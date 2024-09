Vi talte med de folk, som har verdens mest sexede jobs ifølge Tinder

Billede via Flickr

Tinder har nu været en ting så længe, at vi helt automatisk ved hvem, vi skal swipe til venstre ved helt uden at tænke over det. Når du ser nogen lave yoga på en strand, eller nogen der er til full moon party, så bevæger din tommelfinger sig med samme reflekshast, som den ville, hvis du havde rørt ved en varm kogeplade.

Men hvad får dig til at swipe til højre? Hvordan kan man på et splitsekund nå at tænke, ‘Ja, jeg kan godt forestille mig en fremtid, hvor jeg har sex med den her person, og måske holder vi snart jul sammen, deler lejlighed, har en baby og en fælles livsforsikring?’

Den udbredte forklaring er, at det hele handler om at se godt ud på sine billeder. Millennials er gemene pattedyr, og dating apps har trukket vores smag og lyster ned til laveste fællesnævner. Vi vil have uforpligtende sex med pæne mennesker, som bor inden for en radius på to kilometer og helst uden for meget snak inden.

Men måske er det slet ikke så enkelt. Tinder har offentliggjort ny statistik, som viser, at nogle bestemte professioner får mange flere swipe til højre end andre. For mændende er jobbene med størst sandsynlighed for at blive swipet til højre: Pilot, iværksætter, brandmand, læge eller TV-personlighed (så egentligt bare de ting du engang drømte om at være, når du blev voksen). For kvinderne er det: Fysioterapeut, indretningsarkitekt, selvstændig iværksætter, PR-medarbejder og lærer.

Hvem ved hvorfor de her jobs får mest opmærksomhed? Er der noget automatisk sexet ved en indretningsarkitekt? Den eneste måde, vi kan finde ud af, hvad der gør de her jobs attraktive, er at tale med nogle folk, der har dem. Så gør dig klar til at møde nogle mennesker med pivfrække jobs.

Mændende

NICK PATEL—Pilot, og så arbejder han underligt nok også på VICE

VICE: Okay, Nick – Piloter er dem, der bliver swipet mest til højre hos mændene. Hvorfor tror du, at det er sådan?

Nick Patel: Som profession er det virkelig attraktivt, fordi det kræver virkelig store evner, ligesom for eksempel læger og advokater. Det er ikke noget alle bare kan.

Så det er fordi, folk godt kan lide nicheprofessioner?

Ja, der er mange, der bliver imponeret af det. Man møder ikke så tit mennesker, der kan styre et fly. Hver eneste gang, jeg nævner det for folk, bliver de helt målløse over det.

Har du scoret på det?

Altså, jeg taler helt sikkert højere om det, hvis der er flotte kvinder i nærheden.

Ville du blive imponeret, hvis du mødte en anden pilot?

Helt sikkert. Det er en passion at flyve, så man har en masse at tale om, og det her job er bare anderledes end så meget andet. Det er et kæmpe trip for mig at være oppe i luften. Der er helt klart en intern forståelse, når jeg møder andre piloter. Jeg elsker at spotte forskellige slags fly og sådan noget, og det kan man med piloter.

Åh gud, nu ser jeg, at du har et flyklistermærke på din computer.

Hahaha, ja….

Mike Buonaiuto – Iværksætter



VICE: Dit job er et af de mest attraktive derude for mænd. Hvordan har du det med det?

Mike Buonaiuto: Et menneskes job siger meget om dem som person. Det er attraktivt, at vi har startet noget fra bunden. Jeg har skabt mit eget bureau, og det siger meget om mig. Alle vil gerne finde nogen, som har frihed i deres job, og som har modet til at gøre det, de elsker.

Er den risikovillighed specielt sexet?

Helt klart. Det at tage en risiko er også noget, jeg finder attraktivt hos andre mennesker – ikke kun ved en partner men også hos folk, jeg arbejder med. Man vil gerne vide, at folk er passionerede.

Sådan helt hypotetisk, ville du så have lyst til at date en iværksætter?

Ja, det ville jeg, men der er også nogle alarmklokker, der ringer, fordi jeg selv er en arbejdsnarkoman, som går virkelig meget op i det, jeg laver. Så måske det ville være en dårlig idé. Tanken om at date en som mig er nok mere attraktiv end det er i virkeligheden.

Billy Tarr—turnuslæge





*Det her er ikke et rigtigt billede af Billy Tarr, som vi talte med. Det er et stockfoto. Den rigtige Billy Tarr ønskede ikke at optræde med billede i artiklen.

VICE: Læger er lækre. Altså sådan i top-5 lækre.

Billy Tarr: Jeg blev faktisk overrasket over, at det er i top-5. Jeg arbejder minimum 56 timer om ugen og næsten i hver weekend. Det er utroligt, at folk ville være okay med, at man kommer hjem midt om natten og den slags. Vi bliver sikkert fremstillet som ret sympatiske – og vi er generelt også gode mennesker. Vi bruger hele dagen på at tale med folk, så vi er gode til mennesker.

Har du oplevet, at pigerne bliver vilde over det?

De piger, jeg går ud med, læser også medicin, så jeg har aldrig rigtig fundet ud af, om der er noget om snakken.

Så I holder jer inden for faget?

Jeg har datet to medicinstuderende, og de har begge to været på min alder og cirka lige så langt i uddannelsen. Vi har ret travlt. Man siger, at der altid vil være et par stykker, der bliver gift fra hvert hold af studerende. Men vi går jo også op og ned af hinanden i seks år. Der er et par i blandt mine venner, og de har været sammen siden første år, så der må jo være noget sandhed i det.

Det er da ret attraktivt, at du har studeret og knoklet for noget så længe.

Ja, måske. Jeg har aldrig tænkt sådan på det. Men det er rigtigt nok, at folk har respekt for det, og det er jo rart.

Kvinderne



Lottie Hunt —PR-medarbejder



VICE: Dit job får højst sandsynligt folk til at swipe til højre. Godt gået. Hvilke kvaliteter tror du, at PR-folk har, som gør dem attraktive?

Lottie Hunt: PR-folk har generelt gode interpersonelle egenskaber som selvsikkerhed, kreativitet og evne til (i hvert fald at forsøge) at være cool i absurde situationer, hvor der er pres på. Jeg ville nok også blive tiltrukket af den slags egenskaber hos en fyr, så det er nok derfor, vi er på toppen af listen.

Har du nogensinde brugt det til at flirte med en fyr?

Nej, aldrig. Jeg arbejder med PR i musikbranchen, og det er helt klart min erfaring, at folk er mere interesserede i musikken og de kunstnere, vi arbejder med, end det vi rent faktisk laver. Jeg tror ikke rigtig folk forstår, hvad PR er. Jeg bliver tit spurgt, “Så hvad laver du egentlig?” Jeg foretrækker egentlig at være lidt mystisk frem for at afsløre, at jeg bruger det meste af min tid på at løbe op og ned af trapper bag scenen på koncertsteder uden telefonsignal, mens jeg manisk leder efter journalister eller forsvundne bandmedlemmer.

Ville du selv date en PR-arbejder, eller har dit kendskab til dem tændt dig af på idéen?

Altså, man skal jo aldrig sige aldrig, men jeg ved jo hvor krævende jobbet er, og hvor mange ekstra timer, der ligger i det, når man arbejder om aftenen, i weekenden og på festivaller. Vi ville aldrig have tid til at se hinanden. Måske det ville være bedre med nogen, som har lidt mere balance og ro i deres karriereliv, som for eksempel en tømrer eller en, der fotograferer dyr i naturen? I må gerne videresende alle henvendelser og ansøgninger til mig, tak.

Sophie Finch (sammen med sit hold)—indretningsarkitekt

VICE: Hvorfor tror du, at I bliver swipet meget til højre?

Sophie Finch: Måske fordi vi er kreative? Vi er intelligente, men tænker samtidig mere frit. Vi virker til at have det sjovt. Det lyder måske lidt pretentiøst, men vi sidder ikke fast i en bank, hvor vi arbejder fra 9 til 17. Og så har vi stil.

Det giver mening. Hvis I er stilbeviste omkring indretning, er I det jo nok også om jer selv.

Ja, og måske tør vi lidt mere rent stilmæssigt. For eksempel har jeg en bomber-jakke med pailletter på. Det er måske bare det – vi er nemmere at få øje på i byen.

Jeg troede måske, at det er fordi folk tror, at I kan gøre deres kedelige lejligheder pænere?

Jeg hader den der tanke om, at det er fordi vi er redebyggere, men måske er det derfor. Min kæreste er faktisk også indretningsarkitekt. Jeg har egentlig kun datet andre designere. En af de andre pigers kæreste arbejder i modebranchen. Jeg tror at forskellige slags designere går efter hinanden. Kreative folk er nok ikke ligeså tilbøjelige til at date folk i erhvervslivet.

Edwina Eddleston—selvstændig iværksætter

VICE: Hvad tror du, der gør dit job så attraktivt?

Edwina Eddleston: Som selvstændig får man kastet problemer i hovedet fra alle sider. Man er nødt til hele tiden at være på vagt, og man skal kunne stå i spidsen for folk og tro på sig selv. Man skal være god til at løse problemer. Det virker sikkert attraktivt på folk, fordi man ikke skal passes på eller venter på, at andre løser tingene for en.

Tror du, at nogen finder det intimiderende – eller er det dét, folk tænder på?

Ja, jeg tror helt sikkert, at der er nogle fyre, som synes det er intimiderende. Det intimiderende opstår også, når man bliver lidt for begejstret, fordi man taler om noget, man ved noget om – niveauet af viden simpelthen.

Selvstændig iværksætter ligger højt på listen for kvinderne. Ville du date en mand i samme job?

Der er to slags iværksættere – A og B typer. A’erne er sindssygt kreative, og B’erne er mere organiserede og procesorienterede. Jeg er en B-type, og jeg tror måske godt, jeg kunne finde på det, hvis jeg mødte en kreativ, kaotisk person, hvor det bare fungerede. Men umiddelbart ville jeg være tilbøjelig til at sige nej.

Hvad siger fyrene, hvis du nævner din jobtitel på din profil?

De bliver meget nysgerrige og stiller mange spørgsmål. Der er ikke som sådan nogen regler for selvstændige. Det er ikke for at lyde egocentrisk, men folk bliver somme tider overraskede over, at man skal varetage så mange forskellige roller.

