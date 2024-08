Udfordringerne ved at være gravid som mand

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Cyn Lubow åbner sin seneste dokumentar, A Womb Of Their Own, med et closeup-billede af en ostehøvl og et stykke trækul. ”Jeg har aldrig følt mig som en kvinde. Jeg har altid gerne ville have overskæg og gå i herretøj,” siger de, før de begynder at smøre trækullet udover overlæben. (Cyn Lubow foretrækker stedordene de og deres). ”Men jeg ville også føde mine egne børn og har gjort det to gange. Hvad gør det mig til?”

Lubow er med egne ord en ”unik blanding af det maskuline og det feminine” og har brugt det meste af sit liv på at udforske sin kønsidentitet. Som man også får fornemmelsen af, når man ser Lubows karseklippede hår, det påtegnede overskæg samt de løse slacks i filmens åbningssekvens, så fremtræder de maskulint – og det er også det, der fik instruktøren til at stikke ud blandt de øvrige forældre, da de blev gravid første gang for to årtier siden.

”Jeg var gravid for 25 og for 22 år siden. Dengang var verdenen et helt andet sted,” fortæller Lubow Broadly i en e-mail. ”Jeg havde svært ved at finde maskulint tøj, jeg kunne gå i, men jeg var så heldig at være omgivet af lesbiske feminister, der ikke forventede af mig, at jeg fremstillede mig selv som feminin, selv om jeg var gravid. Jeg fik lov til at være mig selv, og jeg følte mine venner hyldede mig som både maskulin og gravid.”

Lubow deler en detaljeret beskrivelse af sine erfaringer i A Womb Of Their Own, en livsbekræftende dokumentarfilm, som er dukket op ved forskellige LGBTQ-filmfestivaler over det sidste års tid, blandt andet ved Los Angeles’ Outfest, Hong Kongs Lesbian and Gay Film Festival, New Yorks NewFest og ved Københavns LGBTG filmfestival, MIX Copenhagen. Filmen fortæller historien om seks mennesker fra hele USA, der identificerer sig maskulint, og deres prøvelser i forbindelse med graviditet. Henover de 80 minutter, filmen varer, taler hovedpersonerne åbent og ærligt om deres kroppe, hormoner, sex og forhold, såvel som deres håb og drømme i forbindelse med at blive forældre.

Lubow, der bor i San Francisco, arbejder også som psykoterapeut og begyndte på filmen tilbage i 2013. Det var oprindeligt tænkt som et projekt, der skulle skabe en følelse af samhørighed blandt folk, der havde gået gennem en lignende oplevelse.

”Jeg var meget interesseret i at udforske kønsoplevelser, der ligger udenfor den binære identitetsramme, eftersom min egen kropslige erfaring er så radikalt anderledes selv i LGBT-kredse,” forklarer Lubow. ”At bruge folk, som identificerer sig maskulint, men som samtidig er gravide, er en måde at ryste folk visuelt på, som får seeren til at stille spørgsmålstegn ved alt, hvad de tror og mener om køn og identitet. Jeg har også set det som en vigtig opgave at fokusere på ikke-binære menneskers erfaringer og oplevelser.”

Lubow brugte lang tid på at finde sine emner via internettet, og i 2015 var de klar til at begynde optagelserne. I filmen møder vi blandt andre Rae, en gymnasielærer med flydende kønsidentitet, Morgan, som er forsker og queer, samt AK, som er lesbisk og identificerer sig selv som en ”butch bottom”. Ingen af de tre har en kønsidentitet, der falder indenfor den binære ramme, men definerer sig som værende mere maskuline end feminine.

Morgan og Aaron. Foto: Cyn Lubow

A Womb Of Their Own følger også to transkønnede mænds rejse – den Washington-baserede transmand Lorenzo, som havde været gravid, før han transitionerede, og Darcy, en transkønnet studerende, som var gravid under optagelserne til filmen.



Selv om hele persongalleriet i filmen oplevede deres graviditeter på forskellig vis, så afslører dokumentaren, at de alle sammen har en række grundlæggende ting til fælles. For det første er forbindelsen mellem graviditet og femininitet et problematisk emne – både af praktiske årsager (tøj med maskuline identitetsmarkører fås sjældent i størrelser, der passer gravide) og af psykologiske. Takket været de indbyggede fordomme om graviditet oplever de også at få sat spørgsmålstegn ved deres kønsidentitet. Darcy husker, at folk hele tiden henviste til hende som kvinde og brugte forkerte pronomener, mens Morgan, som er queer, blev udskammet af andre medlemmer af LGBT-samfundet for ikke at identificere sig som kvinde.

Personerne i dokumentaren fortæller også om det manglende udbud af information om graviditet, når man er transkønnet – til tider mødes man bare med forvirring i sundhedsvæsnet. ”Jeg har hovedsageligt været frustreret over den mangel på oplysning, der er, og hvordan det materiale, der er til rådighed, typisk er meget kønnet i sin tilgang til graviditet,” forklarer Morgan i filmen. ”Alt, hvad der findes derude, er meget heteronormativt og enormt optaget af ’mor’ og ’kvinden’ med stort K.”

Morgan, Aaron og deres barn. Foto: Cyn Lubow

”Det gør det sværere at gå gennem processen, fordi man står tilbage med en følelse af, at ens egen erfaring afspejles noget sted,” tilføjer Morgan. ”Det har været hårdt.”

A Womb Of Their Own udkom samtidigt med, at samfundet i stigende grad blev interesseret i transkønnede mænds graviditetshistorie. I 2017 hoppede amerikanske sladderblade på historierne om Trystan Reese fra Portland og Kaci Sullivan fra Missouri, sideløbende med at Scott Parker og Hayden Cross i Storbritannien blev de første transmænd, der blev gravide. Udover den sensationssøgende og direkte transfobiske mediedækning er der også en udpræget mangel på videnskabelig data og information om graviditet blandt trans- og queer-personer. Derfor må mange kæmpe for at få den nødvendige sundhedspleje og lægehjælp.

En af de få videnskabelige undersøgelser på området påpeger også nogle af problemerne. I en artikel fra 2016 i lægejournalen Obstetric Medicine sætter forfatterne Juno Obedin-Maliver og Harvey J. Makadon fokus på de psykologiske udfordringer ved at være gravid som queer. De peger især på ”den følelse af ensomhed, som personerne oplever”, der opstår i modsætningsforholdet mellem ens maskuline identitet og ”de samfundsnormer, der definerer en gravid person som en kvinde og en forælder som mor” – det er netop den kamp, der er omdrejningspunktet i A Womb Of Their Own.

Cyn Lubow. Privatfoto

”Transmænd, som bliver gravide og får børn, er slet ikke noget nyt fænomen. Faktisk så ser vi, at flere og flere transmænd overvejer det,” siger Sally Hines, som er professor i sociologi og kønsidentitet ved University of Leeds. ”I takt med at der kommer mere og mere opmærksomhed på marginaliseret identitet, bliver det også normaliseret i samfundet, hvilket fører til, at folk er mere åbne over for alternative løsninger i deres egne liv.”

Men hvis det er tilfældet, hvorfor er der så fortsat så stor mangel på oplysningsmateriale rettet mod trans- og queer-personer, der har et ønske om at blive gravide? Og hvad gør man for at udbedre problemet?

Hines har lige påbegyndt et treårigt forskningsprojekt – det første af sin slags – der fokuserer på de sociale konsekvenser ved at blive gravid som transperson. Projektet bliver det største af sin slags til dato, og Hines har planer om at indsamle data i Storbritannien, Polen, Italien, USA og Australien. Målet er at tegne et nuanceret og veldokumenteret portræt af det voksende antal af transmænd, som ønsker at blive gravide.

”Støtte- og selvhjælpsorganisationer rapporterer, at unge transmænd i stigende grad udbeder sig rådgivning i forbindelse med brugen af hormonterapi med henblik på graviditet og peger derfor på, at der er behov for at sundhedsvæsenet i fremtiden kan imødekomme transmænd, der ønsker at blive gravide,” fortæller Hines.

Kerrick og Rae Goodman-Lucker medvirker også i dokumentaren. Foto: Cyn Lobow

”Problemet er, at vi har meget lidt forskning på området,” tilføjer hun. ”Derfor udfylder vores forskning et stort hul i kraft af, at vi udspørger transmænd om deres erfaringer med graviditet og fødsel.” Det er et lovende initiativ og forhåbentlig et, der kan være til gavn for både sundhedssektoren såvel som forældre, der definerer sig udenfor det traditionelle kønsspektrum.

Lubows mål lige nu er at promovere A Womb Of Their Own og præsentere et bredere publikum for historierne. ”Som jeg ser det, så har alle parrene haft de samme udfordringer som alle andre – økonomiske udfordringer, arbejde, bolig- og parforhold,” forklarer Lubow.

Og hvad så med Lubows egne erfaringer i forhold til at få og opfostre børn? ”Jeg har opfostret mine børn så kønsneutralt som muligt,” siger de. ”Jeg tror og håber, at de har en dybt nuanceret forståelse af den ikke-binære kønsidentitet og derudover er i stand til at vise medfølelse for andre.”