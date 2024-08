Velfungerende bollevenner fortæller, hvordan man undgår forvirrende følelser

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE UK.



Sex er noget af det bedste i verden. D’Angelo ved det. Calum Best ved det. Rihanna ved det. Den underlige forsanger fra Bloodhound Gang ved det helt sikkert. Så det er mærkeligt, at vi mennesker har en tendens til at gøre en så simpel ting så besværlig. I stedet for bare at nyde det, ender vi tit med at ødelægge det hele ved at gå op i fjollede ting som personlighed, følelser og dybe, meningsfulde forhold.

Videos by VICE

Men hvad hvis du bare kunne dyrke sex helt uden forpligtelser? Hvad hvis du kunne få en bolleven, uden det kørte helt af sporet, så snart en af jer begyndte at udvikle følelser for den anden? Det lyder rimelig urealistisk, ikke?

Måske, men det er ikke umuligt. Jeg har talt med tre bollevennepar om hemmeligheden bag det perfekte, uforpligtende forhold.

HANS OG GRACE

VICE: Hej med jer, fortæl mig, hvordan I mødte hinanden.

Hans: Det var på Tinder for omkring to år siden.

Hvor længe gik der, før I havde sex?

Grace: Godt spørgsmål. Jeg tror, vi hang ud et par gange eller sådan noget. Jeg kan huske, at jeg så ham på en klub.

Snakkede I om, hvilket forhold I kunne tænke jer at have, eller lod I det bare ske?

Grace: Det var ret afslappet, men det skete egentlig lidt af sig selv – det var ikke noget, vi talte om.

Hans: Vi snakkede overhovedet ikke om at være bollevenner. Det var bare noget, der skete lidt tilfældigt.

Men hvor tit skete det så?

Grace: Der var en periode, hvor jeg sov hos ham virkelig tit, fordi jeg gik meget i byen i nærheden af, hvor han bor, så det var nemmere end at tage hjem.

Hans: Det var tit om fredagen, eller hvis vi stødte på hinanden tilfældigt.

Hvordan har I undgået, at det blev et rigtigt forhold? Var der ingen af jer, der begyndte at udvikle følelser for den anden?

Hans: Vi har haft nogle rimelig intense samtaler, men vi sørger for, at der ikke opstår alt for vilde følelser. Vi er faktisk endt med at blive rigtig gode venner.

Grace: Ja, jeg kan huske, at jeg begyndte at snakke lidt om det engang, men vi var pisse fulde og jeg turde ikke være helt åbne om det.

Hans: Vi er bare venner nu. Vi sover også nogle gange sammen uden at have sex.

Grace: Ja, nu hænger vi ud uden at knalde.

Bliver det aldrig akavet?

Grace: Næh, ikke rigtigt.

Hans: Slet ikke. Ikke engang da vi begge havde andre partnere samtidig. Det var alt sammen for sjov.

Var der virkelig ingen, der blev jaloux?

Hans: Jeg tror, det handler om ikke at blive forelsket.

Grace: Han tog på en rejse i et halvt år, så selv hvis der var nogle følelser, så var han jo væk. Da han kom tilbage, blev han venner med mine venner, og så endte vi med at være buddies i stedet for.

Hans: Præcis. Vi talte lidt frem og tilbage om det, inden jeg tog afsted. Inden da kendte vores to vennegrupper ikke rigtig hinanden. Men jeg mødte alle hendes venner på en festival i Kroatien, så da jeg kom hjem igen, kendte vi alle sammen hinanden. Så på en måde kan man sige, at to år som bollevenner endte med at blive til et virkelig godt venskab.

Var det sex, der fik til at fortsætte, eller var det lige så meget følelsen af at vide, at der er én, man kan være tæt på?

Grace: Jeg er helt sikkert taget hjem til ham bare for at putte engang imellem.

Så kan I give et godt råd til andre bollevenner?

Grace: Undgå de store følelser, helt sikkert.

Hans: Man skal også have respekt for hinanden.

Grace: Ja, jeg tror det hjælper enormt meget at vide, hvad den anden vil.

Hans: Det gælder også om at holde lidt afstand til hinanden, men det var nemt for os, fordi vi bor i hver vores ende af byen. Men ja, hold jer fra de store følelser, og sørg for at trippe på mdma sammen.

PATRICK OG SAM

Hvordan mødte I hinanden?

Sam: Det var bare en almindelig aften i byen – jeg kan ikke huske, hvem der indledte samtalen, men han endte med at tage med mig hjem.

Patrick: Jeg kan huske, at jeg mødte hende i rygeområdet på en klub. Hvis man spørger efter en lighter, kan man altid få gang i en samtale.

Sam: Det var en virkelig vild tur. Men han var meget vildere end mig.

Patrick: Jeg var psyko-stiv.

Sam: Det endte med, at han knækkede sig i min vask, og jeg sendte ham hjem. Og han blev ved med at prøve, selv om du stank af bræk ud af munden.

Så I havde ikke knaldet endnu – du brækkede dig bare udover hende, Patrick?

Sam: Jeg sendte ham hjem. Jeg skulle gøre jo gøre vasken ren, efter han havde brækket sig i den. Det var en meget lang nat. Jeg aner ikke, hvorfor fanden jeg overhovedet gad snakke med ham igen, men det gjorde jeg altså. Kan du huske første gang, Patrick?

Patrick: Du tog med mig hjem et par uger senere.

Hvordan gik det så?

Patrick: Det skete alt sammen helt naturligt. Det var godt for os begge to. Hun var overrasket over, hvor god jeg var. Hun sagde: “Jeg havde ikke regnet med, at du ville være så god i sengen.”

Sam: Ej, seriøst, er det nødvendigt at gå ned i detaljer?

Patrick: Ja, det synes jeg.

Hvad gjorde I så, når i vågnede? Snakkede I om, at det ikke skulle udvikle sig til et forhold, eller lod I det bare ske?

Sam: Vi lod bare som ingenting. Jeg tror godt, vi vidste, hvad det var. Jeg tror, jeg sneg mig ud uden at sige noget, inden han vågnede.

Patrick: Ja, præcis. Hun blev ikke længe den næste morgen. Jeg kan ikke huske, om jeg bemærkede, at hun smuttede, eller om jeg stadig sov.

Sam: Jeg tog i hvert fald tøj på uden at tænde lyset.

Hvorfor var du så snigeren, Sam?

Patrick: Ja, hvorfor det?

Sam: Jeg blev da i det mindste og sov. Jeg hader normalt at sove ved siden af en fyr, især hvis han er lige så putteglad som Patrick. Han er ligesom en sugemalle. Seriøst mand… Vi er færdige, lad os nu bare komme videre.

Hvordan gik det så bagefter? Hvor mange gange var I sammen?

Sam: Det skete ret tit, når vi havde været i byen, så det var vel næsten en gang om ugen. Det skiftede lidt. Jeg synes sgu, det gik godt. Vi skændtes aldrig om andre, vi havde været sammen med. Og vi prøvede at holde vores forhold hemmeligt, men mine samboer vidste det selvfølgelig.

Fik I følelser for hinanden?

Sam: Det vil jeg også virkelig gerne vide efter alle de år. Var jeg ikke god nok til dig, Patrick?

Patrick: Jo, hun er virkelig lækker, og hun ved, hvad hun vil have. Men ingen af os var interesserede i et forhold, og vi kunne godt lide det sådan, som det var. Hvis vi var endt som kærester, er det ikke sikkert, vi sad her og snakkede med dig i dag.

Bliver det aldrig akavet?

Sam: Jeg kyssede engang med en af hans venner. Det kunne jeg overhovedet ikke huske før næste dag, hvor ham fyren begyndte at flirte med mig på sms. Patrick ignorerede mig fuldstændig i ugevis. Jeg blev nødt til at tage fat i ham, da vi var i byen, og så løj han om, at hans telefon var gået i stykker. Men til sidst tilgav han mig.

Patrick: Og så var der én gang mere, hvor vi blev uvenner.

Sam: Hvornår?

Patrick: Dengang jeg tog hjem til dig – jeg kan ikke huske hvorfor – og vi skændtes, og du truede med at kaste min telefon ud af vinduet.

Sam: Nåh ja! Det var efter en stor fest. Jeg ville bare gerne have, at du holdt din kæft, så jeg kunne sove. Men du plaprede løs om alt muligt lort. Jeg var så sur. Så jeg bad ham om at skride, men det ville han ikke. Han sad bare på en stol og kiggede på sin telefon. Jeg kastede den faktisk ind i væggen først, og så truede jeg med vinduet. Men næste gang, vi så hinanden, var det fint igen. Der tog han endda med mig hjem. Han plejede også tit at ringe på, når han var stiv. Kan du huske, dengang du ringede til mig og var pisse fuld, og vi endte med bare at se Junglebogen og falde i søvn sammen?

Pat: Ja.

Det lyder hyggeligt. Hvordan har I undgået, at det udviklede sig til et forhold?

Sam: Vi havde begge andre partnere. Det er nemmere at undgå at blive forelsket, når man er fokuseret på flere på en gang.

Hvilke råd vil I give til bollevenner, som prøver at få det til at fungere?

Sam: Man skal kun gøre det med folk, som man rent faktisk kan være venner med. Man skal være afslappet og tage det med et smil. Man skal lade være med at være et røvhul overfor hinanden. Husk, at det bliver en god anekdote en dag.

Patrick: Ja, og sørg for at være helt ærlig overfor din partner. Du har ikke lyst til at ødelægge noget godt, bare fordi du ikke tænker dig om.

TIM OG BRIDGET

Hvordan mødte I to hinanden?

Tim: Vi mødtes til en jobsamtale. Der var flere stillinger ledige, og vi endte begge med at få jobbet. Bridget og jeg var de eneste unge, så vi blev ret hurtigt venner.

Bridget: Og han havde altid ekstra mad til mig til frokost. Hans mor lavede den mest fantastiske madpakke.

Tim: Første gang, vi havde sex, var til firmaets julefrokost.

Bridget: Vi kneppede i pedellens kosteskab.

Tim: Ja, med 150 jakkesætstyper omkring 20 meter væk.

Bridget: Jeg slog mit hoved mod vasken.

Tim: Det stak lidt af.

Hvad skete der så næste morgen? Eller det var måske ikke en morgen, men en nat der fortsatte?

Tim: Ja, vi tog på klub bagefter. Resten af natten syntes vi, det var super grineren.

Bridget: Det synes jeg stadig.

Tim: Vi snakkede om det et par dage senere og blev enige om, at det kun skulle være den ene gang. Men vi endte med at have sex igen et par måneder senere.

Kun den ene gang?

Tim: Ja, kun den ene aften. Men jeg tror, vi knaldede otte gange den nat.

Wow. Det er godt nok imponerende.

Tim: Ja, vi kneppede hele natten. Det var et maraton. Men vi fik det ud af vores system.

Bridget: Jeg tror også, vi meldte os syge næste dag, ikke?

Tim: Jo, det gjorde vi.

Bridget: Jeg tror, vi gjorde det to gange til om morgenen, og så kørte jeg dig hjem.

Smukt. Og der var ingen af jer, der fik følelser for den anden?

Bridget: Jeg blev ret forelsket i hans mors mad, men kun det.

Tim: Overhovedet ikke.

Bridget: Nej, der var ingen følelser. Jeg datede en anden.

Okay. Blev det nogensinde akavet?

Tim: Næh, ikke akavet. Vi så stadig hinanden hver dag på arbejdet. Vi blev faktisk mere produktive.

Bridget: Tim blev forfremmet. Jeg var god til at motivere ham.

Hvordan undgik I så et følelsesmæssigt rod? Det lyder, som om det gik ret vildt for sig.

Tim: Ja, vores sexliv sammen var ret vildt.

Men hvordan undgik I at udvikle følelser for hinanden?

Tim: Det kan Bridget svare på.

Bridget: Vi var 20 og 21, da vi knaldede første gang. Jeg ville stadig gerne have sex med andre. Det ville han også. Vi sad faktisk tit på Tinder og fandt matches til hinanden og forsøgte at hooke hinanden op med andre. Det var aldrig en seriøs ting, som skulle udvikle sig til et rigtigt forhold. Ærlig talt, så er jeg også alt for glad for sex til at være bundet til én person.

Hvilke råd vil I så give til folk, som gerne vil være bollevenner?

Tim: Sjov og anderledes sex er skønt, når det sker. Det er der ingen grund til at fortryde.

Bridget: Og hvis du kan komme til det, så gør det i et pedelskab ligesom os – det gør det nemt, når man skal rydde op bagefter.