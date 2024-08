Velkommen til Sausage Castle – Floridas mest vanvittige festslot

Fra højre til venstre: Shelby, Kinky Kace, the Bunny, Ari, Big LA, Alyssa, Mike Busey, Ratchet Regi og Sexy Sushi. Fotos af Stacy Kranitz

Der findes et sted midt i Florida, hvor alle dine drømme kan gå i opfyldelse. De mere mærkelige af slagsen i hvert fald – de dekadente sexfantasier, drømmen om den evige fest, drømmen om at proppe æg op i røven på en mand, der vejer 250 kilo, eller drømmen om at kneppe en pige mens du står og skider i badet. Man kan danse med slanger, ride på ponyer og skyde med maskingeværer sammen med “den mest ratchede stripper” i Orlando.



Jeg taler selvfølgelig om Sausage Castle. Det ligger i Osceola County godt en times kørsel fra Disney World, og slottet er opført foran en sump af en sø fuld af lort, der hedder Allligator Lake. Stedet drives af 34-årige Mike Busey, der bedst kan beskrives som en Juggalo-version af Willy Wonka, (han påstår også, at han er Gary Buseys nevø). Mike, hans degenererede venner og en håndfuld kvinder, der er kendt som “the Busey Beauties” bor på og omkring slottet og holder vilde sexfester for Floridas afvigere og andenrangskendisser som Bam Margera og GWAR. Det er lidt ligesom en kombination af et freakshow og ønskeøen fra Peter Pan.

Sausage Castles familietræ. Illustration af Amanda Lanzone

“Hvis du ikke vejer 250 kilo, er en dværg eller blevet misbrugt af din far, så har vi ikke brug for dig,” siger Mike.

Under de vilde fester er det helt normalt at se en pige kneppe en anden pige med en ølflaske. Under en særdeles berygtet fest trak Mike, ved hjælp af en drone, det amerikanske flag ud af røven på en dragqueen og fløj det lorteindsmurte flag rundt om bygningen.

Chaz trækker Bunny rundt på ponyen.

Festerne har over de sidste fem år gjort Mike til en berygtet mand i det centrale Florida. Sidste år udnævnte Orlando Sentinel ham til regionens 51. mest kendte ansigt. Over sommeren blev han et internetfænomen, da Da Mafia 6ix’s video af Rachet Regi, en af Mikes Beauties, der giver fed mand en “lap dance” ved the Gathering of the Juggalos, blev et viralt hit.



Første gang jeg mødte Mike var til the Gathering. Jeg synes, hans freakshow var interessant, hovedsageligt fordi det lykkedes ham at chokere selv Juggalos, der ellers er kendte for at være nede med det meste. Mike bestyrede en udendørsstripklub på festivalen, hvor Busey Beauties gav handicappede mænd lap dances og ellers hang ud i en ildelugtende pool. Da det blev tid til deres store forestilling, inviterede Mike publikum ind for at se Regi sprøjte chokolade ud af skeden for derefter at give en veteran et blow job.

“Vi er en slags undergenre til Juggalos,” siger Regi i forbindelse med hendes optræden. Mike er enig: “Jeg kan virkelig relatere til Juggalos, fordi jeg også har været en fattig nar, der boede i en husvogn.”

Af en eller anden grund kunne Mike også relatere til mig. Efter the Gathering inviterede han mig på weekendbesøg sammen med de andre særlinge på Sausage Castle. Han lovede mig en tur på en luftpudebåd over søen, et eksklusivt fem timer langt interview og et rimjob.

Mike, Ari og Kinky Kace tager en tur i boblebadet midt i stuen.

Mikes liv har ikke altid været centreret omkring det at drive en lavbudget udgave af Playboy-mansion i en sump i Florida. Som teenager var han dybt religiøs. Han bad dagligt og gik på et kristent universitet, hvor han spillede basketball – han var en del tyndere dengang. Men han blev træt af hykleriet på skolen. Han gjorde oprør og endte med at droppe ud.



“Lad os bare sige, at jeg tog en pause fra kirken,” siger Mike.

Som da Moses levede i eksil, blev Mike ramt af depression, efter han havde forladt kirken. Hvad var meningen med livet? Han var tilsyneladende født til at feste. Han endte med at bo sammen med nogle fyre, han havde lavet ballade i Downtown Disney med. Mikes samboer holdt nogle vilde fester, men der var altid en voldsom overvægt af mandlige gæster, og derfor fik stedet øgenavnet “Sausage Castle.”

Mike så sine venner som brødre, men hvis du er populær blandt dine venner, er du det sjældent hos din vicevært. Husets ejer smed dem på gaden, hvilket var et stort personligt tab for Mike. Så flyttede han ind i et nyt festkollektiv – og tog øgenavnet med – indtil den nye vicevært også smed dem ud.

“[Det andet Sausage Castle] var et overstået kapitel, og jeg tænkte bare fuck. Så gik der en prås op for mig: Vi opkalder dem bare, som de kommer – Sausage Castle et, to, tre, fire, fem, seks,” siger Mike. “Sausage Castle er der, hvor jeg og hele mit cirkus er.”

Sexy Sushi, Ari og Ratchet Regi spytter ild.

Siden da har Mike haft fem forskellige udgaver af Sausage Castle. Det nuværende er det længstlevende Sausage Castle, som Mike flyttede ind i under den økonomiske krise. Da han fandt huset, var det ikke andet end et stort skur foran Alligator Lake. Ifølge Mike var det ejet af en midaldrende håndværker og hans kone, der havde mistet en formue under finanskrisen. Huset røg på tvangsauktion, og den nye jødiske ejer, som Mike kalder “Israel”, købte huset. Mike lejer stadig grunden fra ham i dag.



For at finansiere Sausage Castle lejer Mike værelser ud til veteraner og Busey Beauties, laver livestream events i huset, fragter praktikanter fra Disney World ind til “private fester,” tager entre til festerne og er vært for “Rockstar Weekends,” hvor man for et par tusinde dollars kan leje Sausage Castle og udleve sine seksuelle fantasier.

“Det, der fascinerer folk ved mig, er, at jeg er en fed, fattig fyr med en lille pik, der er omgivet af rockstjerner og svedige damer,” siger Mike. “Jeg giver den almindelige taber et håb om, at han en dag også kan blive en fed fyr med grimt hår og grimme tænder, der boller smukke kvinder.”

Ari stripper på granitscenen i stuen.

Over de sidste godt fem år har Mike brugt over 315.000 kroner på at renovere det faldefærdige hus og udstyre det med en scene i granit til stripperne og et “Perversitetens Lykkehjul” i stuen, der skal inspirere til seksuelle udskejelser. I stedet for de typiske stripklub-stole med fløjlsbetræk har han omkranset scenen med kirkebænke tilplastrede med pornoplakater. Han har også fyldt kæmpeakvarier med gummipikke, en installation han kalder “Dildo-Atlantis.”



Ande Spade, Inmate Art og Frog the Artists vægmalerier af amerikanske ikoner som E.T. og Michael Jackson dækker murene, og i malerierne med kvindelige figurer er der installeret fleshlights (Mike er fortaler for homoseksuelles rettigheder, og derfor blev der også monteret et røvhuls-fleshlights på en mandlig figur, men den blev desværre stjålet.)

Ratchet Regi leger med sin slange i køkkenet, der dækket af billeder og trusser.

“Vi prøver at gøre, ligesom de gør i Disney World. Vi prøver at gemme sporene efter byggearbejdet for at bevare illusionen,” siger Mike. “Vi behandler det lidt som en kulisse.”



Hvis Mike udstillede sit køkken på en kunstmesse, kunne han sikkert sælge det som en installation for 600.000 kroner. Han har smidt sin mikroovn ud og erstattet den med en kasse i leopardprikket betræk, hvor han tidligere har opbevaret sine slanger. Fra loftet hænger trusser, som han har fået af piger. Køleskabet er dekoreret med billeder fra fester og af hans venner samt lavkulturelle kendisser som Weeman, Bret Michaels og Michael Jordans søn. Det er folk, han kender. Kondomet, han mistede sin mødom med, hænger inde på kontoret.

Ratchet Regi, Robbie, Alyssa og Big LA danser ved en spontan pool-party.

Men det er ikke udsmykningen, der gør Sausage Castle til noget særligt. Det er folkene, der bor der. De kommer til Mike af alle mulige forskellige årsager, men som oftest er de særlinge og misfits, der er blevet smidt ud hjemmefra.



Ratchet Regi voksede op i Kansas og tilbringer sine aftener med at vedligeholde sin status som “den mest ratchede stripper i Orlando.” En Afghanistan-veteran ved navn Nick bor ovenpå sammen med alle sine hunde. Han ryger pot hele tiden for at bekæmpe trangen til at skyde folk. Robbie er en anden veteran i huset. Han bor i en tilbygning ude bagved og fik indopereret en metalplade i hovedet, efter han nær var omkommet i en motocross-ulykke. Midt i kaosset går Naked Ashley rundt i bar røv hele dagen. Selvom Gay Aaron ikke fortalte mig meget om sig selv, så besøger han jævnligt Sausage Castle for at detoxe kroppen for stoffer, så han har vel sit at se til også, går jeg ud fra. Det har de fleste af beboerne og det faste klientel.

Kinky Kace fortæller om sit liv, mens hun ligger i sit soveværelse som Mike kalder “træhytten.”

Selvom den oprindelige udgave af Sausage Castle mest handlede om drengerøvsfester, så er nutidens inkarnation fokuseret på kvinders, veteraners og homoseksuelles behov. Kinky Kace flyttede ind, efter hun var kommet ud som lesbisk i det “ultraracistiske” Citrus County, Florida. Hun har fået mere selvtillid af at bo i Sausage Castle.



“Hver gang vi fester, siger Mike altid: ‘Kace, få dig nu noget fisse! Se lige den ratchede kælling der! Hun kan sutte klit i timevis,’” fortæller hun. “At være et sted – et hjem – hvor folk accepterer mig, som jeg er, fungerer som en moralsk opbakning.”

For at give tilbage til Sausage Castle har Kace renoveret pigernes badeværelse ved at male det lilla og pink, lægge gamle Playboy­-blade på hylderne og montere en lysekrone i loftet. Overfor toilettet har hun hængt et skilt op, hvor på der står: “Familie, Venner, For Evigt.” Hun siger, “Folk ser skiltet og tænker, Måske handler Sausage Castle om mere, end hvad jeg umiddelbart tror.“

Mike slapper af med sine hunde i sin lille seng.

Men af alle de underlige folk i Sausage Castle er Mike nok den største særling.



“Min barndom var super fucking underlig,” fortæller han. “Da jeg var en fire-fem år gammel brændte jeg min families husvogn ned. Jeg gav min søster skylden. Så min far satte mig i badekarret, stak ild til en rulle toiletpapir og begyndte at true mig med den. ‘Kan du godt lide ild, dit lille svin? Kan du lide det? Kan du lide det?’ Så sagde han, at jeg skulle pakke mit lort, for han ville give mig væk. Han satte mig af foran et børnehjem, kørte væk, kom tilbage og tog mig med på McDonalds.”

Mike har tilbragt det meste af sine ungdom i familiepleje i South Carolina, men har også boet i Californien, Louisiana og Florida. Da han var 13 år, fortalte en anden dreng i familieplejen, at manden han kaldte far ikke var hans biologiske far. Mike aner stadig ikke i dag, hvem hans rigtige far er.

Mike og hans alternative familie ser ‘American Horror Story’ sammen.

Uden traditionelle familiebånd har Mike skabt sin helt egen familie med alle vennerne, der bor i Sausage Castle. Selvom de er vanvittige, sølet ind i lort og menstruationsblod, så passer beboerne i Sausage Castle bedre på hinanden, end mange biologiske slægtninge gør.

“Jeg følte altid en usikkerhed. Som om det hele ikke hang sammen,” fortæller Mike. “Jeg prøvet at leve på mange forskellig måder i mi tliv, men Sausage Castle har været den eneste konstant. Sådan har det været i snart 15 år. Det er det længste faste forhold, jeg har haft i hele mit liv. Det er det eneste sted, hvor jeg kan finde en eller anden syg form for glæde og indre ro midt i det sindssyge kaos, jeg kalder mit liv.”