Verdens mest berømte sexturist forsøger nu at blive løsladt fra et fængsel i Costa Rica

David “Cuba Dave” Strecker poserer med to sexarbejdere. Alle billeder: David Strecker

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Da politiet anholdt David Strecker og lagde ham i håndjern i en lufthavn i Costa Rica den 4. september, troede den 66-årige amerikaner bare, at han skulle svare på et par spørgsmål, inden han kunne stige på sit fly og tage hjem.

Men Strecker kom aldrig ombord på flyet. Han har været fængslet lige siden, anklaget for at overtræde costaricansk lov ved at promovere prostitution. Strecker skrev en populær blog om sine seksuelle eventyr i udlandet – primært i lande som Den Dominikanske Republik, Cuba og Costa Rica, hvor prostitution er lovligt. Nu bliver han den første person nogensinde, der bliver tiltalt under en ny lov i landet.

Vedtægten, som Strecker er tiltalt under, er en del af en lov om menneskesmugling fra 2013, som blandt andet forhindrer brugen af medier til at promovere landet som en “turistdestination for seksuel handel eller prostitution af personer af ethvert køn eller alder.”

Den tidligere costaricanske justitsminister Fernando Ferraro, som var med til at støtte loven, har udtalt, at den blev indført for at forhindre ulovlig handel af sexslaver og børnesexarbejdere. En rapport fra det amerikanske udenrigsministerium viste i år, at sexturisme er “et seriøst problem” i landet, som stadig er en velkendt destination for ulovlig menneskehandel.

“Landet er selvfølgelig nødt til at beskytte sit image som turistdestination,” siger Ferraro. “Men det handler ikke kun om image. I mange tilfælde har kriminelle organisationer og menneskehandlere forbindelse til prostitution.”

Strecker er uforbeholden fan af prostitution, men han hævder, at hans blog udelukkende vejleder sexturister som ham selv og dermed ikke opfordrer folk til at blive sexturister. Strecker, som formentlig er den mest berømte købesexkunde på internettet, har hvidt hår og solbrændt hud, der er begyndt at hænge lidt fra hans engang tonede arme. Han er tidligere softballspiller, inkarneret Yankees fan, han kan recitere George Steinbrenner, og han har en tatovering af Yankees-logoet på sin højre skulder. Han er den eneste amerikanske indsatte i Costa Ricas La Reforma-fængsel, hvor han jævnligt går med tanktop og sandaler – ‘gringo’ i yderste potens.

Strecker begyndte at vække opsigt, da han beskrev sine oplevelser fra bordeller og barer på Cuba og i Den Dominikanske Republik på grupper og fora på internettet. Senere blev han kendt som “Cuba Dave” og var medforfatter til en bog med titlen Cuba Dave’s Guide to Sosua, Dominican Republic, som siden er blevet fjernet fra Amazon.

Da det blev klart, at der var interesse for Cuba Dave-brandet, begyndte Strecker at dokumentere sine sexrejser gennem Costa Rica med vovede blogposts, videoer fra sine rejser og billeder med kvinderne. (Han hævder, at kvinderne altid havde tøj på og havde givet tilladelse, når han fotograferede dem.) Han fik skabt et stort følge af liderlige, mandlige rejsende ved at dele ud af sin erfaring om lovlig prostitution og formidle sin viden om, “hvordan man undgår at blive forelsket” fra sine mere end 40 rejser til Costa Rica alene.

“I løbet af de år indså jeg, at det her ikke er virkeligt,” fortæller han til VICE i et telefoninterview. “Det er en fantasi. Det er underholdning. En 60-årig mand der går i seng med 20-årige kvinder, og tror på at de rent faktisk kan lide ham, er jo vanvittig. Så størstedelen af historierne og videoerne var til for at forklare det.”

I Costa Rica fokuserede han primært på et område i det centrale San José med barer og hoteller, hvor der kommer mange prostituerede. Også kendt som ‘Gringokløften’.

Et blogindlæg fra 2010, som er blevet fjernet efter anholdelsen, lød: “Miriam kan godt lide at have det sjovt, og hun er min kæreste hver dag i en time, når jeg er i San José. Hun ved, hvad jeg kan lide, og hun ved, hvad hun laver. Mit råd er, at du skal huske, hvorfor du er i Costa Rica – og lad være med at udspørge dine kærester for meget.”

Strecker fastholder, at hans side ikke er andet end en rejseblog, der er lavet for at vejlede den enlige, mandlige turist, men anklagerne mener, at han bevidst har promoveret landet til andre ‘gringoer’, så de kan komme og udnytte den lovlige købesexindustri.

“Sagen begyndte efter flere forskellige opslag skrevet af den tiltalte blev fundet på internettet, hvor han øjensynligt inviterer hele Nordamerika til at besøge Costa Rica ved at indikere, at prostitution i landet er lettilgængeligt,” siger en talsperson fra anklagerens kontor i en e-mail til VICE.

Costa Rica – hvor prostitution er lovligt, men det at være alfons eller opfordre til prostitution ikke er det – har længe været en af Latinamerikas mest populære destinationer for sexturister. Forfatter og forsker Jacobo Schifter estimerer i sin bog Love and Lust: American Men in Costa Rica, at op til 10 procent af Costa Ricas turister er der for at have sex med prostituerede – hvilket svarer til 80.000 sexturister om året.

Myndighederne er bevidste om landets ry og forsøger at rette op på det image ved at få den turismeafhængige økonomi til at minde mere om Disneyland og mindre om Thailand.

I de senere år er det costaricanske politi gået efter de grupper og alfonser, der organiserer menneskerhandel og udnytter sexmigranter og børnesexarbejdere. En årlig rapport fra det amerikanske udenrigsministerium viser, at myndighederne i landet gennem det seneste år har udført 25 razziaer, hvor der var mistanke om sex- eller menneskehandel. Udenrigsministeriet bemærkede, at den costaricanske regering gjorde en stor indsats for at rette op på sit historisk set dårlige omdømme, når det gælder bekæmpelsen af menneskehandel.

Selvom det ikke står klart, hvorvidt Strecker var involveret i de nævnte tilfælde, har anklagerne krævet, at Strecker skal afsone 12 års fængsel for tre anklager om overtrædelse af vedtægten, der forbyder promoveringen af prostitution – en selvstændig anklage for CubaDave.com, Facebook-siden og en YouTube video.

Anklagermyndigheden fokuserer angiveligt på specifikke billeder, der er blevet delt på siderne, såvel som specifikke passager fra blogindlæg. Et enkelt indlæg, som Strecker fortalte, at anklagerne havde skudt særligt skarpt efter under de indledende afhøringer, indeholder sætningen: “Din nydelse er kun dikteret af størrelsen på din pengepung.”

Streckers advokat, Luis Diego Chacón, har udtalt, at han er sikker på, at sagen vil blive afvist, når retssagen begynder i november, eftersom sexturismeloven blev indført for at bekæmpe organiserede menneskehandels-grupper og ikke bloggere.

“Den her lov er ikke rettet mod mennesker, der driver en rejseblog,” fortæller han til VICE. “Hvis man så hans hjemmeside, ville man ikke finde sprogbrug, der er upassende i hans hjemland USA.”

Hvis sagen trækker ud, vil Chacón formentlig forsøge at overbevise dommerne (costaricanske retssager dømmes af tre dommere i stedet for en jury) om, at fordi domænets server lå i USA, bør det være amerikansk lovgivning, der er gældende.

Eftersom den costaricanske lov fokuserer på promovering, vil Streckers forsvar argumentere for, at han blot informerede sine læsere om landets prostitutionsmiljø og ikke promoverede det. Strecker hævder, at han, inden han oprettede sin blog, modtog hundredevis af mails fra rejsende, der efterspurgte råd og vejledning til de bedste prostitutionsvenlige hoteller og de sikreste kvarterer for ‘gringoer’. I stedet for at besvare hvert enkel henvendelse, delte han sine råd på sin hjemmeside.

“Alle de ting, jeg står anklaget for, er lovlige,” sagde han. “De burde faktisk klappe mig på skulderen for at advare nogle af gutterne imod det her.”

Nu står han derimod over for en retssag, der kan ende med, at han skal afsone mere end et årti i fængsel. Det har været en dramatisk nedtur for pseudo-kendissen Strecker, som ikke forstår, hvorfor han overhovedet står anklaget.

Den eneste grund, han kan komme i tanke om, er, at han skulle være en brik i regeringens “spil” for at statuere et eksempel over for sexturister som ham selv.

