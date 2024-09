Verdens sundeste mand fortæller, hvordan han holder sig i form

Charles Eugster poserer med sit World Rowing Masters-trofæ. Alle billeder bringes med tilladelse fra Charles Eugster.

Charles Eugster er den største britiske sprinter, som du aldrig har hørt om. Han er indehaver af verdensrekorden i 200 meter (indendørs) og 400 meter (udendørs) sprint, foruden den britiske rekord i 60 meter (indendørs), 100 meter (udendørs) og 200 meter (udendørs). For et par uger siden var han lige ved at få verdensrekorden i 60 meter sprint, inden han forstrakte sin hase midtvejs i løbet. Han vandt dog stadig kampen om at blive Europamester. Det er stadig en rimelig imponerende rekord taget i betragtning, at manden ikke burde kunne gå over gaden uden hjælp og slet ikke løbe. Han er nemlig 96 år gammel.

Eugster blev født i London og er tidligere tandlæge, men bor nu i Schweiz og er formentlig den pensionist på planeten, der er i bedst form. Han er også bodybuilder, foredragsholder, forfatter, roer, wakeboarder, entreprenør og spirende modedesigner – idet han er i gang med at planlægge en tøjkollektion til ældre mennesker. Først og fremmest er han en professionel trodser af døden, som ikke bare har bremset alderdommen, men endda vendt udviklingen fuldstændigt. Han fortæller, at han tidligere havde hvide kønshår, men at farven nu er tilbage i fuld flor.

Den detalje var selvfølgelig en smule kompliceret at få verificeret, da jeg ringede ham op for nylig.

VICE: Hej Charles. Tillykke med Europamestertitlen for folk over 90. Var du skuffet over ikke at få verdensrekorden?

Charles Eugster: Åh, meget skuffet. Jeg havde det virkelig godt inden løbet, og jeg havde unge, håbefulde drømme om at slå verdensrekorden på 14,28 sekunder. Jeg fór ud af startpositionen, og efter de første 30 meter var jeg forrest. Og så forstrakte jeg min hase. Jeg var oppe mod de mest utrolige mennesker: en 90-årig tysker og en 99-årig italiener. Jeg vidste godt, at de var hurtige, men de var langt bagefter. Da smerten i mit ben ramte, begyndte de at hale ind på mig. Jeg var rædselsslagen for, at de ville slå mig, men det gjorde de selvfølgelig ikke. Jeg slæbte mig ind over målstregen inden for 18 sekunder – ikke engang tæt på rekorden. Nu kan jeg ikke træne den næste måned.

Hverken sprint eller bodybuilding er noget, man normalt forbinder med ældre mennesker? Hvordan gør du det?

Da jeg var 87 gik det op for mig, at min krop var ved at gå i forfald. Jeg havde et bildæk omkring taljen, og mine muskler blev bare svagere og svagere. Jeg følte mig virkelig gammel, men fordi jeg også var forfængelig, følte jeg, at jeg måtte gøre noget. Derfor meldte jeg mig ind i et bodybuilding-center og hyrede en personlig træner, som har vundet Mr. Universe, til at genopbygge min krop fra bunden.

Føler du dig stadig gammel nu ni år senere i en alder af 96?

Overhovedet ikke. Jeg har det som en ung gut på maks 60. Det er vidunderligt at være i god form. Før jeg fyldte 90, blev jeg slemt forkølet hver eneste november, men nu er det slut med det – jeg har haft to på seks år. Og lad mig sige dig en anden ting: Styrketræning øger sexlysten.

Og det ved du af erfaring?

Du kender godt historien om mine kønshår, ikke?

Det kommer jeg i hvert fald til…?

Da jeg stadig trænede med Mr. Universe, hev han mig til side en dag og spurgte, “Har du lagt mærke til, om du har øget sexlyst?” Jeg blev flov, så jeg svarede, “Hør, det har jeg ikke lyst til at tale om, det er en privat sag.” Han var meget vedholdende, og til sidst gav jeg efter og sagde, “Okay, du må ikke sige det til nogen, for det, jeg vil fortælle dig, er meget dramatisk. Utroligt, faktisk. Siden jeg begyndte på træningsprogrammet er mine kønshår gået fra at være hvide til at blive brune igen.” Wow, altså!

Så du har vitterligt fået vendt aldringsprocessen om?

Ja! Det er jo helt dumt, at folk ikke ved, at man kan have en strandklar krop i en alder af 90 og få blikke fra de sexede 70-årige piger på stranden. Jeg er levende bevis på, at hvis man spiser sundt og træner rigtigt, så kan man være den fyr i en hvilken som helst alder.

Hvad spiser du for at holde formen?

Varieret kost er nøglen. Jeg begynder altid dagen med en proteinshake, fordi proteinsyntesen ikke fungerer lige så godt, efterhånden som alderen skrider frem. Jeg undgår sukker og spiser en masse kød og især fedt kød. Jeg har været på et fedttrip på det seneste. Masser af fedt! Jeg var i supermarkedet den anden dag og blev forbavset over at finde yoghurt med nul procent fedt. Hvad er dog det? Tanken om madpyramiden, hvor der er en lille smule fedt og kød i toppen og en masse kulhydrater i bunden er, undskyld mig, noget pis. Vi mennesker er så ualmindeligt dumme, at vi er begyndt at pille ved maden. Vores teorier om ernæring har skabt en verdensomspændende fedmeepidemi. Kan du forestille dig en stenaldermand, der nyder en fedtfri yoghurt? Lad mig sige dig en anden ting: Jeg læste en rapport for nylig, som fortalte, at en fedtholdig kost også øger sexlysten.

Jeg ved, at du desværre mistede din anden kone Elsie for 15 år siden. Er du på udkig efter nogen, med al den snak om sexlyst?

Ja, men problemet er, at jeg har så travlt med alle mulige andre ting, at jeg ikke har så meget tid. Jeg har meldt mig til et datingbureau, men det eneste, de kan finde, er unge sild omkring de 70! Over 70 er der ingenting.

Hvorfor tror du, det er sådan?

Det er, fordi folk mellem 70 og 100 er den usynlige befolkning. Vi bliver ignoreret af samfundet, sundhedssystemet og forskningen. Og vi kan ikke få job. Folk er ligeglade med os. Lad mig give dig et lidt fjollet eksempel: Der findes ingen træningsprogrammer eller fitnesscentre for folk over 70 – ligesom der er i Japan. Den måde, vi behandler ældre mennesker på i dag, er en skændsel. For slet ikke at nævne pension.

Hvad med pension?

Pension er dét, der slår folk ihjel, punktum. Jeg plejer at kalde det ufrivillig arbejdsløshed. Det, der virkelig sætter mit pis i kog, er, at folk fuldstændig ignorerer aldringsprocessen. Vi genbruger alting nu om dage, undtagen mennesker. Vores udløbsdato er 65, og efter det bliver vi smidt ud som affald og kemisk behandlet. Vi skyller folks erfaring, kreativitet og talent ud i toilettet. De skal da kunne starte virksomheder og være kreative. De har intet at lave ud over at sidde på deres flade og blive syge. Det er jo et problem for hele verden, og vi er nødt til at lave det om.

Hvad er din løsning?

SÆT. ÆLDRE. MENNESKER. I. ARBEJDE! En af de ting, jeg ville gøre, er at starte et efteruddannelsesprogram for ældre mennesker. Jeg ville elske, hvis man startede virksomheder hjemme hos ældre mennesker, som for eksempel tilbyder computerservice. Hvis jeg for eksempel vil finde ud af noget, så er computeren et fantastisk redskab, men nogle gange tager det tid at finde [det man leder efter]. Hvad nu hvis jeg i stedet kunne ringe hjem til et ældre menneske og sige, “Jeg vil gerne bede om den her information inden det her tidspunkt”? Hvis der sidder 50 ældre mennesker og arbejder, så må de jo finde noget til sidst.

Lidt ligesom en IT-sweatshop for ældre?

[Griner] Altså, de skulle selvfølgelig lønnes ordentligt. Det kunne vare transskription, forskning eller hvad som helst.





Hidekichi Miyazaki, den 105-årige løber, som Charles vil udfordre.

Du har oplevet en verdenskrig, en kold krig, den store depression og Gud ved hvor mange finanskriser – for ikke at nævne alle de gode ting, der er sket, siden du blev født i 1919. Hvilket råd ville du give til unge mennesker i dag?

Udforsk dine talenter og sørg for at lære hele livet. Du kommer ikke til at have ét job i din livstid – du vil have en masse forskellige job inden for forskellige felter. Vi er lige i begyndelsen af den digitale tidsalder, som ingen rigtig kender udsigterne for. Og lad være med at blive forblændet af samfundets besættelse af ungdom. Ungdommen er fantastisk, men vi bør også fortælle folk, hvor dejligt, fantastisk, utroligt og spændende det kan være at blive ældre. Nå ja, og dyrk motion og spis en masse fedt – du ved hvorfor!

Hvad har du ellers på din bucket list?

Jeg vil gøre en forskel i verden. Jeg er ved at skrive en bog, der hedder Jeg er 97 og elsker det, som jeg håber på at få udgivet i år. Så vil jeg også gerne starte en kæde af fitnesscentre for folk over 70 og et iværksætterfirma, som skal efteruddanne ældre mennesker. Så vil jeg selvfølgelig også gerne have noget at gøre med ernæring af ældre. Og en anden ting, jeg har i baghovedet, er, at jeg gerne vil starte et tøjmærke for ældre mennesker. Den måde, gamle mennesker klæder sig på, er totalt frastødende. Jeg vil ikke kun have et mærke, jeg vil have et helt modeimperium.

Og hvad med sprinterløb?

Altså, når den her hase heler, så tror jeg, vi skal kigge på 100 meter udendørs. Der er en 105-årig japansk sprinter, der hedder Hidekichi Miyazaki, som jeg gerne ville løbe mod på 100-meteren. De kalder ham “Det Gyldne Lyn”, og med vores sammenlagte alder på over 200 år, så tror jeg, det ville være noget af et syn!

