Unge kinesere låner penge for nøgenbilleder

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Mikrolånssystemer har revolutioneret måden, vi shopper på. Desperat for at få fingrene i den nyeste iPhone? No problemo. Bare tag et lån, hvor du kan afdrage en lille klat af prisen hver måned. Aldrig haft penge nok til jacuzzi? Bare tilmeld dig Afterpay og betal en halvtredser af hver måned – så er badekarret dit om 60 år.

Det er fremtiden, og unge kinesere har allerede taget springet. Ifølge den seneste forskning fra finansteknologifirmaet Ant Financial har 45 af de 170 millioner kinesere, som er født efter 1990, allerede en Ant Check Later mikrolånskonto, rapporterer ABC. Og de bruger ikke bare låneordningerne til at købe store forbrugsgoder som tv eller bil – visse firmaer udlåner også små beløb til dagligdagsforbrug med en månedlig afdragsordning.

I et land, hvor det er dyrt at leve og relativt svært at skaffe sig et kreditkort, har den nye form for e-handel åbnet en hel ny verden af muligheder for mange unge kinesere. Men fordi vi lever i 2018, er der selvfølgelig en rimelig dyster slagside. Du kan nemlig sagtens købe en pakke chokoladekiks og betale 50 øre af om måneden de næste tre år, eller købe en jetski uden en krone på lommen for den sags skyld – der er bare den hage ved det, at du først skal sende udlåneren en nøgenselfie.

En række skumle lånehajer har set potentialet i de mange shopping-desperate unge mennesker i Kina og kræver, at lånere stiller sikkerhed for lånte penge i form af nøgenbilleder. Hvis man ikke betaler pengene tilbage til tiden, truer lånehajerne med at dele billederne med venner og familie. Der er også mange, som lægger renter på det oprindelige lån, hvorved låneren stille og roligt begraves i gæld og tvinges til at sende flere billeder og videoer. I Kina er fænomenet kendt som ”nøgenlånetjenester”.

I 2016 blev i alt 10 gigabit nøgenbilleder af 161 unge kvinder – som alle holdt deres ID-kort op foran kameraet – lækket af mikrolånehajer. De fleste af ofrene var mellem 19 og 23 år gamle og skyldte typisk mellem 5.000 og 10.000 kroner væk, det fortæller det statsejede medie China Youth Daily. Andre fik angiveligt at vide, at de kunne arbejde gælden af gennem sexarbejde.

Problemet er så omfattende, at Kinas finanstilsyn har lovet at slå hårdt ned på uautoriserede udlånstjenester, skriver Reuters. En arbejdsgruppe på tværs af flere ministerier udtaler, at ”i takt med udviklingen af den moderne låneøkonomi – der har udstyret visse grupper af befolkningen med mulighed for at købe på kredit – er der opstået problemer med for store udlån, gentagne lån, usømmelig opkrævning af penge, overdrevet høje renter og krænkelse af privatlivet.”

Man har nu implementeret nye regler, der forbyder uautoriserede organisationer og individer at låne penge ud. Ikke desto mindre melder lokale medier, at problemet fortsat er enormt.