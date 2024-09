Indtil midten af 90’erne kunne man komme i fængsel for at være åbent homoseksuel i Albanien. Over de sidste fem år er LGBTQ-bevægelsen vokset stødt i landet, men mange homoseksuelle bliver stadig udsat for chikane og vold – selv i deres hjem.

VICE Grækenland tog til Albanien for at få et indblik i livet for de mennesker, der er blevet gjort til ofre og siden forsømt på grund af deres seksualitet i et af Europas mest homofobiske lande.