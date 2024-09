Verdens ældste kvinde siger at nøglen til et langt liv er rå æg og en singletilværelse

Denne artikel er oprindeligt publiceret af MUNCHIES USA i maj 2016.

På trods af at mennesket har søgt efter – og mytologiseret – kilden til evig ungdom igennem årtusinder, fortsætter den med at være en flygtig størrelse (også selvom det lader til, at Keanu Reeves har fundet den). Det eneste her i livet, der er hundrede procent sikkert (udover skatter selvfølgelig), er døden, men vi mennesker bliver ved med at håbe på, at vi kan udskyde den på ubestemt tid, eller i det mindste bare klare den til vi runder de 100.

Og det er også en af grundende til, at vi altid beder verdens ældste mennesker om at indvie os i deres hemmeligheder. Gnubber de deres ansigter med blod som Kim Kardashian? Eller drikker de tre Krudtugler fra Aldi og et shot Fernet hver eneste dag?

Efter at verdens nu tidligere ældste menneske – Susanna Mushatt Jones – for nylig drog sit sidste suk i en alder af 116, var der mange, der var spændte på at finde ud af, hvem der nu kunne tage den eftertragtede titel som verdens ældste menneske. Jones gav familien, næstekærlighed og en kost rig på frisk frugt og grønt fra tantens gård æren for det lange liv.

Men den nye ældste person i verden, den 116 år gamle Emma Morano fra Verbania i det nordlige Italien, har en lidt anden tilgang til tingene. (Hun er nu også den sidste nulevende person på jorden, der beviseligt er blevet født i det nittende århundrede.)

Istedet for at sætte sin lid til øl eller friske råvarer fortæller Morano, at det, der har gjort hende i stand til at trække vejret i tre forskellige århundreder, er … rå æg. Ja, ligesom Rocky.

Da hun var teenager, anbefalede en læge hende at drikke tre rå æg om dagen for at bekæmpe anæmi, og det har hun så gjort siden. Det betyder, at hun har drukket rå æg i 100 år (selvom hun nu er nede på to æg om dagen). Da New York Times berettede om Morano i 2015, regnede de sig frem til, at det beløb sig til 100.000 æg i løbet af hendes levetid. Morano spiser også stadig bananer og “pastasupper” med hakket kød. Du kan sige, hvad du vil om, hvordan kød barberer år af dit liv, men det lader til, at Morano har klaret sig fint med en kost rig på æg og kød.

Og der er også godt nyt til alle singlerne derude: Morano fortæller, at den singletilværelse, hun har levet siden hendes første ægteskab sluttede i 1938, har haft en positiv effekt på hendes vitalitet. Selvom hun var en eftertragtet dame efter bruddet med eksmanden, så “havde hun ikke lyst til at være domineret af nogen”, som hun fortalte til New York Times.

Det er gode råd. Og ser man på Rocky, så hjælper æggene måske også på det.