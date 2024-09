Se Alexis Vasilikos gudesmukke hverdagsbilleder

Alexis Vasilikos er græsk kunstfotograf og medredaktør for Phases Magazine. Han arbejder med det sublime i hverdagslivet, og hans hjemmeside er fyldt med smukke, til tider nærmest abstrakte udpluk fra den prosaiske hverdag. Hans billeder er også flere gange blevet udstillet sammen med andre kunstneres værker i London, New York, Wien og Athen.

Se også billederne af hipsterne fra Beograds natteliv i 80’erne

Videos by VICE

Vasilikos har netop udgivet serien All In, som er en forlængelse af en dialog han har med sin samarbejdspartner Jerome Montagne på Phasesmag.com. Det er en freestylet synopsis af hans tyve år som fotograf og også den første bog i en serie, som Vasilikos’ Phase Editions har planer om at udgive. Følgende er udvalgte billeder fra bogen: