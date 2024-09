Ugens madporno på Instagram: Bøf, lakserogn og perfekte avokadoer

Er dit Instagramfeed en uendelig strøm af perfekt belyste fitness-selfies, babybilleder og inspirerende citater, som fejlagtigt bliver tillagt R&B-kunstnere fra starten af 00’erne? Eller går din frokostpause med at bladre gennem billeder af feriedestinationer, som du vitterligt aldrig får råd til at opleve, brunchtallerkner med tørre, triste pølser og billeder af dine glemte folkeskolevenner, som tog turen til Bispebjerg Kirkegård for at få det perfekte par-selfie med kirsebærblomster på (#sakura)?

Så led ikke længere, mine alt for internetforbrugende venner, for i dag udstyrer vi jer med de allerbedste bøffer, fritter og proteiner, som er blevet delt på Instagram i den forgangne uge.

Værsågod, og lad kødsveden flyde.

Jeg var engang til steptime i fitnesscenteret, da en af mændene på holdet sagde til min ven Georgie, at jeg havde – og jeg citerer – “Et lækkert rack“. Og sandheden er faktisk, at jeg under den her vintage Adidas-sweatshirt i XXL gemmer et lækkert ‘rack’ af grillede spareribs, der hvor de fleste kvinder har bryster. Tak for det, Hr. “eneste-mand-til-step”. Tak.

Når det gælder pommes frites med lakserogn er vi nok nødt til at melde kampen uafgjort. Det er din krop – krydr den, som du vil.

Kan du huske kyssescenen i den legendariske teenfilm Sex Games fra 1999, hvor Sarah “Buffy” Michelle Gellar lærer Selma Blair om “first base”? Buffy tager sine solbriller af og siger: “Massér min tunge med din”. Og så sker det: De efterlader den største spytstreng, der bare hænger mellem deres underlæber som en telefonledning. Hvorfor jeg kommer til at tænke på den scene, ved jeg ikke. Slet ikke.

Prøv lige at se den her avokado. Oplev den og al dens væsen. De perfekte, symmetriske skiver. Den glidende chancerende overgang fra grøn til gul. Hvis det var mig, der lod min kniv glide igennem dens bløde men faste kød, ville jeg nok være nødt til at bede andre mennesker om at forlade lokalet. For deres egen skyld.

“Protein, protein, protein, proteiiin! I’m beggin’ of you please don’t take my man.” Sådan ville Dollys klassiker have lydt, hvis det her billede var inspirationen.

Der er intet som en tør planke drysset med resterne af et igloobyggeri. Det får tænderne til at løbe i vand.

Jeg mødte engang en kvinde, som prøvede at spise en kaktus på et eller andet skandinavisk hospital for at blive flyttet til en anden stue. Jeg kender en anden kvinde, som engang spiste hovedet på en nellike foran et rockband i et forsøg på at fremstå excentrisk og sexet. Jeg kender en tredje kvinde, som spiser rucola plukket fra en flodbred præcis fire meter væk fra et hundetoilet. Kvinder.

Okay, vent lige – er det de her “bær”, som IKEA bruger til at lave den der mærkelige saftevand? Jeg har bare altid antaget, at det var en fortyndet form af det kemikalie, som det svenske møbelimperium bruger til at farve alle de kludetæpper.

Kære madstylister. Vi elsker jer. Præcis som I er. Med venlig hilsen.