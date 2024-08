Velkommen til den kropspositive lejrskole for tykke kvinder

Artiklen er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Annette Richmond har grundlagt “Fat Camp”, en kropspositiv lejrskole for tykke kvinder, hvor fokus for en gangs skyld ikke er på kost og motion. Tværtimod så handler en weekend på Fat Camp om bekræftelse, selvaccept og en masse sjove udendørsaktiviteter. ”Fat Camp giver folk mulighed for at få en positiv lejrskoleoplevelse, som de selv har kontrol over,” siger Richmond.

Broadly har besøgt den første årlige Fat Camp i Henderson, North Carolina for at se, hvordan det løber af stablen, når den traditionelle, amerikanske ”fat camp” – hvor børn og unge motiveres til at tabe sig med skam – vendes på hovedet.

Kvinderne i lejren fortæller os om, hvordan folks opfattelse af og reaktioner på deres kroppe har formet måden, de ser dem selv på. ”Jeg er ved at finde mig til rette med ordet ’fed’,” siger Alyssa Gully, som kommer fra Kentucky. ”Man har en helt instinktiv reaktion på det ord, men så siger jeg til mig selv, det er ikke et skidt ord.”

For mange af kvinder er det første gang nogensinde, at de udelukkende er omgivet af andre kvinder, som ligner dem selv. ”I min hverdag er jeg sammen med en masse kvinder, som er mindre, end jeg er. De er så smukke, og det er ubehageligt for mig at være sammen med dem,” siger lejrskoleeleven Josie De Anda. ”Vi har alle sammen lignende erfaringer her, så vi kan hylde os selv og hinanden.”

Kvinderne deler deres historier og oplevelser med at blive stigmatiseret på grund af vægt. ”Jeg var ligeglad med, om jeg blev syg af det, jeg ville bare være tynd,” siger Liz Black. De Anda husker, hvor svært hun havde det som barn, fordi hendes tynde søster engang sagde, at hun bare havde ”en slank personlighed”.

På Fat Camp kan deltagerne paddleboarde, svømme, dyrke yoga og sejle i gummibåd – det er aktiviteter, der ifølge Richmond kan være ubehagelige for tykke personer, hvis de er sammen med folk, som ikke er tykke. ”Når man står i en situation, hvor man er sammen med folk, der har en lignende kropstype som en selv, er det meget lettere at føle sig tilpas og finde modet til at bryde ud af sin comfort zone og prøve noget nyt,” siger hun. Kvinderne sidder også omkring lejrbålet og skriver negative ting ned på papir og brænder det på symbolsk vis.

”Den her weekend var lige det, jeg havde brug for for at finde mit mod,” siger De Anda til sidst under opholdet. ”Jeg ville ønske, jeg kunne fortælle mit 12-årige jeg, at jeg er stærk, at jeg betyder noget, og at jeg også har ret til at være her.”