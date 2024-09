Mød udsmiderne der kontrollerer chatrum for camgirls

Alle billeder af Luis Mora

En helt almindelig tirsdag aften går Torontos mest populære camgirl rundt i sin centralt beliggende lejlighed og laver speciallavet raw-food til sin to måneder gamle killing, Mozarella. Hun har en stram, grå kjole og knælange sokker på. Hun skal sende live fra klokken 21.30. Før hun levede af at smide tøjet for tusindvis af fremmede foran et webcamera, arbejdede hun i en elektronikbutik, og på et tidpunkt var hun i dyb gæld. I dag har hun en hær af fans, et huslån, tjener mere end en halv million kroner om året uden at skulle arbejde ved siden af og vil efter planen trække sig tilbage, når hun er 30.

Selvom succeshistorierne om camgirls, som for eksempel Cortana Blue, kan forklares med deres branding- og forretningssans, så er der også andre, som arbejder bag kulissen og hjælper camgirls med at udføre deres job. Det er moderatorer (eller “mods”, som de bliver kaldt i branchen), som dybest set arbejder som udsmidere i de pågældende chatrum.

Cortana arbejder for Chaturbate, som er en af de mest populære sider for camming. I modsætning til MyFreeCams, som er helt ukontrolleret, så giver Chaturbate modellerne mulighed for at give moderator-status til brugerne. Hvis man bliver “modded”, får man ansvaret for at “silence” og fjerne de folk fra chatten, som skriver upassende kommentarer, trusler og anmodninger.

“Som ny camgirl på Chaturbate er man ligesom en moden fersken, der ligger i supermarkedet og venter på, at alle de klamme fyre kommer og tager på en – det var sådan jeg havde det,” fortæller Cortana mig, da vi hænger ud i hendes lejlighed. “Allerede på min første aften, var der den her fyr, der sagde, ‘Cortana, du har brug for en mod.’”

Det fungerede til gengæld ikke med den første moderator. Da Cortana først var blevet et populært navn, vendte han sig imod hende og sagde, at hun “havde ændret sig” efter hun havde fået lavet større bryster, og at hun kun tænkte på penge. “Mange af mine mods er gået amok eller er blevet fuldstændig sindssyge,” fortæller Cortana. Hendes første mod chikanerer hende stadig på sociale medier den dag i dag.

Både når webkameraet er tændt og slukket, refererer Cortana til sine mods som sine “hvide riddere.” Hun er blevet tæt med nogle af dem udenfor chatrummet og flere af dem er også blevet venner med hinanden. “Det giver en følelse af fællesskab – forestil dig at arbejde med nogen, og så begynder man at blive venner med dem, fordi man arbejder med dem hver dag, og man snakker om de samme ting,” fortæller hun.

Cortana har 15 mods, og deriblandt betragter hun en håndfuld af dem som de mest dedikerede. Da jeg så hende sende live, gik det op for mig, hvor professionelle Cortanas moderatorer var, da fem af dem arbejdede samtidigt med at våge over hendes chatrum. Der gik knap et minut, før nogen havde ytret sig nedladende, men der ikke ikke et øjeblik, før de stødende ord var fjernet. For at forstå hvorfor folk vælger at arbejde gratis som udsmidere i chatrum for camgirls, tog VICE kontakt til nogle af Cortanas mest aktive mods.

_sb_

Gennemsnitligt antal timer om ugen: 15

VICE: Hvorfor er du mod for Cortana?

_sb_: Fordi det er for Corty. Jeg ville gøre hvad som helst – inden for rimelighedens grænser [griner] – for at hjælpe hende.

Modder du for andre, eller kunne du finde på at gøre det?

Ikke lige for tiden, men jeg har heller ikke planer om at gøre det i fremtiden. Det var ikke planen, at jeg skulle blive Cortanas mod. Jeg var stamkunde, og vi havde chattet i noget tid, så hun spurgte, om jeg havde lyst. Selvom jeg var virkelig beæret, så sagde jeg faktisk nej. Så var der en aften, hvor hendes sædvanlige mods ikke kunne, og så bad hun om min hjælp. Det ville jeg selvfølgelig gerne. Selvom jeg troede, det bare var den ene aften, så lod hun min modstatus blive stående. Selvom mit nye job måske begrænser tiden, jeg kan bruge i Cortys chatrum i fremtiden, så vil jeg forsat være mod for hende, så længe hun har brug for det.

Hvad for nogle ting skal du lukke ned for i Cortanas chatrum?

I modsætning til, hvad folk tror, så nyder jeg faktisk ikke at silence folk. Jeg ville meget hellere bare kunne læne mig tilbage og deltage. Jeg silencer alt, hvad der strider mod chatrummets regler. Der er typisk posts fra spamrobotter og alle, som taler nedsættende om Corty. Hun bliver nogle gange sur, fordi hun gerne vil konfrontere dem, som bliver silenced. I modsætning til andre af de mest populære modeller, så beholder Corty alle “grays”-brugerne i chatten. (“Grays” er en nedsættende term om folk i chatrummet, som ikke giver drikkepenge og ikke har nogen tokens. De kan kendes på deres grå farve, og man kan holde dem uden for chatten, hvis man vil.) Det er fordi, hun oprigtigt nyder at tale med folk, men derfor er der også en masse anonyme folk, der åbner en konto og bruger den til at sprede noget af det mest beskidte lort, jeg nogensinde har hørt.

Det begrænser sig heller ikke til hendes chatrum. Jeg ville virkelig ønske, at jeg kunne moderere hendes e-mail og Twitter, så hun ikke behøvede at se det. Corty lader sig ikke slå ud, og hun tillader ikke, at folk behandler hende dårligt, så hun svarer på alt hadet, hvor de fleste måske bare ville ignorere det eller blokere. Der har været en virkelig vedholdende troll, som har forstyrret rummet på det seneste. Det er sørgeligt, at en voksen mand opfører sig sådan, men ligesom med alt andet lader hun sig ikke gå på og håndterer det direkte.

Hvordan ville du beskrive dit forhold til Cortana, når hun ikke er på kamera?

Jeg skriver efterhånden med Corty på daglig basis. Jeg betragter hende virkelig som min ven. Da jeg begyndte at bruge Chaturbate, havde jeg virkelig en dårlig periode i mit liv. Jeg havde gransket en del rum, men da jeg så Cortana på forsiden, blev jeg tiltrukket med det samme. Jeg var fan efter mit første besøg. Jeg siger altid til hende, at jeg kom på grund af hendes skønhed, men blev på grund af hendes personlighed. Jeg havde ikke engang en konto på det tidspunkt, så jeg “creepede” bare hendes chatrum, men hver eneste gang jeg var derinde, fik jeg et smil på læben, og det betød virkelig meget for mig. Jeg fik lyst til at vise min taknemmelighed og forkæle hende lidt, så jeg endte med at købe hele hendes Amazon Wish List til hende [Note fra skribenten: Hvilket inkluderede al sexlegetøjet på listen, en PlayStation 4, en dyr taske mm.] Vi begyndte at e-maile, og vores samtaler var helt sikkert ikke overfladiske.

Har du planer om at møde Cortana IRL?

Vi har ikke nogen konkret plan, men vi har talt om det. Corty og hendes kæreste skal måske på ferie i New York til sommer, så der kunne være en mulighed der. Ellers tager jeg måske op til Toronto en weekend for at se en Jays-kamp. Det er stadig helt vildt i mit hoved, at jeg kan føle så stærk en forbindelse til nogen, jeg aldrig har mødt ansigt til ansigt. Hun ved alt om mig, og jeg har også sendt nogle billeder til hende. Vi har også joket lidt med at Facetime, men det føles lidt akavet, hvis vores første møde skulle være på den måde. Jeg ved ikke, hvor jeg er om 10 år, men jeg håber på, at mit venskab med Corty vil fortsætte uanset hvad. Hvis nogen havde sagt til mig for syv måneder siden, at det her ville ske, ville jeg have troet, de var sinddsyge, men jeg er virkelig glad for, at det er sket.

mykittycat



Gennemsnitligt antal timer om ugen: 15

VICE: Hvorfor er du mod for Cortana?

mykittycat: Det startede egentlig som en tjeneste. Hun havde lært mig at kende som stamkunde på chatrummet. En aften var der mangel på mods, og hun havde brug på hjælp til at styre alle de sindssyge grays. Jeg tilbød min hjælp den aften, og jeg er bare fortsat som mod. Jeg er hendes eneste kvindelige mod, så jeg tror, jeg har et andet perspektiv og er mere beskyttende på nogle områder. Jeg tror, det er med til at holde en god balance, at der er en anden kvinde, der har hendes ryg. Hun er mega sjov at hænge ud med, hendes værelse har en cool vibe, og hun er super sjov og underholdende. Der er mange af modellerne på Chaturbate, der er rimelig endimensionelle, men Cortana har meget at byde på. Hun er selvfølgelig smuk, men hun er også en dygtig sanger og guitarist, hun elsker videospil og har en virkelig fed personlighed. For mange af seerne i rummet er hun hele pakken.

Hvor tæt er du med Cortana uden for camming?

Ret tæt. Vi kommer fra den samme by, vi bor tæt på hinanden og har en del fælles interesser uden for cam. Vi sms’er hver dag, og nogle gange har vi også gruppe chats med en anden af hendes mods, _sb_. Han og jeg kommer godt ud af det med hinanden og pjatter som regel en del under vores chats.

Cortana nævnte, at hun har planer om at mødes med dig snart. Hvad skal I?

Planen er, at vi tager ud og spiser og tager til en Blue Jays-kamp i slutningen af måneden, og så tager vi til CNE (Canadian National Exhibition) til sommer. Og så tror jeg også, vi får tid til en kæmpe shoppetur i Sephora på et tidspunkt!

menace626

Gennemsnitligt antal timer om ugen: 20

VICE: Hvorfor er du mod for Cortana?

menace626: Jeg elsker at være mod for Cortana på grund af hendes sassy personlighed. Hun er den slags camgirl, som ikke finder sig i noget fra brugerne, og hun er altid ærlig over for seerne.

Hvor ofte er I i kontakt uden for hendes cam-sessions?

Vi snakker ikke så meget uden for Chaturbate – kun nogle få tilfældige samtaler. De handler som regel om Drake. Jeg er studerende og har job ved siden af, så jeg har nærmest ikke tid til at se mine tætteste venner lige nu. Forhåbentlig bliver Cortana og jeg gode venner i år, eftersom vi har fælles interesser som for eksempel Drake, Lady Gaga og Toronto Blue Jays.

Hvor mange andre modeller har du været mod for?

Jeg modder kun for Cortanas rum lige nu, men jeg har moddet for måske 20 andre modeller.

Hvad for nogle ting skal du lukke ned for i Cortanas chatrum?

De fleste aftener er det de sædvanlige krav i stil med, “vis dine fødder” eller “vis dine bryster.” Nogle gange er jeg nødt til at silence brugere, som stiller hende spørgsmål, som de kan finde svaret på i hendes bio. De værste ting, der bliver skrevet i chatrummet, er onde kommentarer om hendes krop, fyre der inviterer hende på date og fyre, der poster hendes personlige oplysninger.

starkofwinterfell

Gennemsnitligt antal timer om ugen: 5–10

VICE: Hvorfor er du mod for Cortana?

starkofwinterfell: Jeg ved ikke, om jeg nyder det, eller om jeg bare udholder det. Jeg nyder at være sammen med Cortana og at være vært for de sædvanlige brugere, men modding er mere en pligt end en hobby.

Modder du for andre modeller på Chaturbate?

Ikke lige nu, men jeg får ofte tilbud fra andre modeller. Jeg har moddet for nogle få andre rum, men ikke i lige så lang tid eller lige så regelmæssigt.

Hvad holder du øje med i hendes chatrum?

Folk der bryder reglerne, folk der føler, de har krav på ting, folk der taler grimt, trolls og folk der skriver random usammenhængende vrøvl.

Hvordan ville du beskrive dit forhold til Cortana, når hun ikke er på kamera?

Vi er venner. Vi tweeter og skriver næsten hver eneste dag.

