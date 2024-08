Unge svenskere skal betale kæmpe erstatning for at tage pis på Berghain

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Sverige

For to år siden designede tre unge svenskere et satirisk kortspil, som tog udgangspunkt i den notorisk strikse dørpolitik på den legendariske technoklub Berghain i Berlin. Det kunne folkene bag natklubben – og især den berømte dørmand Sven Marquardt – slet ikke se det sjove i, så de sagsøgte svenskerne.

Sidste torsdag afsagde byretten i Göteborg så endelig dom i striden mellem de svenske spiludviklere Beware of Ninja og den berømte dørmand. De tre unge mand er blevet dømt til at betale næsten en halv million svenske kroner (omkring 360.000 kroner) i sagsomkostninger og skadeserstatning til Sven.

Kortspillet Bergnein kom på markedet i få udvalgte butikker i Sverige for et år siden, og blev lavet i 1500 eksemplarer. Spillet går ud på, at man skal agere dørmand og kun lade de rigtige mennesker komme ind på klubben, så klientellet har den rette vibe – ligesom i virkeligheden.

Men Berghain var ikke nede med det. “Berghain har forsøgt at stoppe spillet på enhver tænkelig måde,” siger spiludvikler Alexander Kandiloros.

For to år siden lancerede Alexander en Kickstarter-kampagne og indsamlede over 50.000 kroner til at skabe spillet. Det var starten på en udmagrende, juridisk skyttegravskrig. “Berghain anmeldte indsamlingen, så vi tabte alle de penge, vi havde fået. Det forsinkede os i et år, men vi nægtede at give op, så vi lavede det alligevel,” siger Alexander.

Alexander Kandiloros kan stadig smile. Foto: Mattias Diesel

Som en del af den dokumentation, der er nævnt i dommen, er en statusopdatering fra Alexanders egen Facebook-side: “Efter to års udvikling og spiltest og efter syv måneders trusler fra Berghain, siger vi fuck ’em og sender Bergnein til tryk.”



Berghains advokater reagerede i første omgang, da spillet havde sit oprindelige navn Berghain Ze Game. “De hævdede, at vi udnyttede deres varemærke. Men jeg er uddannet advokat og fortalte dem, at vi allerede havde registreret navnet Berghain Ze Game i kategorien for spil, mens de ganske rigtigt havde rettighederne til navnet, når det gjaldt natklubber,” siger Alexander, og fortsætter: “Men vi endte med at føje dem og ændrede navnet til Bergnein. Hvad gjorde de så? De registrerede selv varemærket Bergnein.”

Som du kan se herover består spillet af kort med forskellige stereotype natklubgæster, som spillerne skal lukke ind eller afvise. Gæsterne giver forskellige antal point, og det er vigtigt at tænke på den rigtige blanding af mennesker. “Det giver flest point at lukke en Bear ind. Det er også okay at lukke en hipster ind, men der må ikke være for mange. Det er totalt no-go at lukke turister ind,” forklarer Alexander. “Hele spillet er satire over clubkultur generelt og især den aura af utilgængelighed, der er omkring Berghain. Pointen med spillet er, at de bedste kort, man kan få, er LGBTQ-kort. Formålet med spillet er at sætte fokus på LGBTQ-kultur.”

Men fordi den berømte dørmand Sven Marquandt er afbilledet i spillet, mente dørmandens advokater, at spiludviklerne udnyttede hans navn til at fremme spillet uden hans samtykke. Spiludviklerne mente til gengæld, at der var tale om satire, og at spillet derfor var omfattet af presselovgivningen og ytringsfrihed.

Men byretten var ikke enig. Ifølge dommen var formålet med spillet at tjene penge, og derfor er det omfattet af loven om reklamer og ikke presselovgivningen. Alexanders spilvirksomhed blev derfor dømt til at betale omkring 100.000 kroner i erstatning til Sven og 230.000 i sagsomkostninger til hans advokat.

“Det er selvfølgelig super nederen. Det er mange penge. Nu har jeg en uge til at skaffe dem, inden sagen overgår til fogeden,” siger Alexander.

Göteborg byret bestemte også, at spiludviklerne skal offentliggøre resultatet af dommen i den svenske avis Aftonbladet, for at give Sven Marquardt en form for kompensation for de 1500 spil, der allerede er solgt. I dommen står der endda, at alle kopier af spillet skal destrueres. “Det er så sygt, at byretten er ude i noget, der minder om bogafbrændinger,” siger Alexander.

Spillet Bergnein er udsolgt. Alexander overvejer at udvikle en ny udgave, der forholder sig til dommen. “I så fald bliver det et meget eksklusivt spil, som vi kun laver i et lille oplag, for at vi kan betale lidt af vores gæld,” siger Alexander.

“For en klub, der er kendt for at være tolerant og inkluderende, synes jeg det er virkelig corporate af dem, at sende en hær af advokater efter os. Det er en mærkelig måde at forsvare sit undergrunds-image på,” slutter han.

Alexander overvejer at appellere sagen til højesteret.