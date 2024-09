Mød de kinesiske kvinder, “der er tilovers”

Siden Kulturrevolutionen har kvinders rettigheder i Kina været beskyttet af landets forfatning. Under Mao kom et hidtil uset antal kvinder på arbejdsmarkedet, og de blev hyldet som “jernpiger.”

I dag er Kina hjemsted for en femtedel af verdens kvinder, men ligestillingen er under pres. Vold mod kvinder i hjemmet er et stigende problem, ægteskabsvoldtægt betragtes ikke som en forbrydelse, de, som nænner at kalde sig for feministiske aktivister, risikerer at blive tilbageholdt af regeringen og ugifte kvinder over 27 år bliver stigmatiseret som kvinder, “der er tilovers”.

For at finde ud af, hvad der ligger til grund for dette drastiske skift i kvinders sociale status i Kina, opsøgte vi den feministiske akademiker og “jernpige” Wang Zheng og tilbragte en dag med en af Kinas såkaldte restkvinder. Vi udforskede også Kinas ekstreme bryllupsindustri og afhopperne derfra, inden vi mødte Wei Tingting, som er en af de fem kvinderettighedsforkæmpere, der er tilbageholdt, fordi de forsøgte at starte en kampagne imod sexchikane i den offentlige transport.