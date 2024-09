Bag om den erotiske litteratur for hipstere

Alle billeder via Hannah Wilde

Inden for langt de fleste kunstarter er det umuligt at udpege en person som den definitivt “bedste” inden for sit felt. Hvem skulle kunne afgøre, om van Gogh overgik Monet, eller om Zayn er hottere end Justin? Men inden for hipster-erotik findes der en mester, der overgår dem alle. Hun hedder Hannah Wilde og er forfatteren bag The Complete Hipster Gangbangs (der nu også kan fås som lydbøger, hvis det skulle friste.)

Bogserien består af ni dele og skildrer talrige stereotypiske hipstere som villige og ivrige gangbang-deltagere. Der er historien om Amy, hipsterbaristaen, der er med i et orgie i sin kaffebar; goth-hipsteren Danielle, der bliver pulet af ti mænd på en gang; hipster-gameren Lauren, der “finder sit livs hedeste multi-player oplevelse,” og mange, mange flere. Det er, så vidt jeg ved, den mest omfattende samling af hipster erotik i verden.

Hvem er Hannah Wilde, tænkte jeg, og hvordan ved hun så meget om hipstersex? Skrev hun mon ud fra sine egne erfaringer, eller var der tale om hendes vildeste fantasier? Var hun en arty kunst-hipste eller typen, der strejfer rundt på musikfestivaller med en fjer i håret? Jeg fandt frem til hende – og overraskende nok viser det sig, at Hannah Wilde ikke er meget af en hipster. Hun er bare en initiativrig erotisk forfatter fra Los Angeles, der satte sig for at skrive bøger, der ville sælge godt. Jeg talte med hende om seriens oprindelse, hvordan hun gør sine karakterer til mere, end bare overfladiske hipster stereotyper, og hvorfor det simpelthen ikke var nok med bare én bog om hipster-erotik.

VICE: Du har indtil videre skrevet ni bøger i The Complete Hipster Gangbangs-serien. Hvorfor har du valgt at fokusere på hipstere?

Hannah Wilde: Jeg prøvede at finde min egen niche for at skille mig lidt ud fra mængden, [og det her var] noget jeg personligt synes var sexet, og som der ikke var blevet lavet for meget af i forvejen. Jeg ville også gerne nå ud til en yngre målgruppe i college-alderen i stedet for de sædvanlige husmor arketyper, der æder sådan nogle topløse-fyre-på-hesteryg bøger råt. Så hipstere gav bare ret god mening.

Jeg vidste også, at jeg ville lave en bogserie, for jeg har altid selv været vild med ting, man skal samle på, og jeg tænkte, at mine læsere måske havde det på samme måde. Som ung var jeg besat af Gåsehud-bøgerne, og jeg kan huske, hvordan jeg altid købte de nyeste udgaver i boghandlen, fordi jeg godt kunne lide, når de alle sammen stod på række på min reol. Grunden til at samleraspektet også er vigtigt, er fordi der findes så mange forskellige slags hipstere. Det virkede som en ret nuttet ting at prøve at finde på så mange potentielle underkategorier som muligt og på en eller anden måde gøre det til et gangbang: gangbang på musikfestival, barista gangbang i en kaffebiks, gamer-fyre, der gangbanger en gamer-pige… der er uendeligt mange muligheder. Nu hvor jeg tænker over det, er det egentlig synd, at der kun er ni bøger i serien.

Hvis du skulle skrive den næste bog i serien, hvilken slags hipster skulle den så handle om?

Jeg har overvejet at skrive en, der udspiller sig hos en tatovør. Og selvom der er en gamer-bog, så nåede jeg aldrig at skrive en om en programmør-type med computere i stedet for spilkonsoller og et eller andet hacking-element. Jeg har også tænkt på en punk bog, siden min definition af hipster egentlig bare var en modkultur. Men mine andre ideer skrev vel bare sig selv hurtigere.

Hvordan besluttede du dig så for, hvilke hipstere du ville skrive om?

For at være helt ærlig så afhænger min endelige afgørelse mange gange bare af, om jeg kunne finde et virkeligt godt coverbillede, der fungerede sammen med den pågældende idé. Det var lidt det, der skete med Yoga Hipster Gangbang. Jeg havde ideen, men der kom først virkelig ild i projektet, da jeg fandt et virkeligt godt billede af en coverpige.

Erotisk litteratur i novelle-form handler også om action mere end noget andet. Man har 5000 ord til at komme i gang, igennem det frække og runde af, og derfor bliver alt automatisk ret stereotypiseret. Det gælder vel egentlig også generelt for al porno. Man tager en karakter eller en fantasi og overdriver og hyperseksualiserer de enkelte elementer. Karakterernes stemmer er for det meste bare min egen, pålagt en ung og sarkastisk tone, som jeg synes passer ret godt til hipsteræstetikken. Måske er de alle sammen bare forskellige aspekter af min egen personlighed.

Er bøgerne selvbiografiske på nogen måde? Identificerer du dig selv som hipster?

Det tror jeg afhænger af din definition af en hipster. Når jeg leder efter alle mulige forskellige typer modkulturer, falder jeg helt klart selv i nogle af kategorierne. Men hvis vi snakker om den traditionelle hipster, der cykler til premieren på den nyeste Wes Anderson-film på sin fixie-bike – det er ikke mig. Den første bog, Graduate Hipster Gangbang, er nok mere selvbiografisk, end den burde have været. [Note fra skribenten: Graduate Hipster Gangbang handler om en 19-årig pige, der hedder Hannah, som bliver gangbanget af et helt amerikansk fodboldhold.] Men indtil videre har ingen, der var involveret i de hændelser fundet frem til det her pennenavn, så jeg er stadig anonym.

Hvordan adskiller “hipstersex” fra det andet erotik, du skriver om, som for eksempel det overnaturlige?

Den erotik, jeg skriver om det overnaturlige, handler mere om action end noget andet. Fortællingerne er korte og i konstant bevægelse, fordi der som regel er et eller andet monster eller eventyrsaspekt, der ikke har noget med sex at gøre. Der skal bare ske meget mere på hver side. Hipster erotik handler meget mere om stemningen og især at skrive en dialog, der virker ung og sjov. Hvis der er nogen, der læser en af mine Hipster Gangbang bøger, gør de det fordi de gerne vil høre hvilke bands, de her hipsterfyre og piger kan lide, eller hvilken sarkastisk vending de vælger at fyre af i et absurd pornoscenarie. Hipster Gangbang bøgerne er i høj grad komiske, og det er de fordi karaktererne reagerer på samme måde, som jeg personligt ville i de her ekstreme seksuelle situationer.

Det lyder som om, du fokuserer meget på udviklingen af de her hipsterkarakterer. Hvad er din holdning til porno med hipstertema – hvilket i bund og grund bare er mainstream porno plus briller med sort stel?

Det har jeg personligt ikke noget imod, fordi det er egentligt det, de fleste hipstere gør: tager et par briller på eller gror et skæg og lærer at spille banjo eller noget. Det er et æstetisk valg folk træffer, og måske afspejler det, hvad der foregår inden i personen, eller måske ikke. Langt de fleste pornovideoer eller pornobilleder er bare tænkt som en lille udflugt til en fantasiverden. Man kommer ind, ud og videre. Derfor vil de fleste hellere se på en fyr eller pige med tatoveringer og øjeblikkeligt tænke, det kan jeg relatere til, i stedet for at høre en 20-minutter lang intro, hvor pornostjernen snakker om, hvor glade de er for Jack Kerouac. Sådan har de fleste det bare med deres porno, og det synes jeg er helt fint.

Men erotisk litteratur har en anden målgruppe; folk der er ude efter noget langsommere, hvor de lærer karaktererne at kende indvendigt og følelsesmæssigt tænder på hipsterpersonligheden på en lidt mere ægte måde. Erotik passer egentlig perfekt sammen med hipsterporno, fordi det er en af de eneste pornografiske undergenrer, der fokuserer på dybden af karakterernes personligheder og indvier modtageren i, hvad de tænker og føler.

Hvad tænker hipstere så på, når de har sex?

Jeg tror hipstere tænker for meget over sig selv, over hvad de har på eller ikke har på, og hvordan de ser ud i stedet for at nyde øjeblikket, om det så er godt eller skidt. Det forekommer heldigvis ikke i erotikkens fantasiverdenen, fordi det er en fantasiverden, men situationerne er baseret på ting, som hipstere kunne være udsat for i virkeligheden: for eksempel at knalde for at få VIP-billetter til en musikfestival, eller for at udvide sin bevidsthed til yoga, eller for at imponere sin chef i kaffebiksen.

Har du planer om at skrive mere hipster-erotik?

Gennem tiden har jeg lært at fokusere på det, der sælger, og selvom hipster gangbangs klarede sig meget godt, klarede gangbangs med monstre og uhyre sig endnu bedre. [Note fra skribenten: Hannah Wilde har også skrevet en serie kaldet Violated By Monsters.] Jeg synes det er vildt fascinerende, at der findes flere mennesker, der er interesserede i at knalde Loch Ness-monsteret – eller i hvert fald more sig over at knalde Loch Ness-monsteret – end at knalde en sød barista eller sådan noget.

Apropos det; jeg så at du har skrevet en bog om at kneppe en flok Chupacabra’er. Hvordan fandt du på det?

Der var et X-Files-afsnit om Chupacabra, hvor man aldrig rigtig så den, hvis jeg husker rigtigt. Og det tror jeg har skuffet mig lige siden. Måske gjorde jeg underbevidst op for det ved at skrive den her bog, jeg ved det ikke. Den er en del af Violated By Monsters-serien, som endte med at blive på omkring 60 bøger alle sammen med forskellige monstre. Nu tror jeg det ville være svært at finde på en type monster, som jeg ikke har skrevet om at knalde.

Du kan se alle Hannah Wildes vilde erotiske fortællinger her.

