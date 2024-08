Undersøgelse siger, at det er meget skadeligt at ryge pot og drikke alkohol som teenager

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA

Kan du huske ham din gamle ven fra gymnasiet, som var flink, men også langt vildere med at suge bajere og ryge joints end nogle af jer andre? På den der måde, hvor han tydeligvis allerede brugte rusmidler som en krykke at læne sig imod, når det 21. århundredes grumme realiteter blev for meget? Ved du, hvor han er i dag?

Videos by VICE

Hvis du har mistet kontakten til “den fyr”, så er der netop dukket en undersøgelse op fra American Public Health Association, der peger på, at han desværre nok ikke har klaret sig vildt godt i livet siden dimissionen.

I arbejdet med den data, der er samlet i undersøgelsen (Collaborative Study on the Genetics of Alcoholism), har forskere fra University of Connecticut fundet ud af, at teenagere, der har været afhængige af alkohol eller cannabis, “ikke er nær så veluddannede som deres øvrige jævnaldrende, er mindre tilbøjelige til at have fast arbejde, er mindre tilbøjelige til at være gift og generelt har et lavere socioøkonomisk potentiale”. Sådan lyder det i den pressemeddelelse, der annoncerede resultaterne.

Resultaterne kan godt lyde deterministiske – og også lidt indlysende – men de er baserede på data indsamlet blandt 1.165 forsøgspersoner, hvis forbrug af alkohol og cannabis er registreret, fra de var 12, til de var 34. Samtidigt oplyses det, at “de fleste af forsøgspersonerne havde en alkoholiker i familien – en bedsteforælder, en forælder, tante eller onkel”.

LÆS MERE: Dine teenagedrukture har gjort uoprettelig skade på din hjerne

Ved at fokusere på “de opnåede mål i livet”, som forskerne – og sikkert også dine forældre – definerer som “uddannelse, fuldtidsarbejde og socioøkonomisk potentiale”, havde forskerne mulighed for at opnå en ret bemærkelsesværdig indsigt, når det handler om stoffer, teenagere og fremtiden.

Der er for eksempel stor forskel i mellem kønnene og deres forhold til kemisk afhængighed, og problemet er også langt større for unge mænd i forhold til at opnå mål i livet, da “unge mænd med afhængighedsproblemer ligger lavere i alle kategorier, mens kvinder med afhængighedsproblemer også er mindre tilbøjelige til at få en uddannelse og udløse deres socioøkonomisk potentiale, men dog er mere tilbøjelige til at blive gift og få fuldtidsarbejde”.

Og for alle jer, der tror, at cannabis er meget bedre end alkohol, er der også dårligt nyt. Selvom cannabis kan være rigtig fedt for voksne, så kan det potentielt påvirke teenageres udvikling negativt på flere forskellige måder.

“Undersøgelsen kan konkludere at kronisk cannabismisbrug, mens man er teenager, forringer sandsynligheden for, at man opnår vigtige milepæle i sin udvikling mod voksenlivet,” skriver forskeren Elizabeth Harari i en udtalelse til pressen. Hun tilføjer også, at undersøgelsen kaster nyt lys over, hvordan cannabis påvirker teenagere. “Det er vigtigt at være klar over cannabissens negative indflydelse, især når man tager i betragtning, at USA i stigende grad er blevet mere tolerant overfor stoffet i forbindelse med både medicinsk og rekreativ brug.”

Det er værd at bemærke, at forskningen i alkohol- og cannabisindtag blandt teenagere fokuserer på afhængighed og altså ikke moderat forbrug – det er den sidste kategori, de fleste teenageres forbrug falder ind under. Det er også værd at bide mærke i, at undersøgelsen ikke er afsluttet endnu, så lad os håbe fremtidsudsigterne ser lidt lyser ud for forsøgspersonerne, næste gang forskerne tjekker ind hos dem.