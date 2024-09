Billeder fra porten til Europa

Orange redningsveste efterladt af asylansøgere ligger langs hele Lesbos kyst.



Denne artikel blev oprindelig udgivet i VICE Magazine fra juni måned

Siden begyndelsen af sidste år har mere end en million asylansøgere, herunder halvdelen på flugt fra krig og hungersnød i Syrien, forsøgt at nå Europa ved at krydse Det Ægæiske Hav fra Tyrkiet til græske øer som Lesbos og Chios. Trods farerne ved at krydse det tætpatruljerede farvand på overfyldte gummibåde har det været den sikreste rute, flygtningene kunne tage i Europa. Når først de ankommer, bliver asylansøgerne huset i lejre som Moria på Lesbos, mens de venter på at blive tildelt flygtningestatus og finde ud af, om de må rejse længere ind i Europa.

Videos by VICE

For at begrænse antallet af flygtninge, der kommer til kontinentet, indgik EU og Tyrkiet en aftale i marts i år med det formål at fjerne den ægæiske rute. Europas grænsekontrol begyndte at sende flygtninge, der ankom til Europa tilbage til Tyrkiet, til trods for at humanitære organisationer slog fast, at beslutningen er i strid med international lov. Porten til Europa, som så mange var afhængige af, er reelt set blevet lukket. (Til gengæld er tyrkiske borgere blevet lovet visumfri adgang til Europa, og forhandlingerne om EU-medlemskab er blevet taget op igen).

I januar dokumenterede fotograf Elliot Ross nogle af de sidste asylansøgere, der ankom til Europa via de græske øer.

En frivillig hjælper en ældre kvinde af en tømmerflåde, der netop er ankommet til øen.

Slangerne fra bildæk fylder kysten af Lesbos. Slangerne fungerer som hjemmelavede redningskranse til dem, som ikke har råd til rigtige redningsveste, fordi de ofte har en ekstremt opskruet pris.

Tæpper stillet til rådighed af FNs flygtningehøjkommisariat bliver efterladt i bunker i en forladt bygning på den græske ø Leros, efterhånden som flygtningene lader tilbage, hvad de kan undvære, inden de forbereder sig på at rejse dybere ind i Europa.

Mohamed, en syrisk flygtning, afventer registering i en trappegang i en forladt bygning på Leros.

En asylansøger fra Algeriet får klippet håret på Leros. Det blev vurderet, at han var økonomisk migrant, og derfor blev han nægtet indrejse i resten af Europa.

Træerne i Moria-lejren har ikke længere nogle grene, fordi de er blevet brugt som brænde på bålene. De senest ankomne er begyndt at afbrænde tøj og tæpper for at holde kulden i skak.

Sana Waled Gazmate Mardini og Mohammed Shaher Mardini står i en forladt bygning på Leros. Mohammed ejede en række lingerifabrikker i Damaskus, hvor hans kone, Sana, fungerede som administrerende direktør, før parret flygtede fra krigen.

Mohammed, en 15-årig dreng fra Beirut, sidder flankeret af sin onkel og far i Eleonas-lejren i Athen. Båden fra Tyrkiet, som Mohammed og hans familie var med, kæntrede, og den græske kystvagt reddede dem alle sammen og fik dem i land. De var blandt de heldige. Sidste år druknede over 3700 flygtninge på deres vej til Europa.

Faradj Aissa kigger ud af vinduet fra en tom bygning i Leros. Frivillige forsyner asylansøgerne med sandwich og flaskevand, mens de venter på at blive registreret hos de græske myndigheder.

Sanaa Karom poserer til et portræt, få øjeblikke efter hun har modtaget de papirer, der giver hende flygtningestatus i EU. Karom flygtede fra Aleppo i Syrien sammen med en håndfuld kvinder og piger, som krigere fra Islamisk Stat havde forsøgt at gøre til deres sexslaver.