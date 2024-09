Vi besøgte Hong Kongs klammeste dim sum-restaurant

Yum cha, der på kantonesisk betyder “spis noget dim sum”, er en national sport her i Hong Kong. Alle i byen kender de mest populære retter så godt som deres egen baglomme. I en by fuld af familieejede restauranter, der giver de store kæder kamp til stregen, er de lokale dim sum-kokke nødt til at være kreative, hvis de skal imponere og være på forkant med de nyeste tendenser.

For øjeblikket er visuelle gimmicks det helt store, og alle mulige kreationer – fra cremeboller med Hello Kitty-tema til luksus trøffel-brie dumplings – tiltrækker selvproklamerede foodie-typers opmærksomhed. Og nu har restauranten Dim Sum Icon så valgt at bevæge sig i retningen af det nuttede men klamme ved at sætte små, brækkende og skidende tegneserieagtige figurer på menuen.

Ray Kuo fra Dim Sum Icon forklarer: “Vi gider ikke den gamle, traditionelle kinesiske dim sum. Vi vil lave noget mere fashionabelt.”

På restauranten Dum Sum Icon. Alle fotos: Dim Sum Icon.

Den svært trendy restaurant har kreeret en speciel menu baseret på nogle animerede karakterer fra Japan, der er populære i Hong Kong: Sanrios Gudetama (der er et dovent æg) og illustratoren Toshitaka Nabatas uhyggelige Kobito-klan (mænd der klæder sig som frugter og grøntsager i tætsiddende morphsuits). Jeg har boet i Hong Kong hele livet, og jeg ved ærlig talt ikke, hvorfor de er populære.

Dim Sum Icons livlige retter er en gave til folk besatte af Instagram, og restauranten opfordrer til, at man glemmer alt man har lært om at lege med maden, når de indbyder den spisende til at stikke og mase så meget i maden man lyster. En lille del af indtægterne går til figurernes skabere, og dette er ikke første gang, at Dim Sum Icon kaster sig ud i et tegneserieinspireret eventyr. Restauranten skifter tema hver tredje måned og tidligere har man kunnet sætte tænderne i Sanrios Little Twin Stars; gæster har til tider måttet vente op mod 90 minutter for at få et bord.

Statuer af Toshitaka Nabata’s forfærdelige Kobito-figurer er udstillet på restauranten.

lai wong bao

Den bizarre restaurant er gemt væk i en kælder i en kontorbygning og er fuldstændig plastret til med vægmalerier af Kobito og Gudetama. Statuer i naturlig størrelse kigger dig over skulderen, mens du indtager deres små dobbeltgængere. På en skærm i baggrunden kører en dokumentar om, hvordan man fanger en Kobito. Som på alle gode dim sum-restauranter er tempoet utroligt vigtigt, og på Dim Sum Icon flyver maden ud af køkkenet i et voldsomt tempo. På bare ti minutter er mit bord dækket af bambus damptårne fyldt med vanvittigt lyserøde bryst-formede boller og fæcesformede havrekager. En Kobito, en mand presset ned i en ferskendragt, stirrer ned på mig med sjæleløse øjne fra en plakat på væggen.

Jeg starter ud med en af restaurantens mest omtalte retter: Den lyserøde Kobito-cremebolle lavet på kokosmælk, en brækkende fortolkning af en traditionel (æggecreme-bolle). Jeg får fortalt, at jeg skal presse en spisepind ind i munden på figuren, der pryder bollen, og det gør jeg så lidt skamfuldt. Der er intet, der kan forberede en, på den strøm af fråde, der flyder ud af dens nyligt anlagte mund. Eller den overvældende og lidt sygelige følelse af belønning, der følger umiddelbart efter.

Kvinden ved bordet ved siden af, lader som om hun ikke Snapchatter hele det bizarre optrin. Ved den første bid sprøjter bollens fyld ud over det hele, og jeg får mig lidt af en overraskelse. Ofte føles det som om, man bider ned i tyk flydende lava, når man spiser bollerne, men kokosmælken tager lidt af den vamle sødme, og bollerne er ikke nær så tunge.

Fæcesformede havrekager.

En brækkende bolle med kokusmælk.

Gudetama—i form af en gul, chokoladefyldt bolle—er næste offer. Jeg presser gladeligt en spisepind op i røven på den, og det efterfølgende scenarie er som taget direkte ud af et toiletmareridt: tyk chokolade vælter ud af bollen og ned i damptårnet. Det er næsten for meget for mig. Mest fordi jeg bliver ubehageligt overrasket over den massive mængde væske, der tilsyneladende kan presses ind i bugen på en bolle. Jeg er bogstaveligt talt nødt til at drikke væsken direkte fra det tvære ægs bagdel, og må give op, da jeg er halvvejs igennem; væsken er for sød, og jeg kan ikke rigtig komme mig over seancens bizarre karakter.

“De bliver faktisk rigtig positivt anmeldt,” fortæller Kuo. “Det er den ret, de fleste lægger op på Facebook og Instagram.”

Måltidet fortsætter, men det er desværre slut med interaktiviteten. De lorteformede havrekager er en forvirrende kombination af saltede riskiks, kondenseret mælk og en slags havre-sandkage, der for det meste får lov at ligge uberørt. Men jeg inhalerer de dekadente trøffel- og svampedumplings uden at tøve. Udover dim sum-klassikere som risboller og rejedumplings serverer Dim Sum Icon også frossen passionsfrugt og sakura øl (der desværre er udsolgt) og mindre kontroversielle risretter.

Da jeg betaler regningen og bevæger mig ud af stedet, går det op for mig, at jeg om et par timer vil have glemt, hvordan maden smagte. Den smagte egentlig ikke dårligt—den var bare enormt dyr i forhold til, at det er helt standard dim sum. Gimmicken er ikke nok til at lokke mig tilbage på et senere tidspunkt. Det står helt klart, at Dim Sum Icon og mange andre nye restauranter går mere op i spiseoplevelsen og social media-potentiale end alt muligt andet, hvilket ikke nødvendigvis er en dårlig ting. En ting er sikkert: jeg vil aldrig glemme følelsen af at tvinge min mad til at kaste op. Den oplevelse vil jeg have med mig, til jeg dør.