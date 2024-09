Vær med i verdens største undersøgelse om stoffer

Hvis du drikker dig stiv i weekenden og/eller fylder dig med andre former for stoffer som for eksempel cannabis og kokain, så ligger du inde med brugbar viden, som folkene bag Global Drug Survey (GDS) meget gerne vil have del i – i videnskabens navn. GDS er en årligt tilbagevende, global spørgeundersøgelse, som vil høre alt om dit forhold til rusmidler lige fra alkohol over potente energidrikke til obskure psykedeliske substanser – eller hvad du nu har for vane at putte i dig.

Fra i år er Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere, KABS, blevet dansk partner i GDS, og chefkonsulent Rasmus Axelsson fortæller, at de første 7.000 komplette besvarelser fra Danmark er i hus.

Flere og flere medier, politikere og fagfolk får øjnene op for den globale narkoundersøgelse, som i år ventes at slå alle rekorder med hensyn til antal besvarelser. På verdensplan regner forskningsholdet bag med at få data fra i alt 150.000 brugere.

Deltag i undersøgelsen her: Global Drug Survey

Undersøgelsen fokuserer blandt andet på:

Hvordan stofferne udvikler sig

Hvor og hvordan stofferne købes

Hvordan stofferne indtages

Hvor farlige brugerne oplever stofferne

Brugernes tanker om legalisering – og deres oplevelser af, hvordan politiet håndhæver forbuddene

Og for en gangs skyld er det ikke “eksperter” eller forudindtagede politikere, der kommer til orde – det er helt almindelige weekendkrigere som dig – og undersøgelsens altoverskyggende formål er at gøre det mere sikkert at tage stoffer.

“Al den viden, der kommer ud af besvarelserne, bruger holdet bag så til at nuancere debatten omkring stoffer og komme med anbefalinger blandt andet til folk som os, der er i behandlingsmiljøet. Forskere i mange forskellige lande får adgang til datamateriale, og det kan de så analysere på til gavn for alle. GDS har også deres eget forskerhold, hvor man sammenligner og analyserer tendenser,” siger Rasmus Axelsson.



Den endelige rapport udkommer til maj, og selvom du tænker, du har styr på dit shit og ikke behøver vejledning i at tage narko, så kan rapporten gemme på brugbar viden om kvalitet og pris.

“Eksempelvis kan man, når man kigger på kokain, konstatere, at kvaliteten ifølge brugerne er dårlig i Skandinavien, mens den i et land som Brasilien er målt som rigtig god. Ud fra det kan man så drage konklusionen, at man får mere kokain for pengene i Brasilien, end man gør i Danmark.”



Så kan man bruge undersøgelsen som en vejviser til, hvor der findes gode stoffer…?

“Og dermed rammer du ned i en af de kontroversielle ting ved undersøgelsen – at folkene bag forbeholder sig retten til at tale åbent om stoffer i et skadesreducerende perspektiv, uanset om der er tale om illegale substanser.”

Fedt nok – du bidrager til videnskaben og får svar på, hvor du skal rejse på ferie næste gang. Og når du kommer hjem fra tre ugers druk i Rio, kan du downloade en app, som fortæller dig, hvor galt det står til med dit weekendmisbrug. Global Drug Survey har nemlig udviklet en app, der ved hjælp af data fra undersøgelserne gør dig i stand til at sammenligne dit forbrug af rusmidler med andres.

Spørgeundersøgelsen er skruet sådan sammen, at jo flere positive svar, du giver, desto flere opfølgende spørgsmål bliver du mødt med. Det kan hurtigt komme til at trække ud, hvilket er blevet kritiseret. Som noget nyt i år har Dr. Adam Winstock – den britiske psykiater, som står i spidsen for projektet – derfor indført en core survey, som for de fleste mennesker tager omkring 20 minutter at udfylde. Hvis du er frisk på at fortælle endnu mere om dit forhold til stoffer, så kan du vælge at fordybe dig i specifikke emner. En proces, der godt kan tage op til halvanden time, før du er i mål.

Det går desværre ud over besvarelseskvaliteten, mener Jakob Demant, lektor i sociologi på KU og ekspert i rusmidler. “Det er alt, alt for lang tid. Folk taber simpelthen tålmodigheden undervejs, når man skal bruge langt over en time på at svare på spørgsmålene. Det betyder, at det er relativt få respondenter, som gennemfører, og desuden er der ikke nok fokus på baggrundsspørgsmål. Vi ved ikke nok om, hvem folk er.”

Han tilføjer dog, at GDS er en “enormt vigtig undersøgelse”, og at man i år har fået rettet op på længdeproblemerne i forhold til tidligere år.

Her er Rasmus Axelssons svar på, hvorfor du skal tage dig tid til at svare på undersøgelsen:



“Fordi mere viden om stoffer er med til at gøre stofbrug mere sikkert. En del af spørgsmålene går på, hvilken hjælp stofbrugere efterlyser i forbindelse med de stoffer, de tager, og det er altså noget, der bliver taget notits af. Og i takt med, at undersøgelsen vokser i betydning, er der flere og flere, der lytter til konklusionerne.”

I alt er 18.000 danskere begyndt at besvare undersøgelsen, 7000 har gennemført, og målet er at nå 10.000 gennemførte besvarelser fra Danmark, inden svarfristen udløber i morgen, den 12. januar.

