Twerk Queen bærer sin bekymringsrynke som en accessory

Dameblade bliver ofte kritiseret for at have en overfladisk og stereotyp opfattelse af kvinder og deres interesser. For eksempel handler magasiner, der henvender sig til kvinder, meget ofte om mode, indretning og skønhed, og sjældent om politik, karriere og sport. Det afspejler sig også helt konkret i de spørgsmål, som kilderne bliver stillet. Såkaldte damebladsspørgsmål. Det siges ofte i en nedladende tone, men er de egentlig så slemme? Måske er de her spørgsmål blevet klassikere, fordi de leder til spændende refleksioner. På Broadly har vi sat os for at undersøge det. Derfor har vi samlet 15 konkrete spørgsmål fra ALT for damerne, Femina, Costume, Eurowoman og Elle og bedt fremtrædende feminister forholde sig til dem. Men hvordan de har ønsket at besvare dem, har været helt op til dem.

Vi lægger ud med Louise Kjølsen, bedre kendt som Twerk Queen. Sammen med sit Girl Squad, der udover hende selv består af Nikita Klæstrup og Ekaterina Krarup Andersen, blev hun for alvor kendt i efteråret 2016, da de sammen gik til kamp mod slutshaming og insisterede på at blive taget seriøst, samtidig med at de poserede i undertøj. Fjerdebølgefeminister kaldte de sig. Udover at være selverklæret dronning af twerking, har hun også en kandidatgrad i psykologi, og snart er hun også forfatter. Til november udkommer Ludermanifestet, hvori hun sammen med resten af Girl Squad redegør for deres feministiske projekt.

Broadly: Hvordan ser dine daglige skønhedsrutine ud? (fra Costume)

Louise ‘Twerk Queen’ Kjølsen: Det er et interessant spørgsmål, for i ordet “skønhedsrutine” ligger der en definition af, hvad skønhed er. Nemlig ydre skønhed. Derfor vil de fleste nok svare noget med, at de står op, putter creme i hovedet, tager makeup på og reder hår. Men man kan også snakke om mental skønhed; hvordan man kigger på sig selv i spejlet, og hvordan man taler til sig selv. For det er jo rigtig fint at pleje sig selv udenpå, det er for eksempel dejligt ikke at have tørre læber. Tørre læber er noget af det værste i verden. Så vil man næsten hellere værre i Aleppo. Ej, det er pjat. Men altså flere mennesker burde have en mental skøndhedsrutine. Sådan, at når man går forbi et spejl, så zoomer man ikke ind og siger: “Puh, der er en delle”, og “Min næse er kroget”, men at man i stedet kigger på sig selv og siger: “Ej, hvor er jeg en dejlig person”, og “Hvor er det dejligt at mine ben virker, så jeg kan komme rundt i den her verden”. Det prøver jeg selv på.

Hvad betyder accessories for din stil? (fra Costume)

Jeg accessorieser tit mit look med den rynke, jeg har mellem mine øjenbryn. I vores podcast Ludermanifestet (et program på P1, hvor man kan følge tilblivelsen af bogen, red.) har vi lige lavet et afsnit om skønhedsidealer. Der var jeg forbi den klinik, hvor Nikita får lavet botox, og så skulle hendes face man kigge på mit ansigt, for jeg har ikke fået lavet noget. Han sagde, at rynker er et meget maskulint og hårdt look, som ser godt ud til mænd, men ikke til kvinder. For kvinders træk skal helst være fine og bløde. Og han sagde, at jeg har sådan en bekymringsrynke mellem mine bryn. Så fik jeg det sådan, at jeg vil kraftedeme accessoriese alt mit lyserøde bubblegum-stramtsiddende-twerkqueen-hejs med min bekymringsrynke. Eller som jeg kalder den: min ‘jeg-er-fucking-klog-rynke’. Jeg synes, der ligger et vigtigt statement i, at hvis noget er typisk maskulint, så skal det kraftedeme bare gøres til noget, som kvinder også kan have, og omvendt. Nu har jeg tænkt mig at reclaime rynker, så man godt både kan være feminin og lækker og samtidig super bekymret og maskulin.

Har du ofret noget på kærlighedens alter? (fra Femina)

Det er et fedt spørgsmål. Inde i mit hoved får jeg et billede af mig, der står ved et stort stenalter og ofre en masse unge mænd. “Hey Gudinde! Tag imod dette offer og denne penis, der er afskåret”. Og det har jeg ikke gjort, for det er ulovligt. Alle mennesker har vel lidt tab i kærlighedens navn, men det der med at “ofre noget på kærlighedens alter” er ret irriterende, fordi det italesætter, at kvinder skal opgive noget. Der er den her ide om, at hvis du skal være karrierekvinde, så kan du ikke samtidig have et velfungerende kærlighedsliv, og at det per automatik er dig, der tager barsel. Det er super irriterende, for hver gang man fortæller den historie, er man med til at normalisere det. Selvfølgelig kan kvinder have det hele; en karriere, en partner og nogle børn. Det kunne være super lækkert, hvis man begyndte at stille de her spørgsmål til mænd. Vi kunne godt begynde at fortælle historien om, at mænd også ofte prioriterer deres familier.

Hvorfor tror du, keramik har fået en revival? (fra Eurowoman)

Det her er på top ti over de dummeste spørgsmål, jeg nogensinde er blevet stillet. Har det det? Jeg mener, no shame til keramik, jeg legede meget med det i folkeskolen, men who gives a damn? Jeg har sgu ikke lige haft tid til at holde mig opdateret på keramikfronten. Men det er dejligt at vide, for så kan jeg pølse nogle leraskebægre og forære dem væk til jul. Så sender jeg klagerne videre til Eurowoman, når folk brokker sig over deres julegaver.

Hvornår gjorde du sidst noget pinligt? (fra ALT for damerne)

Det kommer an på, hvem man spørger. Hvis man spørger mine venner og familie, så synes de hele tiden, jeg gør noget pinligt. Men hvis du spørger mig, så sker det ret sjældent. Det er jo principielt superpinligt, når jeg går hen og giver hånd til min venindes veninde, som jeg har mødt fem gange før. Men jeg har det bare sådan whatever, så kunne Trine have haft en lidt større udstråling. Sorry, Trine.

Hvordan har du det med at blive ældre? (fra Costume)

Jeg synes, det er nice at blive ældre. Livet bliver sjovere, jo længere tid der går, og jeg bliver bedre til mange ting. Da jeg var tre år, skreg jeg, til jeg besvimede, og nogle vil nok sige, at jeg stadig er lidt dramatisk anlagt, men det er, fordi de ikke ved, hvor jeg startede. Jeg er chill as fuck. Jeg har veninder på 19 år, og når jeg ser de ting, som vælter deres verden, tænker jeg bare: “Thank God, at jeg ikke længere har det sådan.” Livet bliver nicere hele tiden.

Hvad har du altid i dit køleskab – ud over rødbeder? (Elle)

Jeg har aldrig rødbeder i mit køleskab. Jeg ved ikke, hvad man skal bruge rødbeder til. Jeg en super doven type, så jeg gider sjældent købe ind. Hvilket i går resulterede i, at jeg ikke havde morgenmad. Så måtte jeg spise müsli med kakao på. For generelt er der altid meget få items i mit køleskab. Men jeg har altid chilisovs.

Hvornår har du følt størst afmagt? (fra Femina)

For nylig kørte en fyr mig hjem fra byen og inviterede sig selv op i min lejlighed. Han var ædru, og jeg var rigtig fuld. Vi sad og snakkede på min sofa, og så prøvede han at kysse mig. Men jeg havde ikke lyst, så jeg skubbede ham tilbage og sagde: “Hey, du er skide sød, men ikke lige nu”. Men så prøvede han igen at kysse mig og løfte mig op på skødet lidt senere. Til sidst sagde jeg: “Nu skal du gå, for det er ikke så rart det her.” Da vi stod ude i gangen og sagde farvel, så bukkede han sig ned og kyssede mig. Der blev jeg vred og følte virkelig meget afmagt, fordi jeg tydelig havde afvist ham tre gange. Følelsen af, at der er nogen, der gør noget ved en, som man ikke har lyst til, og som man har frabedt sig, er enormt ubehagelig. Så jeg føler størst afmagt, når jeg bliver positioneret som et objekt, hvis mening ikke tæller.

Hvornår er du mest træt af dig selv? (fra ALT for damerne)

Jeg bliver rigtig træt af mig selv, når jeg glemmer mine nøgler. Jeg har en ekstranøgle hos min far, min mor, min nabo, i min kælder og hos min veninde. Men jeg prøver på ikke at skælde mig selv for meget ud over det og i stedet se det som et tegn på, at jeg er stresset og skal drage omsorg for mig selv.

Hvilket par sko er dine favoritter lige nu? (fra Costume)

Er det vigtigt? Siger det meget om mig? Altså jeg kan godt lide at have høje stiletter på. Eller det er der jo ikke nogen, der kan lide, for det føles ikke rart, men jeg kan godt lide at have høje stilletter på og sidde ned. Men hvis jeg skulle have et par yndlingssko, så er det mine lyserøde Timberlands, for da jeg havde dem på under en debat om samtykke på Ungdommens Folkemøde, handlede størstedelen af de kommentarer, der kom, om mine sko, og hvor de var fra. Det er jo nice, når ens meninger bliver overshinet af et lyserødt stykke læder.

Hvordan holder du din krop sund? (fra Costume)

Det er jo igen et spørgsmål om, hvad definitionen at “sund” er. Vi har jo et ret sundhedsfikseret samfund og et forstyrret billede af, hvordan en krop skal se ud. Og det er især den sundhed, som kan ses, der er i fokus. Den mad, vi spiser, skal for eksempel på Instagram, og så skal man gerne træne. Hvilket jeg gør. Jeg træner meget, for min krop er mit instrument. For mig er min krop sund, når den ikke har nogen skader. Men her synes jeg også, at vi halter efter, når vi snakker mental sundhed. Jeg kan godt spise den her omgang popcorn, uden at jeg skal løbe 10 kilometer bagefter. Og man kan godt skippe en træning, fordi sådan var life den dag uden at føle sig skyldig. Vi skal have et mere holistisk billede af sundhed.

Hvilken bog bør enhver kvinde læse? (fra ALT for damerne)

Jeg studser lidt over det spørgsmål. For er litteratur kønnet? Og ordet “bør” er altid nederen. Jeg har allergi overfor bør. Men jeg vil sige, at alle køn skulle overveje at læse vores bog Ludermanifestet, når den udkommer. For vi har gjort os umage for at skrive en bog, som er relevant for alle køn. Den tager godt nok udgangspunkt i, hvordan det er at være kvinde, men den taler også til mænd og transpersoner, og hvad man ellers identificerer sig som.

Hvem er dine kvindelige forbilleder? (fra Costume)

Helt klicheagtigt er det min mor. For det første er hun voksen, og det er altid godt at have et voksent forbillede, når man selv kun er 29. Og så har jeg fundet ud af, at min mor er feminist. Men jeg har aldrig før tænkt hende med det label, jeg har bare set hende gøre ting og tænkt, at det var ret nice.

Hvilket råd vil du give til dit yngre jeg? (ALT for damerne)

Fuck ’em. For hvis det er noget, jeg lærer af at blive ældre, så er det, at man ikke skal give så mange fucks for andres mening.

Hvad dufter dit hjem af? (fra Eurowoman)

Her i maj døde min partner. Min kat. Jeg havde hende i 19 år, så før i tiden var det stensikkert, at der en gang imellem duftede af kattetis herhjemme. Nogle gange synes jeg stadig, at jeg kan lugte kattetis, men så kommer jeg i tanke om, at hun ikke er her mere. Men hvad dufter mit hjem af… Hvis jeg har slået en prut, dufter her af prut. Hvis jeg laver mad, så dufter her er mad. Jeg forsøgte at tændte et duftlys forleden, det duftede okay. Men jeg tænker mit hjem vel dufter af mig. En blanding af mad, prut, krop og vaskepulver.