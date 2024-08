Vaskebjørne planlægger at overtage verdensherredømmet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Det er et sørgeligt øjeblik, næsten håbløst, når man ser noget, man elsker, falde sammen – ligesom når man ser, hvor dårligt The Simpsons er i dag.

Den følelse havde jeg også, da jeg så en vaskebjørn lirke en vaskebjørnesikker skraldespand op i Toronto. Efter cirka 30.000 års uforstyrret dominans må homo sapiens se sig slået af et andet pattedyr – den snedige skraldepanda.

Den her video, som er lagt på Facebook af Graeme Boyce, er endnu et søm i menneskehedens ligkiste. Her ser vi en vaskebjørn åbne en tilsyneladende “vaskebjørnesikker” skraldespand ved hjælp af et rundt håndtag. Man skal dreje det hele vejen rundt for at låse op, men det er ikke nok til at holde det lille dyr ude.

I sit opslag forklarer Boyce, at han bare “passede sig selv”, da han hørte en kælk vælte – et system han havde lavet for at “afsløre, hvornår vaskebjørnene rodede i skraldet”. Så optog han videoen, hvor man ser vaskebjørnen bruge sine små poter til at skrue låget af og komme ind til det lækre skrald.

Vaskebjørnene har vundet over vores ypperste og kedeligste bureaukrater.

“Vi er klar, vi er bevæbnede, og vi er motiverede til at vise, at vi er stærkere end de her dyr,” sagde Torontos borgmester John Tory, da han afslørede det smarte design i 2015. “Jeg tror, at jeg har indbyggerne på min side, når jeg siger, at vi vil være sikre på at overvinde vaskebjørnene.”

“Jeg fortalte vaskebjørnene, at den her dag ville komme,” sagde han senere på året, da han så skraldespandene første gang.

Men du kan godt pakke sammen, John Tory, for det blev vaskebjørnene, der tog røven på os.

Ærlig talt er det ikke bare, fordi vaskebjørnene har luret hemmeligheden til vores avancerede åbningsmekanismer, at jeg er bekymret. De seneste år har skraldepandaerne været i nyhederne konstant- enten fordi de er ved at blive til zombier, eller fordi de elegant cruiser rundt på skraldebiler, og jeg tror ikke, det er en tilfældighed – de planlægger noget stort.

Og hvis man ser på alt det lort, os mennesker laver for tiden, så er det måske på tide, at vi lader dem overtage verdensherredømmet.