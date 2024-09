Vi besøgte et japansk apotek for fastfood-elskere

Dette er en redigeret udgave af en artikel, som oprindeligt er udgivet af MUNCHIES USA.

Alle fotos via Kaibutsu.

I Tokyos Harajuku-kvarter kunne man i foråret støde på en mistænkelig forretning med et stort lysende orange kors i vinduet og budskabet “For FREE” bøjet i neon. Indenfor var væggene dækket til med glinsende hvide fliser, og på baggrundsbelyste glashylder stod et væld af orange pilleglas. En kittelklædt apoteker tog i mod nye kunder.

“For fastfood-elskere, der også er helsebevidste,” lød forretningens slogan. “Bare rolig! Du skal bare tage vores piller, efter du har spist fastfood.”

‘Fast Food Aid: en kosttilskudsbutik for fastfood-elskere’ er skabt af designfirmaet Kaibutsu. “Ved første øjekast skal folk tro, at butikken anbefaler, at man tager et kosttilskud i stedet for, at man ændrer kostvaner,” forklarer Ikkyu Sato, der er kreativ direktør for Kaibutsu. I virkeligheden er det meningen, at kampagnen skal starte en samtale om fastfood og det høje antal fejlernærede mennesker, der bor i urbane områder.

Folk, der ville ind i butikken, blev bedt om at vise en kvittering fra deres seneste fastfood køb og om at svare på et par spørgsmål om deres kostvaner. En professionel ernæringsekspert — den føromtalte kittelklædte mand udstyret med petriskåle og pincetter — tog imod kunderne og fandt flerfarvede piller frem fra spande i rustfritstål. De var mærket B2-vitamin, kalcium, folsyre, fibre og E-vitamin. “C-vitamin findes i grøntsager,” lød det fra ernæringseksperten, inden han lagde pillen i en skål.

Ankom man med en kvittering på ramen, fik man udleveret et glas med 22 piller, der skulle gøre det ud for manglende kalcium, beta-karoten, B6-vitamin med mere. En kvittering på pizza resulterede i 24 piller, og en kvittering på hamburger gav 20 piller. Patienterne så skrækindjagede til, mens pillerne hobede sig op i de okkerfarvede glas.

“Vores mål var at tage røven på folk, der elsker fastfood, fange deres opmærksomhed og gøre dem opmærksomme på, at mange former for fastfood ikke indeholder de næringsstoffer, man skal bruge,” fortæller Sato. “Det bedste var, at se kundernes chokerede ansigter. De var ofte lamslåede, når de blev konfronteret med det enorme antal piller, de skulle tage.”

Det kan synes som en bizar kampagne at køre midt i et af Tokyos luksuriøse kvarterer. Har folk, der kommer sådan et sted, overhovedet brug for en lektion i ernæring? Svaret var ja.

Ud af de mennesker, der besøgte Fast Food Aid, var hele 85.6 procent i fare for at udvikle, hvad kampagnen kalder for “en ny type fejlernæring”. Det forstærkes af et stigende forbrug af fødevarer, der har et højt kalorieindhold og et lavt indhold af næringsstoffer.

Japan står for 33 procent af det samlede forbrug af fastfood i Asien-Stillehavsområdet ifølge en industriprofil foretaget af MarketLines i 2012. Ifølge International Business Times er Japan McDonald’s næststørste marked, kun overgået af USA.

Treogtyve procent af den Japanske befolkning kan nu kategoriseres som værende overvægtige, og 18.2 procent af børn under fem år betragtes som overvægtige. Næsten fem gange så mange børn er underudviklede på grund af mangelfuld ernæring.

Kaibutsu blev hyret af den japanske fastfoodkæde Dohtonbori til at drage fordel af det problem i et forsøg på at få folk til at se okonomiyaki, en japansk grøntsagspandekage, som “et velsmagende og sundt måltid”.

“For det første besluttede vi os for udelukkende at bruge grøntsager groet i Japan,” fortæller Sato. “For det andet ville kunden have os til at gøre op med en udbredt misforståelse af okonomiyaki. Folk skulle ikke længere opfatte grøntsagspandekagerne som fastfood, men som hurtig helsemad.”

Inden folk forlod Fast Food Aid fik de udleveret et pilleglas med en lille seddel indeni, der informerede dem om, at hvis de spiste okonomiyaki, så skulle de ikke bruge kosttilskud. Og så var der selvfølgelig også en kupon, så folk kunne tage direkte hen på den nærmeste Dohtonbori-restaurant.

Ser man bort fra den kyniske salgsvinkel, så satte kampagnen gang i en vigtig samtale, der ikke kun er relevant for Japan men også for resten af verden. Ifølge International Food Policy Research Institute’s globale ernæringsrapport steg antallet af fede mennesker “i alle lande lande” fra 2010-2014, og i dag har en ud 12 voksne type 2-diabetes. “Sammenhængen mellem ernæringsproblemer forårsaget af ekstrem deprivation og fedme er fejlernæringens sande ansigt,” sagde Dr. Corinna Hawkes, medforfatter til rapporten. Globalt set lider to milliarder mennesker af vitamin- og mineralmangel, og 1.9 milliarder voksne kan betegnes som værende enten fede eller overvægtige.

Spørgsmålet er altså: Apotek eller ej, hvornår rykker Dohtonbori til Danmark?