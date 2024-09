Vi besøgte verdens første rigtige Pokémon Gym

Alle billeder af Louise Saul

For nyligt åbnede der et vaskeægte Pokémon styrkecenter eller “gym” i Osaka, Japan som en del af den nye Expo City. Det er det eneste af slagsen i hele verden. Jeg besluttede mig for at tage derhen for at se, hvordan det føles at se en af din barndoms største besættelser i levende live.

Styrkecentret er ikke fyldt med de sædvanlige, svedinducernede træningsmaskiner, som man måske ville forestille sig. Bygningens to etager er derimod proppet med spilautomater, der hver især giver spilleren muligheden for at interagere med et bredt udvalg af Pokémon. Derudover indholder Osakas Pokémon Gym også en café med Pokémon-tema og en kæmpe Pokémon butik, hvis vægge er udsmykkede med smukke Pokémon-freskoer, der afbilleder alle dele af universet.

Styrkecentret ligger i det nordlige Osaka et godt stykke fra byens centrum. Det hele fungerer via et kort, der koster 500 yen (ca. 30 kroner), som man så løbende tanker op for at kunne spille de enkelte spil, der alle koster mellem 400 og 600 yen. Der er i alt syv interaktive spil at vælge imellem.

Spillene til 600 yen minder mere om en slags interaktive film end videospil i traditionel forstand. Publikum sætter sig til rette på de opstillede bænke, mens digitale Pokémon og deres trænere henvender sig til dem. Der bliver spurgt efter frivillige, og ellers udvælger et kamera nogle deltagere til forestillingen. Når de medvirkende er på plads starter showets der mest bare er en eksplosion af spektakulære, blændende lysglimt og special effects. Det er relativt imponerende, men det kan diskuteres om de er prisen værd, hvis man er en af dem, der bare sidder og ser på mens det hele går løs.

Spillene til 400 yen kan man enten spille selv eller i par, og de er mere traditionelt designet. Der er bowling, boksning og et interaktivt kortspil. Nogle af spillene lader spilleren stige level, men det betyder, at man skal spille spillet flere gange for at nå til de sidste baner.

Hvis du er turist, er dit største problem med styrkecentret at alle dets spil er på japansk. Så hvis dit japanske er rustent, er det lige meget hvor stor en Pokémon fan du er. Det kan heller ikke anbefales til turister, der rejser alene, da et af spillene kræver en makker, og det er simpelthen for trist ikke at have nogle venner i et Pokémon Gym.

I forhold til branding giver det god mening at kalde det her sted et styrkecenter, men der er meget få af stedets aktiviteter, der faktisk kalder på fysisk udfoldelse. Du skal heller ikke regne med at kunne træne en Pokémon – dine interaktioner med de nuttede anime-væsner er utroligt kortvarige, og du kommer dem kun nærmere, hvis du er heldig nok til at blive hevet op på scenen til et af de større shows.

Jeg fik prøvet tre af styrkecentrets spil – to af de dyrere forestillinger og det førnævnte boksespil. Det forestillinger, der kører lige nu, er ‘Charizard Battle Show’, noget der hedder ‘Machamps råd’ og et andet kaldet Zoroarks smarte dojo.

Battle Show’et havde egentlig ikke noget med en Pokémon dyst at gøre. Istedet stillede en digital rendering af Charizard (nej ikke en rigtig Pokémon) publikum diverse spørgsmål og kvitterede med et hav af animationer og diverse lysglimt. Dojo-forestillingen var meget bedre. Her fik alle i publikum til opgave at efterligne et par enkle moves, og jeg blev endda udvalgt til at komme op på scenen for at spejle bevægelserne på skærmen.

Boksespillet var sjovt og ret vanedannende. Spillerne kan gå op i levels, men skal dermed også af med yderligere 400 yen. Det var meget hårdere end de andre spil og gav mig sved på panden. Konceptet minder meget om de danse-arkadespil, hvor man spejler en figur på skærmen.

Selv hvis man ikke kaster sig frådende over spillen, kan man bruge det meste af dagen i butikken, der har en imponerende stor samling Pokémon merchandise, eller i caféen, der sælger alt i Pikachu emballage. Selvfølgelig er det for det meste fast food, men alligevel: Pikachu emballage.

Nogle dele af Osakas Pokémon gym føles lidt som Universal Studios; navnligt de interaktive publikumselementer og det, at nogle af de ansatte er klædt ud som karakterer fra Pokémon-universet. Det er besøget værd for enhver Pokémon fan, men sørg for at lære lidt japansk først, hvis du vil have mest muligt ud af det. Det er også værd at nævne, at der er masser af andre ting i Expo City, som du kan underholde dig med, når du bliver træt af at stoppe rygsækken med Pokémonbamser.

