Unge kvinder på flugt udsættes for overgreb og ekstrem udnyttelse

16-årige Lovette forlod Nigeria i jagten på bedre liv i Europa. Hun nåede dog kun til Libyen, før hun blev anholdt for ikke at have de rette papirer på sig. Lovette fik kun mad tre gange om ugen og var indespærret i en lille celle sammen med mange andre kvinder og piger. Vagterne tævede dem, hvis de klagede over behandlingen. Til sidst lykkedes det hende, sammen med de andre kvinder i cellen, at sparke døren ned, undslippe fængslet og flygte til Italien via båd.

Men unge kvindelige migranter er ikke væsentligt bedre stillede, når de når til Europa. Nigerianske netværk af menneskesmuglere har base i Italien og er berygtede for at tilbyde unge, sårbare kvinder passage med løfte om, at de kan betale senere. Men når kvinderne ankommer til Italien, tvinges de i dårligt betalt arbejde og i værste fald prostitution for at betale deres gæld tilbage.

Lovettes historie fremgår af en ny rapport fra UNICEF og International Organization for Migration. En undersøgelse foretaget i blandt 11.000 unge migranter, som viser farerne ved at forsøge at komme til Europa, hvad end det er på flugt fra krig eller i håb om en bedre tilværelse.

Det er mindre sandsynligt, at piger rejser alene end drenge. Men mange piger både kan og gør det, hvilket gør dem mere udsatte i forhold til menneskesmuglere, seksuelle overgreb og udnyttelse. I rapporten svarer 64 procent af pigerne i alderen 14 til 17, der har forsøgt at komme til Italien via Libyen og den farefulde færd over Middelhavet, at de rejste alene.

“Piger er underrepræsenterede i vores data og udgør kun en lille andel af de adspurgte i undersøgelsen,” forklarer Sarah Crowe fra UNICEF. “Men kvinder er i langt videre udstrækning ofre for menneskesmuglere.” Crowe var for nyligt på Sicilien, hvor hun selv så et antal piger blive smuglet ind i Europa. Tyve procent af alle ofre for menneskesmugling, der bliver opdaget, er piger. Drenge tegner sig kun for 8 procent. Og hele 72 procent af alle kvindelige ofre for menneskesmugling har været udsat for seksuelle overgreb.



Piger rapporterer sjældent overgreb, og derfor er det svært at få et overblik over omfanget. “Man ser, hvor meget mere udsatte de er for at blive udnyttet på en ekstrem måde,” siger hun. “Det er ved at blive almindeligt for børn, at de må tage forfærdelige risici, og det er ikke acceptabelt.”



Jeg spørger ind til den typiske profil på en pige, der krydser Libyen og Middelhavet alene. “De kommer som oftest fra meget beskyttede hjem,” siger Crowe. “De har sjældent frihed til at vælge selv. Nogle af dem flygter fra arrangerede ægteskaber, så det er en meget specifik erfaring, de gør sig, og de er nogle af de mest udsatte flygtninge.”

Dem der ingen skolegang har – både drenge og piger – er i større fare for at blive udnyttet, siger hun: “De har ikke de rette redskaber til at vide, hvordan de kommer ud af sådan en situation.”

