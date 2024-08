Ved Drake overhovedet, hvordan man ryger tjald?

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey US



Det er ingen stor hemmelighed, at Drake er elendig til at ryge fed: Han rapper meget sjældent om det, han hævder med jævne mellemrum, at han kun har et moderat forbrug, og han poster aldrig billeder af l ate night-kogere på Instagram. Han er faktisk så urutineret en ryger, at han for nyligt fik en del opmærksomhed, fordi han var for skæv til at optræde ved en koncert i Amsterdam. Kom nu. Helt ærligt. Måske er det, fordi Drake bare gerne vil være et godt forbillede – han er trods alt den største rapper i verden og folk, der hører hans musik, tilhører alle aldersgrupper og har forskellige baggrunde. Måske er han bare fornuftig med sine penge og undlader at bruge ekstravagante summer på tjald, som mange andre musikere gør. Måske er han bange for de juridiske konsekvenser og ønsker for alt i verden at undgå at bruge sine bedste år på at forsvare narkotiltaler i retten.

Eller måske er sandheden langt mere dyster. Måske er grunden til, at Drake sjældent ryger tjald, at… Drake slet ikke ved, hvordan man ryger tjald.

Lige præcis. Her på Noisey præsenterer vi nu den konspirationsteori, at på trods af alle sine penge, sin berømmelse og sine forbindelser er der aldrig nogen, der har vist Drake, hvordan man ryger tjald, og derfor er han en 30 år gammel mand, der ikke aner, hvordan man suger en ordentlig koger. Det kan godt være, at han startede på bunden, men modsat hans tekstunivers, så er han helt afgjort blevet dernede, fordi han ikke aner, hvordan man ryger sig op.

Hvordan kan I være så sikre på, at Drake ikke ved, hvordan man ryger tjald? spørger du måske. Som verdens største rapper, som Lil Waynes protege, så må han da have lært det på et tidspunkt, ikke? Måske. Eller også har han bare altid ladet, som om han ved, hvordan man gør, og nu er han nået til et punkt, hvor det ville være pinligt at indrømme andet.

Er det virkelig muligt? Er Drake muligvis dårligere til at ryge tjald, end han er til at pumpe jern? Er det her muligvis den største mørklægning i hiphoppens historie? Lad os se på bevismaterialet:

Bevismateriale A: Wiz Khalifa-videoen

Her ser vi Drake optræde sammen med Wiz Khalifa i 2014. Husk på, at denne video efter sigende er den første gang, Drake røg fed på scenen, og derfor er det afgørende i forhold til vores vurdering af Drakes rygerevner eller mangel på samme. Bemærk venligst de visuelle spor videoen giver os. Lad os se på Drake, som han indtager scenen:

Prøv at se os i øjnene, og sig, at det her er en fyr, der har prøvet at ryge tjald før. Er det her virkelig sådan en fyr, der har inhaleret bare en snert af urt og følt den medfølgende ro i kroppen, ser ud? Det ser ud, som om han har spist slik og bundet Mountain Dew i et væk, før han går på scenen. Til sammenligning ser vi herunder Wiz Khalifa komme ind:

Bemærk venligst det sløve tempo, skyen af røg, der omkranser hele hans krop og det faktum, at han bare ligner en fyr, der lige har røget sig møgvissen. Sammenlignet med Drakes hyperaktive, barnlige hoppen rundt på scenen, så er det ret klart, hvem af de to herre er den mest erfarne ryger. Vi kan endda zoome ind og fremhæve forskellen:

Efter et par minutter rækker Wiz jointen til Drake, der tager et hiv. Men røgen forlader hans mund øjeblikkeligt, hvilket indikerer, at han laver en “Bill Clinton” og ikke har til hensigt at inhalere. Ydermere ser man, at han kigger på jointen, som om han overvejer at tage et hiv mere eller, fordi han ikke er sikker på, at han gjorde rigtigt til at starte med. Han vælger slutteligt ikke at prøve igen. Busted:

En sidste kommentar knytter sig til publikums reaktion. Se først på Wiz, der slet ikke kan holde masken. Det er den samme reaktion, Drake selv havde, da han så David Blaine spytter frøer op:





Se og hør så publikums reaktion:



Folk skriger og fumler desperat med telefonerne for at få et billede af Drake med en joint i hånden. Ham her ser ud, som om hans hold lige har vundet verdensmesterskabet:





Igen: Er det en normal reaktion, man har, når man ser en, der har røget fed hele sit liv, fyre op?

Bevismateriale B: Lil Wayne-videoen

Den her video er den ikke-rygende pistol. I 2014 turnerede Drake med mentoren Lil Wayne, der er kendt for at være cannabisentusiast, og som en del af showet røg de to tjald sammen på en komisk tilrøget scene, som man ser her takket være Waynes egen videograf. Hvad skal vi stille op med det?





Som vi kan se, kommer der røg fra flere forskellige kilder, der medmindre, der findes en tredje ryger på scenen et sted, vi må antage er røgmaskiner. Det føles lidt, som om Drake overkompenserer for sin egen manglende evne til at ryge scenen op. Han dækker bogstaveligt talt over sine mangler med røg og spejltricks.

Da Wayne giver ham jointen, tager han et hvæs og ligesom i Wiz Khalifa-videoen, puster han øjeblikkeligt røgen ud. Igen, han inhalerer tydeligvis ikke:

Læg venligst også mærketil, hvor nede med Waynes vokallinje han pludselig bliver. Ser du det der forcerede smil?



Bliver det meget tydeligere, at Drake prøver at fjerne opmærksomheden fra den manglende røg i hans lunger?



Det giver anledning til et nyt spørgsmål: Hvis Drake virkelig ikke ved, hvordan man ryger tjald, er Wayne i så fald med til at dække over det? Går den her konspiration hele vejen op til toppen af Young Money?

Bevismateriale C: Hans interviews

Drake har intet problem med at tale om tjald i interviews. Han har flere gange – blandt andet på Jimmy Fallon i 2014 sammen med træneren John Calipari fra University of Kentuckys basketballhold – fortalt om, hvordan han første gang røg tjald lige inden sin første audition til Degrassi. Historien går på, at han røg sammen med nogle venner for at se sej ud, men fortrød det straks, da han skulle ind og aflægge prøve. Det lyder fuldstændig som en af de typiske skræmmeeksempler, man hører i ottende klasse. Han fik jo som bekendt også rollen alligevel, og det lyder ikke, som om det overhovedet havde været mulig, hvis han var lige så blæst, som han påstår, han var. Medmindre hele historien er løgn…

Bevismateriale D: Drakes tekster

Nu sidder du nok og tænker: Okay, det lyder faktisk meget sandsynligt. Videoerne og billedmaterialet præsenterer nogle ret stærke argumenter. Men vi lever trods alt i en tid, hvor det er muligt at fake alt med Photoshop, og mange virale videoer viser sig i sidste ende at være falske. Man kan ikke stole på den slags. Det forstår vi godt. Så hvorfor tager vi ikke i stedet for et kig på mandens egne tekster? Han må jo have rappet, om cannabissens kreativitetsfremkaldende egenskaber før… ikke? Selv om Drake har et omfattende bagkatalog, så er der utroligt nok kun ganske få sange, der handler om tjald. Han har naturligvis en, der hedder “Free Smoke,” men den har faktisk intet med at ryge at gøre. Han har adskillige sange om hostesaft, men hvis man dømmer ud fra den måde, han taler om det på, så har han nok bare ondt i halsen fra alle de fallerede forsøg på at ryge tjald. “YOLO” er kun et slogan, man bruger, hvis man aldrig har røget sig skæv og overvejet muligheden for reinkarnation. Nick Drake har skrevet flere sange om tjald, end Drake har. Og de sange af Drakes, der rent faktisk handler om tjald, har alle en særlig ting til fælles.

Her er noget af teksten til “Crew Love” fra 2011:

” Smoking weed under star projectors,

I guess we’ll never know what Harvard gets us”

Drakes forestilling om at ryge sig skæv er sådan et hippiescenarie, hvor man ligger og glor op på et planetarium under et Laser Floyd-show lidt som et afsnit af Freaks and Geeks. Det kan selvfølgelig være fint nok. Det er der nok mange rygere, der har prøvet. Men så hører vi følgende i A$AP Rockys “Fuckin’ Problems”:

“Ain’t a fuckin’ sing-along unless you brought the weed along…

Or we can stare up at the stars and put the Beatles on”

Endnu en reference til at ryge sig skæv og glo på stjerner – og lytte til intet mindre end Beatles. Det føles lidt, som om nogen har bedt Drake om at skrive en sang om tjald, og så har han googlet “Hvad laver man typisk, når man er skæv?” og skrevet det første, der dukker op ned. Tror du ikke, hvis Drake vidste, hvordan man ryger tjald, at han ville skrive om bogstaveligt alt andet end at glo på stjerner?

Bevismateriale E: Drake hyrede en vape coach

Som man for nyligt kunne læse, så blev Drake så imponeret over en vapers røgtricks på Instagram, at han inviterede ham hjem til sig for at få en lektion og en vape-starterpakke. I første omgang virker det ret sejt, at en stjerne, der er rig nok til at købe lige, hvad han vil have, inviterer en 21-årig vapeekspert på besøg via en Insta DM. Men når vi husker på, at Drake er en voksen mand, der aldrig har lært at ryge tjald rigtigt, så er det pludselig lidt sørgeligt. Det er ret trist at forestille sig Drake alene i sin kæmpevilla, omgivet af sin velstand, men ude af stand til at gøre en helt basal, cool ting og så desperat for at lære det, at han inviterer en ung, fremmed mand på besøg. Det skal dog siges, at ham dudens vapetricks er helt vilde.



Dommen

Hvis man ser på Drakes cannabisoplevelser hver for sig, kan sagen godt bort forklares. Men når man først er præsenteret for alle facts, så får man meget hurtigt en anden opfattelse. Det er ikke bare, at Drake er dårlig til at ryge tjald. Han forstår helt grundlæggende ikke fysikken i det. Beviserne peger på en entydig konklusion: Drake aner ikke, hvordan man ryger tjald.