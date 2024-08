Undersøgelse påstår, at agressive veganere får folk til at spise kød

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES i Storbritannien.

Vi har allesammen den dér ene ven, der bare ikke kan lade være med fortælle dig om, hvor fantastiske de valg, de har taget her i livet, er. Du ved præcis, hvor mange gange, de har været nede og træne i den her uge (hver eneste morgen klokken seks, også i weekenden), og at deres juice-blender bliver brugt til at lave spinat og tang-smoothies – ikke bare til at samle støv i skabet. Og da de besluttede sig for at blive veganere, vidste du det helt sikkert også. Først var der den hellige smøre ved middagsbordet om klimaforandringer, og derefter begyndte bombardementet med billeder af søde små grisebasser. Men indtil videre er ingen vendt tilbage på deres deling af artiklen “101 gode grunde til at blive veganer” med en highfive-emoji.

Ny forskning tyder på, at din pågående planteglade ven missionerer på den helt forkerte måde.

Ifølge en rundspørge foretaget blandt 2,363 kødædende briter er den mest udbredte årsag til, at de ikke bliver vegetarer eller veganere, at de elsker smagen af kød for meget. Det er næppe overraskende, da bacon er ret så uimodståeligt. Men for en fjerdedel af de adspurgte har årsagen ikke noget at gøre med mad. De meddeler at grunden til at de ikke dropper kød, er “visse vegetarer/veganeres attitude.”

Undersøgelsen, der blev foretaget af Voucher Codes Pro (den sikre kilde til information om det emne, der også har givet os lignende undersøgelser som: “En tredje del af vegetarer spiser kød når de er fulde“), undersøgte hvilke dårlige vibrationer, visse vegetarer udsender. 37 procent af de adspurgte kødædere svarede, at veganere og vegetarer er “ret agressive” over for kødspisere, og 25 procent svarede, at de har oplevet, at deres diæt er blevet doceret. Nogle af de adspurgte angav også, at nogle af dem, der kun spiser plantebaseret kost, anser “deres egen måde at spise på som den eneste rigtige”.

MUNCHIES kontaktede The Vegan Society for at høre dem om, hvad de synes om den slags beskyldninger. Talsperson Dominika Piasecka svarede: “Mange er passionerede omkring veganisme, ivrige efter at fortælle om de mange fordele, og for at få folk til at anerkende dyrenes lidelser. Det kan være en årsag til, at vi bliver opfattet som værende agressive, men intet kunne være mere forkert.”

Piasecka fortsatte: “De fleste af os har ikke være veganere fra fødslen, og vi kender godt årsagerne til, at folk forbruger dyr – vi vil bare gerne gøre dem opmærksomme på konsekvenserne af deres handlinger. De fleste veganere er omsorgsfulde individer, der bare gerne vil inspirere andre til at leve mere etiske liv, og det er unfair at affærdige deres passion ved at kalde dem prædikene eller fordømmende.”

Så sandt som det er sagt, men man orker altså bare ikke at høre mere om spinat- og tangjuice.