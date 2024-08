Tusindvis af orange Trump-ecstasypiller beslaglagt i Tyskland

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE US



Tilbage i juli dukkede ecstasypiller, formet så de lignede Trumps ansigt, op i Storbritannien. Brugere købte dem via dealere på internettets sortbørs – the dark web – under sloganet “make partying great again.” Mens Trump fejer henover det politiske landskab i USA, lader det til, at partypillerne gør det samme på den europæiske festscene.



I weekenden har politiet beslaglagt omkring 5.000 orange Trump-formede piller under en rutinemæssig færdselskontrol i Osnabrück i Tyskland, rapporterer Deutsche Welle. Politiet standsede en 51-årig mand og hans 17-årige søn, der var på vej til Østrig fra Holland, hvor de nu legendariske Trump-piller efter sigende bliver produceret. De to østrigere fortalte politiet, at de havde været i Holland for at købe en bil, men at de var endt med at afslå sælgerens tilbud.



Politiet ransagede derefter deres bil og fandt ved samme lejlighed fem poser, der var fyldt med orange piller, som havde Trumps navn på den ene side og et indgraveret portræt i stil med børne-vitaminer på den anden side. Politiet har tilbageholdt de to individer og vurderer, at fangsten har en gadeværdi på omkring 290.000 kroner.



Det er ikke første gang, at Trumps ansigt er dukket op på ulovlige stoffer. I februar beslaglagde politiet i Florida en rekordstor sending heroin, der også blev markedsført med præsidentens ansigt påtrykt pakkerne. Det skulle efter sigende være en udsøgt fornøjelse at fyre op under Trump OG, en THC-tung cannabishybrid, hvis kvalitet “får dig til at se den kære præsident i et helt nyt lys.”