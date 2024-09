Tyler, the Creator fortsætter med at velsigne os med ny musik

Tyler, the Creator har udgivet “GELATO”, der er en ny freestyle over Jacquees’ 4275-nummer “No Validaton”. Da det her er den femte single fra Tyler den seneste måned, mener jeg, at vi kan referere til den her periode som Tyler’s GOLF Fridays season, selv om han ikke udgiver et nummer hver uge, og – så vidt jeg ved – aldrig har udgivet et nummer på en fredag. Jeg ved det ikke – slap af, okay? Jeg arbejder på at identificere en tendens.

Tidligere numre har blandt andet omfattet hans “Kids See Ghosts“-remix, en Flower Boy-demo med titlen “Rose Tinted Cheeks“, en “Bring It Back“-freestyle og den virkelig larmende b-side “OKRA“. På “GELATO” er Tyler i sit romantiske hjørne og henivser til Luca Guadagninos film Call Me By Your Name: //You got me on tippy toe / So who’s Oliver? who Elio? //. Hør nummeret øverst i artiklen.

yo so um here i like this song so i added a verse shout out to @Jacquees — T (@tylerthecreator) June 25, 2018

Det er anden gang, Tyler laver en CMBYN-reference. På “OKRA” beordrer han hovedrolleindehaver, Timotheé Chalamet, til at “come get at [him]”. Det lader til, at Tyler er en ret stor fan af filmen eftersom hans Twitter-lokation er tagget i ‘et sted i Norditalien’ (en reference til filmens titelsekvens). Han henviser også ofte til filmen i sine billedtekster på sociale medier. Tyler er vist lidt forelsket.