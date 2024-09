Under huden på Danmarks højreradikale

Daniel Carlsen til folkemødet sammen med ordførerne for L’œuvre Française og Gyldent Daggry.

Danmarks radikale højrefløj kæmper for at vinde indpas hos den brede befolkning. Strategien består i at rydde op i de mindre medievandte personligheder, så grupperingerne kommer til at fremstå mere professionelle udadtil på trods af, at deres holdninger forbliver lige yderligtgående. Spørgsmålet er, om det nogensinde kan lykkes dem for alvor at blive stuerene deres mærkesager taget i betragtning. Vi går under huden på den ydereste højrefløj og forsøger at finde svar i aftenens afsnit af VICE På DR3.

Terrorangrebene i Paris og efterfølgende København sendte politiske chokbølger igennem Europa, og støvet havde knapt nok lagt sig, før spekulationer om partipolitiske forskydninger begyndte at tage form. Her var formanden for Dansk Islamisk Center, Faith Alev, en af mange, der var bekymrede for, at politikere ville udnytte hændelserne til deres fordel. Angrebene pustede da også nyt liv i grupperinger som Danskernes Parti, Pegida og Stop Islamiseringen Af Danmark. En undersøgelse foretaget umiddelbart efter angrebet i København pegede endvidere på, at 13% af danskerne havde behov for et parti til højre for Dansk Folkeparti, der som bekendt netop er blevet Danmarks næststørste parti.

En af dem, der forsøger at udnytte den nyvundne sympati for den radikale højrefløj er formanden for Danskernes Parti, Daniel Carlsen. Han blev først kendt, da han som 18-årig stod frem som nationalsocialist. Siden har han renset ud i sit image, men hans holdninger er mildt sagt fortsat ekstreme. Han bebrejder politikerne for, hvad han karakteriserer som et folkemord i Danmark: “Danskerne vil blive en minoritet – og med tiden en meget lille minoritet – i deres eget land, og det er da etnisk udrensning om noget” fortæller han os, da vi møder ham i Århus. Han tror på et Danmark for danskerne og sympatiserer med grupper som Gyldent Daggry.

Daniel Carlsen er eksponent for en ny bølge af mediebevidste stemmer fra den højreradikale periferi. Han er målrettet i sin brug af medierne og forsøger at bruge eksponeringen som middel til at samle nok tilhængere og stemmer til, at Danskernes Parti kan stille op til næste folketingsvalg. Om det lykkes ham, må tiden vise.

Se hele historien om Danmarks nye højrefløj i aften, når næste afsnit af VICE På DR3 bliver vist kl. 21:30.