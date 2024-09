Nu udstilles verdens største samling brugte narkoposer

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE UK

I 2013 talte vi med fotografen Dan Giannopolous om hans projekt, hvor han tager billeder af narkoposer. Han var lige begyndt på at samle på de små ziplock-poser, som lå i området, hvor han boede, og kortlægge deres koordinater for at se, om der var et mønster. I dag, tre år senere – nej, stadig intet mønster, men rigtig rigtig mange billeder af tomme narkoposer.

“Der var ikke rigtig noget at finde i forhold til et mønster,” fortæller han over telefonen. “Det beviste bare, at der er mange, der sviner på gaden og virkelig mange misbrugere, der ikke rydder op efter sig.”

Det giver nok meget god mening. Man kan købe de her poser på nettet, hvilket betyder, at folk fra alle mulige steder køber dem i store partier, så man kan nok ikke finde et design, der er specifikt for et bestemt område.

Derudover går hashpusherne – langt de fleste af narkoposerne, Giannopolous fotograferede, indeholdt hash – ikke særlig meget op i branding. At sælge hash er ikke ligesom at sælge heroin, hvor pusherne stempler indpakningen med deres eget personlige mærke – eller piller, som ofte er stemplet med et genkendeligt design. Medmindre du er typen, der importerer vanvittigt dyr mærkehash fra USA, så går du formentlig ikke særlig meget op i, hvilket design der er på indpakningen, den kommer i.

Giannopolous lagde til gengæld mærke til nogle ændringer henover årene. “I starten så jeg ret mange Bruce Lee poser og også mange med bulldogs på,” fortæller han. “De dukkede stadig op senere hen, men der var også kommet nye til – den der med tegnet for biologisk risiko og forskellige slags smileyer.”

Giannopolous fandt typisk poserne de steder, hvor folk går hen for at blive skæve – parker, busstoppesteder og den slags – men indså hurtigt, at der ikke var nogen data at udlede fra dem, så han fokuserede i stedet på det æstetiske. “I mine øjne er det bare små stykker virkelig sej gadekunst, som jeg tænkte ville se sej ud, hvis den blev fotograferet og forstørret,” fortæller han.



Så det har han gjort, og nu er han klar til at udstille projektet, som hedder WASTE(D), i et galleri i London til juni. Underligt nok endte antallet af narkoposer “helt tilfældigt” med at være et meget passende tal.

“Jeg nåede et punkt med den digitale collage, hvor jeg var nødt til at få den printet. Jeg stoppede op og tænkte, Sådan – nu er jeg færdig,” fortæller han. “Og så var der helt tilfældigt 420 poser.”

WASTED(D) åbner på Ben Oakley Gallery i Greenwich den 10. juni.

