Vi bad folk i København om at vise os det seneste billede, de har slettet fra deres telefon

Åh, smartphonen, din tro følger, din dårlige vane og dit fremmeste middel til at dokumentere højdepunkterne i dit liv – og alt det andet ligegyldige lort, du render og foretager dig ind imellem. Som du sikkert kan nikke genkendende til, så er hovedparten af de billeder, der ender på din telefon, ikke just Kodak-moments, der fortjener en plads i fotoalbummet, du stolt viser frem til dine børnebørn. Men derfor kan tag-og-smid-væk-billederne godt gemme på historier.

Vi gik på gaden og fik en håndfuld københavnere til at vise os det seneste billede, der er havnet i Slettet For Nyligt-albummet på deres telefon.

Mads, 26

VICE: Hey Mads. Hvad sker der på det her foto?

Mads: Det er billede af min meget høje ven, der er over to meter. Vi var på en bar, hvor der var sindssygt lavt til loftet, så han kunne nærmest få hele sin hals op i loftet.

Det ser ubehageligt ud. Hvad er det for en bar, I er på?

Det er Gefärlich på Nørrebro.

Er det et generelt problem for ham med hans højde?

Altså han har en blog, der hedder Tallsome, så ja, der er mange hverdagsproblemer for høje mennesker. Han er to meter og fem høj.

Men I havde en god aften på trods af lofthøjden?

Ja, ja, han er vant til det, så det hele var godt.

Ivan, 34

VICE: Hvad har vi her?

Ivan: Det er faktisk ikke et billede, det er en video. En dansevideo.

Nå, hvem danser?

Det gør mine elever. Jeg er danselærer.

Hvorfor skulle den slettes?

Den var bare ikke god nok. Den skal sidde lige i skabet, før jeg gemmer den.

Johanne, 24

VICE: Han ser glad ud, ham fyren. Hvorfor skal det ikke gemmes?

Johanne: Det originale billede bliver skam også gemt. Det her er et screenshot af et gammelt billede af min ven Mikkel. Jeg ville poste det på hans væg på hans fødselsdag, og for at gøre det nemmere for mig selv tog jeg et nyt screenshot af billedet, så jeg nemmere kunne finde det.

Nå, okay, så er du tilgivet. Hvad er historien bag?

Det er, fra da vi var i Barcelona. Men jeg endte faktisk med ikke at poste det på hans væg. Jeg skrev bare en hilsen i stedet.

Hvad skrev du så?

Jeg skrev: “Seks år, Niller”. Fordi Mikkel blev 24, og vi har aftalt, vi skal giftes, når vi bliver 30, så nu er der kun seks år til.

Jeg håber, det sker.

Tak!

Emma, 19

VICE: Det ser ret partyagtigt ud. Er det, hvad jeg tror, det er?

Emma: Ja, som du kan se, er det et bord fyldt med sprutflasker. Jeg tog det, da jeg kom hjem fra byen.

Det er da et meget fint minde. Hvorfor skulle det slettes?

Jeg havde stjålet den der Smirnoff Ice, der står på bordet, efter vi havde været i byen. Så bevismaterialet skulle slettes.

Det ligner en ret vild bytur.

Sådan ser det altid ud søndag morgen.

Magnus, 29



VICE: Hvad sker der på det her billede?

Magnus: Det er af min hårgrænse. Jeg har en naturlig plet omme i nakken, som jeg har haft, siden jeg var helt ung, hvor jeg havde svamp i nakken, siden da har der ikke vokset hår der. Derfor skal min hårgrænse altid være ret høj i nakken, når jeg bliver klippet. Så det bruger jeg nogle gange min telefon til at tage billeder af. Nakke-selfies.

Hvem klippede dig?

Jeg klippede mig selv.

Er det ikke svært?

Jo, jeg måtte også få en ven til at klippe det til bagefter.

Er du ked af, at du har “hullet” eller er det bare en sjov historie?

Nej, jeg er ret ked af det. Men det er kun mig selv, alle andre siger, jeg ikke skal stresse over det.

Men hvis du nu får langt hår…

Ja, så kan man ikke se det. Men jeg elsker at have kort hår.

Så må du gå for den høje nakke.

Ja, der er ikke andet at gøre.

Patrik, 19

VICE: Det ligner et screenshot.

Patrik: Yes, det er et screenshot af Roskilde-lineuppet.

Hvad ville du med det?

Vise det til en ven. Det var, fordi der var kommet et band på, der hedder Barselona med S, og jeg havde lige talt med ham om det band. Dagen efter så jeg, at de skulle på Roskilde. Så blev jeg nødt til at tage et screenshot og sende det til ham.

Benjamin, 23

VICE: Hvad har vi her?

Benjamin: Et screenshot af en meme, hvor der står: when you text him at 8:03 and he doesn’t reply at 8:02.

Hvem sendte du den til?

Til min gode ven, som lige havde brokket sig over en fyr, der ikke svarede ham. Så han var super frustreret. Han endte dog med at svare senere på dagen, så blev min ven glad igen.