Dansk-tyrkisk lokalpolitiker: Frikadellekrigen er mega-ærgerlig

Mandag aften besluttede byrådet i Randers, at det skal være obligatorisk med svinekød på menuen i byens daginstitutioner. I forslaget står der ikke noget om, hvor ofte der skal være gris på gaflen, men sikkert er det, at ingen af kommunens børnehaver og vuggestuer har mulighed for at fravælge kødtypen.

Det var godt nok kun én enkelt institution, der indtil nu havde droppet at servere svinekød, men ifølge Frank Nørgaard (DF), som er manden bag forslaget, var det nødvendigt med et påbud for at “sikre, at de danskere, der måtte ønske det, også i fremtiden kan få svinekød i de kommunale institutioner”, som han sagde til Ritzau.

Beslutningen blev truffet med et spinkelt flertal, som blev sikret af medlemmer af Venstre og Dansk Folkeparti. 16 stemte for forslaget, 15 stemte imod, og det skete efter en intens debat i byrådet, hvor anklagerne om symbolpolitik føg gennem luften. En af de største kritikere af forslaget er den tyrkisk-fødte lokalpolitiker Fatma Cetinkaya (A), der synes, at sagen er ærgerlig for en kommune, der ellers har godt styr på integrationsmedarbejdet. Her er hendes syn på sagen.

VICE: Hvorfor synes du, at sagen er trist for kommunen?

Fatma Cetinkaya: Det er mega ærgerligt, at visse politikere har behov for at profilere sig ved at fremhæve modsætningsforhold mellem danskerne og muslimerne. Hele sagen har været komplet overflødig, eftersom der slet ikke var et problem i kommunen. Hverken borgerne eller institutionerne har bedt om politikernes hjælp til at klare det her.



Det ærgrer mig også, at mit eget etniske bagland ikke har været bedre til at komme på banen og sige fra over for det her forslag. Hvad tænker de om det, og hvordan forholder de sig til debatten? Der er jo mange muslimske forældre, der har deres børn i kommunens daginstitutioner, og det her med, om der er svinekød på menuen, har overhovedet ikke været et tema før nu.

Hvad siger folk fra dit eget bagland da til sagen?

De undrer sig over, at det overhovedet bliver gjort til et problem, for selv har de ikke opfattelsen af, at det er det. Vi skal huske, at der kun var én enkelt daginstitution, der af praktiske årsager valgte at afskaffe svinekød, alle andre institutioner har hele tiden serveret det. Og selvfølgelig har forældre givet besked til personalet om det, hvis deres børn ikke må få svinekød, og det bliver håndteret rigtig fint af personalet.

Spiser du selv svinekød?

Nej, det gør jeg ikke, og det gør ingen i min familie. Det er udelukkende af religiøse årsager. Desuden har jeg arbejdet i en børnehave, hvor jeg har set med mine egne øjne, hvor fint personalet håndterer den opgave, at ikke alle børn skal have det samme at spise til frokost. Og skulle der ske en fejl, så går det nok. Så længe det ikke foregår bevidst, så kan jeg sagtens leve med det.

Kan man ikke godt forstå, at visse politikere har et ønske om at sikre dansk madkultur, selvom det mest har symbolsk betydning?

Men hvad er dansk madkultur? Det var der jo ingen af byrådsmedlemmerne, der kunne give en entydig definition på i går aftes, da forslaget blev debatteret. Jo, svinekød er en del af det, men jeg tænker, at Frank Nørgaard, som har stillet forslaget, sikkert også får sig en pizza i ny og næ.

Du har udtalt, at Randers Kommune er en forgangskommune, når det kommer til integration. Hvordan skal det forstås?

At integrationen foregår på flere planer, og at vi gør det godt. Vi bor kun 34 kilometer fra Aarhus, men vi har aldrig bøvlet med bandekriminalitet. Der er i det hele taget et godt forhold mellem kommunens borgere, og derfor er det så utrolig ærgerligt, at noget så banalt som svinekød sætter kommunen i et dårligt lys.

Tror du at forholdet mellem byens borgere lider skade af denne sag?

Nej, for som sagt så fylder sagen ikke det store ude i selve kommunen. Det er DF, der er lykkedes med at køre en sag op, som derefter er blevet taget op af de store medier.

Men kan man så ikke også sige, at hvis borgerne ikke synes det er et problem, og institutionerne klarer opgaven med varieret kost ganske glimrende, kan du så ikke være ligeglad med hele sagen?

Jo, dybest set. Men det irriterer mig som politiker, at det er lykkedes Dansk Folkeparti at få blæst et ikke-problem op til at være en kæmpe sag, som de nu forsøger at gøre sig populære på på bekostning af en befolkningsgruppe, som ikke er så gode til at tale deres sag.

Tror du, at beslutningen kommer til at føre til, at børnene i kommunen får serveret mere svinekød?

Nej. De serverer jo i forvejen alle sammen svinekød med undtagelse af en enkelt institution.

