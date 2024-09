Billeder fra Ashura, hvor unge afghanere pisker sig selv til blods med knive

I dag markerer shiamuslimer verden over Ashura eller Martyrernes Dag, som den kan oversættes til på dansk. Dagen er til ære for Hussein ibn Ali, som blev dræbt i år 681 e.kr. Han var barnebarn til profeten Muhammed og blev martyr, da han døde under et slag i byen Karbala i det nuværende Irak.

I Danmark har shiamuslimerne i mange år markeret dagen med et sørgeoptog, som går fra Nørreport til Nørrebro Station, men i andre dele af verden går det mere blodigt for sig. Eksempelvis i Afghanistan, hvor flere tusinde shiamuslimske mænd får blodet til at flyde med særlige piske, som har knivblade monteret for enden. Formålet med selvpineriet er at udtrykke sorg og gennemleve den smerte, som Hussein led, da han faldt i kamp.

For et år siden var fotograf Janus Engel med til den blodige ceremoni i Kabul, Afghanistan, hvor han skød disse billeder, som vi før har bragt i en anden artikel om samme emne.