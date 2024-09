Ugens YouTube-kanal: Dr. Pimple Popper

Den gode doktor, Sandra Lee – a.k.a. Dr Pimple Popper

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

YouTube er nok det største antropologiske projekt nogensinde. Det er lykkedes YouTube at blotlægge menneskets indre i højere grad end noget andet medie nogensinde. Det er en arena, der har givet folk verden over bedre muligheder for at udtrykke sig, end de har haft på noget andet tidspunkt i verdenshistorien. I denne klumme deler jeg ud af både obskure såvel som velkendte YouTube-guldkorn og diskuterer, hvad det er, der gør de udvalgte kanaler så tillokkende.

HVEM: Dr. Pimple Popper.

HVAD: En rystende samling af videoer med folk, der trykker bumser.

HVOR MANGE YOUTUBE-SUBSCRIBERS I SKRIVENDE STUND: 1.062.575

HVORFOR ER DET FEDT: Dr. Sandra Lee er dermatolog, YouTuber med over 1 million følgere og en virkelig smuk kvinde. Ifølge hendes “About” side på YouTube er hun en “certificeret dermatolog, hudkræftskirurg og kosmetisk kirurg, der regelmæssigt gæster forskellige TV-programmer som dermatologisk ekspert”. Hun er involveret i alt, hvad der har med hud at gøre, og hendes kanal har det halvt-nuttede, halvt-ufatteligt ækle navn, “Dr. Pimple Popper”.

Sandra Lee udbyder en service. Et eller andet sted i mellem de freaks, der binger en uendelig strøm af halshugningsvideoer på LiveLeak, og dem, der religiøst ser how-to videoer om at lægge make-up, der er lavet af 14-årige, finder man en prosaisk og ulækker verden fyldt med folk, der trykker bumser. Det lader til, at den gode doktor på en eller anden måde er blevet internettets materie-dronning.

Det første eksempel på denne besættelse med dermatologisk splat, som jeg kan komme i tanke om, var en hest. Hesten havde en kæmpe byld på benet, og stalddrengene fangede hele perforeringen på deres bittesmå, grynede kameratelefoner. Hesten skælvede lidt, mens bylden blev trykket, og der fossede lyserødt, snasket pus ud af dens ben.

Det her var tilbage i de gode gamle dage, før internetvideoer blev bedømt på, hvor mange gange de var blevet set. Men alle så det. På YouTube var der (og er der) tusindvis af bumsetrykkerier, der er blevet uploadet af brugere. At trykke en bums er nok en af de eneste ting, som jeg har oplevet, at kvinder føler sig trygge ved at dele, som om chancen for at blive en hudorme-kendis er nok til at få dem til at smide deres hæmninger.

Alle de her ting ved Dr Sandra Lee godt. Det lykkedes hende at fusionere sin akademiske viden med de mest afskyelige hjemmelavede optagelser. Alle videoerne er af hendes patienter, og hun følger endda også op på et par af dem. De har mange forskellige lidelser, fra opsvulmede næser til kæmpestore cyster, hudorme og vækster i alle former, størrelser og afskygninger. Hvis vi har et eller andet abe-agtigt urinstinkt, der giver os en form for hygiejnisk nydelse, når vi trykker bumser, så gør Lee det for nydelsens skyld. Hun er ekstremt god ved sine patienter, og tjekker ofte efter, om de kan mærke de mikroskopiske indsnit, som hun foretager i deres hud. Det er også lærerigt. Åbenbart er de der kæmpestore, sorte hudorme så sygt gustne, fordi de opstår ved, at små stykker af huden folder sig ind over sig selv, og deres overflader “iltes”, så de bliver sorte og ender med at ligne, at der er nogen der har blandet fuglelort med lakrids og tilføjet en smule hash for at runde det hele af.

Jeg tror, at de fleste bliver ekstremt lettede og samtidig ekstremt frastødte, når de ser de her videoer. Alle de dramatiske elementer, som man ville forvente af en blockbusterfilm, optræder også i en video af nogen, der trykker en bums: det gærende, sydende monster, der gemmer sig under en seng (af hud), de uheldige teenagere, der er bevæbnet med de første tilfældige værktøjer, som de kan få øje på (pincetter og tandstikker etc.), og alligevel ender med at blive overrumplet af en materiespydende kaskader af klæbrig, råhvid masse. Det er en frastødende symfoni af vådeservietter, hudflager og hysterisk latter. Det får man efterhånden ikke så meget af i biffen længere.

Det er det, der er med Dr Sandra Lee: hun er ikke bare en fremragende læge, der hjælper sine medmennesker, hun er også instruktør af Spielbergske proportioner. Hun fodrer masserne med den ene ting, som de alle sammen hungrer efter: videoer af ulækre, kropslige funktioner, der uddrives i trygge, kliniske omgivelser. Det beskidte, der besejres af det rene. Og hvilket fantastisk syn, det dog er.

