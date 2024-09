Våbenkapløbet mellem kriminelle, politi og civile i Puerto Rico

Mere end ni ud af ti mord er skuddrab i Puerto Rico. Dermed har øen verdens højeste rate for mord med skydevåben på hele 91 procent. Det har dog ikke afholdt NRA (National Rifle Association) fra at åbne deres butik nummer 51 i Puerto Rico.

Puerto Ricos tårnhøje mordrate og strikse våbenlovgivning har faktisk kun opildnet organisationen til at kæmpe for deres forfatningsbeskyttede rettigheder og udstyre øen med flere og flere våben. Alene i 2014 fordobledes antallet af ansøgninger om våbentilladelse, antallet af våbenindehavere tredobledes, og antallet af tilladelser til at drive en skydeklub firdobledes, sammenlignet med tallet fra 2013.

VICE News rejste til Puerto Rico for at undersøge den stigende tendens og befolkningens bevidsthed om de våben, der er ved at ændre landets kultur. Vi mødtes med banderne på gaden, et puertoricansk SWAT-team, fortalere for våbenkulturen, en politiker for våbenkontrol og en skydeklub for kvinder – for at finde ud af, hvordan NRA’s nyeste skud på stammen fungerer.