Ugens fund til dig, der mangler et sted at bo: 10.000 for 14-15 kvm på Østerbro

Hvis du er en af de utallige, der mangler tag over hovedet, så fortvivl ej. Vi er på sagen og sørger for at holde dig opdateret på ugens mest uimodståelige boligtilbud.

Hvad får du?

Et værelse på 14 (eller 15 – det fremstår lidt uklart) kvadratmeter for 10.000 kroner om måneden. Og det var T-I-T-T-U-S-I-N-D-E danske kroner. Hver måned.

Undskyld, hvad?

Ja, den er er god nok. Det er 10.000 kroner, og det er ét værelse. Til gengæld er lejligheden, som du skal dele med to andre, 165 kvadratmeter, og du får fri adgang til både “semi-åbent” køkken med “masser af” opbevaringsplads, stue, “stort” badeværelse, gæstetoilet og 10 kvadratmeter tagterrasse.

Derudover lover de både køleskab, fryser, “keramiske kogeplader med ovn” og opvaskemaskine.

Men igen. Keramiske kogeplader eller ej: 10.000 kroner er virkelig mange penge for et soveværelse.

Men så er det vel de lækreste 14-15 kvadratmeter i hele København?

Forhåbentligt, men vi ved det faktisk ikke, da annoncen ikke indeholder et eneste billede af selve lejligheden. Til gengæld har de vedlagt et grynet Google Street View-screenshot af bygningen, som godt kunne tyde på, vi har at gøre med en ret almindelig lejlighed i en ældre københavnerbygning. Men om vi taler unikke plankegulve og stuk eller grumset væg-til-væg-gulvtæppe og savsmuldstapet, ved ingen. Til gengæld afslører billedteksten, at værelset ligger i en stuelejlighed og – at dømme ud fra billedet – en ret lav en af slagsen.



Vi går ud fra, det er bag den her facade, herligheden gemmer sig

Derudover er der internt i annoncen uenighed om værelsets størrelse, som svinger mellem 15 og 14 kvadratemeter. Om det skyldes, at væggene er så asymmetriske, at arealets størrelse varierer ud fra, hvor man sætter målebåndet, eller om det skyldes en simpel slåfejl, ved vi ikke. Men uanset hvad forklaringen er, og hvilket areal der stemmer, er prisen alt alt for høj.

Hvor ligger det?

Lejligheden ligger i Classensgade på Indre Østerbro i København. (Ja, det er bydelen, hvor du kan speed-date dig til den helt rigtige babysitter. Behøver vi sige mere?)

Hvad tilbyder nabolaget?

Egentlig er er det jo fuldstændig ligegyldigt, da du, når du har betalt husleje, ikke får råd til at foretage dig noget som helst overhovedet. Men lad os alligevel for en god ordens skyld løbe mulighederne igennem.

Ud over bus, tog og metro, som, de ud fra tegnsætningen i annoncen ikke engang selv tror på, åbner snart, sælger udlejerne stedet på nem adgang til søerne (hey, gratis!), en masse ting, du ikke har råd til, og “et top bageri,” vi har googlet os frem til, må være Meyers Bageri. Hvis bageren ikke låser containeren om natten, kan du måske skralde mad herfra, når de smider tiloversblevne spandauere ud.

Hvad forlanger de af dig?

En blanding af alting og ingenting. For ud over den heftige husleje og et depositum på 20.000 kroner forventer udlejer intet af dig. Så længe du punger ud, er der ingen tarvelige krav om, at du skal være ikke-ryger, have en bestemt alder, et bestemt køn eller besidde en ordenssans ud over det sædvanelige.

Derudover…

…ved udlejer nok godt selv, prisen er for høj. I hvert er der under prisen på indskuddet placeret et link til et website for quicklån. Flot.