kan få glæden af det, de kan gøre for os i soveværelset. Jeg indrømmer gerne at være en af dem, der nyder det sus, jeg får af indholdet.

På grund af den medfølgende risiko er der en del stigma forbundet med at købe poppers. De er ikke særlig nemme at skaffe, fordi de er ulovlige, men hvis man ved, hvad man skal spørge efter, kan det lade sig gøre – om de små flasker med amylnitrit så bliver kaldt “rensevæske til VHS-afspiller”, “duftrenser”, “læderrensemiddel” eller noget andet fantasifuldt.



Jeg kan ikke lade være med at have en lille smule dårlig samvittighed, hver gang jeg suger en flaske i mig. Og når jeg tænker over, hvad fanden stoffet egentlig gør ved min krop, kan jeg ikke lade være med at spørge mig selv, om det ikke snart var på tide, at jeg benyttede min samling af poppers til deres oprindelige formål. Hvis ikke jeg skal bruge alle de små ravgule flasker smurt ind i glidecreme til at rense luften i stuen, hvad skal jeg så bruge dem til?

Jeg besluttede mig for at smøge ærmerne op, finde flaskerne frem og begrave fingrene dybt i… den helt store søndagsrengøring.

Rengøring af mit ur

Jeg har to antikviteter hjemme hos mig, som jeg sætter stor pris på: Et gammelt Hamilton-messingur og en 10 milliliters flaske poppers af mærket Fisticuffs, der på etikken er beskrevet som “urrens” med små bogstaver. Hamilton-urret var smurt ind i snavs og støv, så det var på tide, at det fik en ordentlig tur. Jeg dyppede et par vatpinde i Fisticuffs og brugte dem til at rengøre alle åbninger og sprækker, og ved du hvad, Fisticuffs viser sig at være helt fantastisk til at fjerne gammelt skidt og genskabe den originale glans fra fabrikken. Jeg er imponeret!

Langsomt, men sikkert

Mange amerikanere tilbringer deres søndag på sofaen med fjernsyn og slowcookeren i gang, og jeg er ingen undtagelse. Da jeg opgraderede min slowcooker til en større model i rustfrit stål, havde jeg mulighed for at kaste mig over opskrifter, som der ikke var plads til i min gamle model – men med tiden begynder stænk at sætte sig på den metalliske yderside og efterlade grimme skorper, der er svære at få af. Så jeg gik i kast med det “rengøringsmiddel”, jeg havde, som var i form af en spray. Jeg sprøjtede det på og lod det virke i omkring ti sekunder (mens jeg sugede dampende til mig og fik et sus gennem hele kroppen), og bagefter rensede jeg pletterne med en klud. “Rengøringsmidlet” virkede præcis som det skulle – jeg kunne næsten se mit eget spejlbillede i gryden.

Læderfetich

Til mit næste eksperiment valgte jeg en flaske, der blev solgt som “læderrens”. Jeg havde fundet den i en lokal læder/sex-butik. Tidligere på året købte jeg en gammel læderjakke på nettet. Den havde tilhørt sælgerens værelseskammerat, som nu var i fængsel. Den var ekstremt flot med håndmalede detaljer, men jeg ville gerne fjerne et bandelogo, som den tidligere ejer havde tilføjet. For ikke at komme til at rense andet end logoet, dyppede jeg en vatpind i den lille flaske og dubbede forsigtigt “San Pedro Scumbags”, indtil bogstaverne var helt forsvundet. Det var ligesom at bruge Magic Eraser i Photoshop. Til min store overraskelse virkede det faktisk, og det gav hverken misfarvninger eller nogen synlig skade på læderet. Måske var poppers oprindeligt læderrens, og en fyr, der var vild efter at få en knytnæve op i røven, tog sig et ordentlig sug, mens han rengjorde sine bukser. Den mand er enten blind eller død i dag, så vi får nok aldrig sandheden at vide.

Runner’s High

Jeg blev ret skuffet over, hvor hurtigt mine løbesko blev misfarvede. Jeg løber ikke særlig meget udendørs, men alligevel samler der sig hurtigt en masse skidt på de hvide sider af sålen. Jeg tog derfor fat i en flaske Rush – der er popperens svar på Nike – og brugte det på mine sorte og hvide Nike-sko. Jeg tørrede dem hurtigt af med en klud og straks var det umuligt at se, at skoene nogensinde havde været brugt.

Video, video

Af en eller anden grund er et af de mest udbredte kælenavne for poppers “rensevæske til VHS-maskiner”. Jeg kan ikke huske, at min far nogensinde har åbnet videomaskinen med en skruetrækker for at give spolerne den store tur med en flaske Locker Room – jeg er ret sikker på, at der var et rensebånd, man smed i maskinen, som automatisk rensede hele mekanismen. Men eftersom hver anden flaske poppers bliver solgt som rensevæske til de gode gamle VHS-maskiner, kunne det næsten kun gå godt.

Jeg har faktisk en gammel VHS-maskine stående (til nødstilfælde), så jeg fandt en YouTube-video, der forklarede, hvordan man åbner og renser videohovederne med sprit. Jeg valgte en stor flaske Blue Thunder 150 “videohovedrens”, som jeg oprindeligt købte på en tur til Palm Springs. Jeg gnubbede forsigtigt hovederne med en vatpind, som blev helt sort af snavs – der skete i hvert fald noget. Det ville være smart, hvis jeg kunne teste effekten ved at sætte en film på bagefter, men jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har set et VHS-bånd i min lejlighed. Men maskinen duftede ren som en barnenumse.

Filmen fortsætter

Når nu jeg ikke havde en VHS-film, besluttede jeg mig for at rengøre det næste skridt på den teknologiske udviklingsstige: Digital Video Discs. Der findes utallige rensevæsker til DVD’er på markedet, men jeg valgte at bruge den nyeste flaske nitrit, jeg havde indkøbt: Jungle Juice Black Label. Igen dyppede jeg en lille smule på en vatpind og vaskede forsigtigt bagsiden af Dawson’s 20 Load Weekend, som jeg har fået i gave af min ven Brian. Med det samme forsvandt fingeraftryk og støv som dug for solen.

Mange af de små flasker var udstyret med advarselsflammer og andre advarsler på deres små fine etiketter, og selvom det lykkedes mig at finde utallige anvendelsesmuligheder i hjemmet, kunne jeg ikke lade være med at tænke på, at de normalt står på samme hylde som buttplugs, pornofilm og velduftende glidecreme. De kan ikke ligefrem købes i Silvan. Men trods den potentielle sundhedsfare kender jeg en del flere, der er endt på hospitalet på grund af for gammel salat end på grund af poppers.

Hvis du ikke er nede med poppers, er det fint med mig. Men hvis du ikke har lyst til at tage det, fordi forskning viser, at dine øjne falder ud, så har jeg i det mindste forsynet dig med en række anvendelsesmuligheder, så du slipper for at smide resten ud.