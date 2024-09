Ugens Cry-Baby: Ældre mand forsøgt kørt ned efter diskussion om brød i Aldi

Så er det igen blevet tid til at undre sig over nogle idioter, der ikke kan finde ud af verden:

Cry-Baby #1: Ældre mænd slås over brød i Aldi

Videos by VICE

Hændelsen: En 74-årig mand og en mand i 60-70-års alderen blev uvenner i Aldis brødafdeling, fordi den yngste mand ikke brugte de tilgængelige engangshandsker, som man skulle tage brødet med.

Den passende reaktion: At tage engangshandsker på.

Hvad der skete: Da den 74-årige mand protesterede over den manglende brug af handsker, slog den 60-70-årige ham i hovedet og flygtede ud på parkeringspladsen. Da den 74-årige fulgte efter, forsøgte gerningsmanden at køre ham ned.

Kort tid før kl. 16 d. 30/6 kom to ældre herrer op at toppes i brødafdelingen i Aldi ved Møllebakken på Falster. Dette startede, da den 60-70-årige mand famlede sig igennem Aldis brødafdeling uden at benytte sig af de påbudte engangshandsker, hvilket med det samme medførte en irriteret kommentar fra den 74-årige mand. Gerningsmanden blev vred over at være blevet antastet for sin trodsige omgang med brødkutymen og reagerede prompte ved at slå sin anklager tre gange i hovedet og på kroppen. Han flygtede derefter mod parkeringspladsen med en ukendt kvindelig kompagnon. Den 74-årige mand fulgte efter i håb om at kunne identificere sin overfaldsmand ud fra hans nummerplade.

Den 74-årige mand måtte dog straks vie stærkt til siden for at undgå at blive ramt af den gerningsmandens mørkegrønne hatchback, der kom gassende direkte imod ham.

Gerningsmanden er endnu ikke blevet identificeret af Sydsjælland og Lolland-Falsters politi.

Der er overraskende få billeder af mænd, der uddeler skaller i hundedisputter på Flickr. Det her er det tætteste, vi kom på det. Via Flickr-brugeren FaceMePls.

Cry-Baby #2: Mand nikker kvinde en skalle i uenighed over ejerskab af hund

Hændelsen: En 30-årig mand og en 33-årig kvinde fra Horsens er uenige om, hvem der ejer en hund.

Den passende reaktion: Har hunden et halsbånd? Med adresse? Tjek det. Ellers virker dette som det ideelle tidspunkt at tage den klassiske Lassie-metode i brug, og simpelthen stille sig på hver sin side af hunden, kalde på den, se hvem den lystrer, og så er personen, den kommer hen til, ejeren. Done deal.

Hvad der skete: Manden og kvinden kommer op og skændtes over, hvem der ejer hunden, og manden nikker kvinden en skalle.

På Ranunkelvej i Horsens eksalerede en almindelig hundeluftning fredag d. 3/7 til et regulært Zidane/Materazzi-voldsdrama, da en 30-årig mand og en 33-årig kvinde kom op at skændes over, hvem der ejede den omtalte hund.

Opgøret nåede sit klimaks, da manden – på åben gade og i dagslys – nikkede kvinden en skalle. Det er endnu uvist, hvordan manden og kvinden overhovedet kender hinanden, og hvem der rent faktisk er hundens ejer, melder politiet i Horsens.

Hvem er den største cry-baby? Stem her:

Sidste gangs vinder: Burgertyven i Viby!